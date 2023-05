Avertissement : Cette histoire contient des descriptions graphiques et des images que certains pourraient trouver dérangeantes

Pour Carol Archie, elle a vécu la réalité de Red Dress Day.

Archie est la nièce – du côté de sa mère – d’une femme autochtone assassinée.

«Elle a été brutalement violée et assassinée et les personnes responsables de sa mort, deux d’entre elles ont reçu de petites amendes et une a pu s’en tirer librement, aucune d’entre elles n’a été emprisonnée. C’est notre réalité. Nous sommes nés et avons grandi avec la mentalité que nous devons être conscients des dangers, pas dans le désert, dans la communauté », a déclaré Archie, qui a pris la parole lors de la marche de la Journée de la robe rouge de Kelowna vendredi 5 mai.

Tout en portant du rouge et en tenant des pancartes, le groupe de centaines de personnes a quitté la société d’amitié sur l’avenue Leon avant de se retrouver finalement au palais de justice de Kelowna pour sensibiliser le public aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées (MMIWG) et à l’épidémie violente en cours dans toute l’Amérique du Nord. contre les femmes et les filles autochtones.

Alors que la Journée de la robe rouge est commémorée depuis plus d’une décennie, vendredi a marqué la première fois que la Ki-Low-Na Friendship Society organisait un événement.

Les peuples autochtones sont des cibles depuis des années et Archie le voit encore aujourd’hui.

« J’ai la capacité de pouvoir travailler pour un employeur qui comprend d’où je viens parce qu’à cette époque, ma plus jeune fille a été suivie de mon travail à son école », a déclaré Archie, qui a deux filles de 19 ans. et 16. « Je sais que je dois m’assurer que je me rends au travail très tôt le matin et que ma journée se termine quand sa journée se termine, de cette façon je sais que c’est moi qui la ramène à la maison et que je suis celle qui vient la chercher, parce que nous sommes des visiteurs sur le territoire traditionnel non cédé de Sylix, nous n’avons donc pas beaucoup de famille ici.”

La directrice exécutive de la Ki-Low-Na Friendship Society, Edna Terbasket, a déclaré que cela lui réchauffait le cœur de voir le soutien vendredi.

« Le message est diffusé à beaucoup, beaucoup de gens », a déclaré Terbasket. « Nous vivons avec cela depuis longtemps en tant qu’Autochtones et quand je vois beaucoup de gens ici qui sont issus du courant dominant, je me dis ‘Wow, nous faisons passer notre message là-bas.' »

Terbasket a expliqué que le rouge est symbolique parce qu’il est spirituel pour les peuples autochtones. Il représente également la violence derrière ce qui s’est passé, tout en représentant l’amour.

« Je pense que les familles parlent davantage avec leurs enfants de sécurité et même de style de vie et de bien prendre soin d’eux-mêmes », a déclaré Terbasket. « Ce ne sont pas seulement les femmes et les filles autochtones, ce sont tous les peuples. Je ne pouvais pas imaginer si je perdais une sœur ou une nièce ou une petite-fille et qu’elle n’était pas retrouvée, je ne pouvais pas imaginer ça. Est-elle vivante ? Est-ce qu’elle va bien? A-t-elle été brutalement agressée ou assassinée ?

Terbasket et Archie ont tous deux connu une croissance et une sensibilisation considérables, en particulier depuis que les restes de 215 enfants des pensionnats autochtones ont été retrouvés à Kamloops il y a près de deux ans.

« Ce que nous faisons ici aujourd’hui, nous devenons plus forts en tant que peuple, nous sommes plus conscients de qui nous sommes en tant que peuple et de la façon dont nous contribuons à nos familles, nos communautés et notre nation », a déclaré Archie. « Avoir cette prise de conscience à travers le Canada et l’Amérique du Nord est énorme pour nous, et tout a commencé avec les pensionnats. Cet effet d’entraînement apparaît aujourd’hui et nous répondons avec nos propres effets d’entraînement et cela devient plus puissant.

Et pour plus de personnes qui veulent prendre conscience, apprendre et faire partie de la solution, Terbasket et Archie disent de poser des questions et d’avoir des conversations ouvertes.

« Nous devons tous travailler ensemble, collaborer ensemble, guérir ensemble », a déclaré Terbasket.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesAutochtoneKelownaMMIWOkanagan