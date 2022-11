“C’est notre offre finale” : la proposition Curveball de l’UE suscite de l’espoir pour la COP27, mais l’accord est en jeu | Actualité Climatique

Les pourparlers se déroulent jusqu’au bout lors du sommet sur le climat COP27, le pays hôte, l’Égypte, prolongeant aujourd’hui la conférence jusqu’à samedi dans le but de conclure un accord de dernière minute.

La présidence égyptienne de la COP a été critiquée pour avoir laissé au dernier jour des deux semaines de négociations la rédaction d’un pacte, laissant peu de temps aux pays pour le signer.

Jusqu’à jeudi soir, les pays étaient à couteaux tirés sur la question de savoir qui devrait payer pour les dommages climatiques dans les pays vulnérables, tels que les typhons déversant de l’eau sur de petites îles ou la sécheresse laissant les gens affamés en Afrique de l’Est.

Le Pakistan a mené la charge des pays en développement pour un pot d’argent dédié, tandis que l’Union européenne a fait pression pour un patchwork alternatif de soutien.

Mais une proposition surprise de la 11e heure de l’UE a tenté de sortir de l’impasse, acceptant de se réunir au milieu avec un nouveau fonds, mais avec deux amendements majeurs.

“Je dois dire que c’est notre offre finale”, a déclaré vendredi matin Frans Timmermans, chef du climat de l’UE.

Le bloc affirme que ses ajustements cibleront mieux le fonds sur les pays les plus vulnérables et attireront des sources de financement plus larges que les simples contributions de l’État, par exemple via des prélèvements sur les industries polluantes comme le vol, le transport maritime et la production de combustibles fossiles.

Le ministre de l’environnement du Pakistan, où un accident mortel la mousson de cette année a cristallisé le débat sur qui devrait payer pour une catastrophe climatique, qualifié le plan de l’UE de « non tenable ».

Cependant, Sherry Rehman a déclaré aux délégués du bloc de négociation de 77 pays et de la Chine que les présidents pakistanais affinaient leur idée en réponse. Ils craignent que les termes élargis ne permettent aux pollueurs historiques de se cacher de ce qu’ils considèrent comme leur devoir moral de payer pour les dommages qu’ils ont causés.

Le plus grand émetteur historique, les États-Unis, qui a longtemps résisté aux demandes de paiements pour les dommages climatiques, est resté muet sur la proposition de l’UE. Mais il a rencontré ses homologues européens et britanniques aujourd’hui pour en discuter.

Image:

Des militants ont manifesté devant le sommet. Photo : AP



L’UE réglerait un problème de longue date concernant le fait que la Chine est toujours classée comme un pays “en développement”, en obligeant les principaux pays émetteurs à revenu intermédiaire à contribuer également au fonds.

La question de savoir si le plan sortira de l’impasse dans les pourparlers sur un paquet financier, et donc graissera les rouages ​​des négociations dans d’autres domaines comme la réduction de la pollution, dépendra du soutien qu’il pourra attirer des pays vulnérables.

La plupart sont encore en train de le peser, mais certains craignent que l’éligibilité restreinte n’exclue de nombreuses personnes dans le besoin désespéré.

“Le fonds ne devrait pas être utilisé comme une pilule empoisonnée pour réparer les vieilles divisions autour de l’élargissement de la base de donateurs”, a déclaré Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa.

La beauté et la douleur d’un sommet de la COP sur le climat est qu’il repose sur le consensus, ce qui signifie que tout le monde doit signer l’accord. C’est à l’Égypte, en tant qu’hôte, de conduire le processus.

Mais malgré les compétences et l’expérience reconnues de ses négociateurs, la présidence égyptienne n’a produit une première ébauche de l’accord que vendredi matin, quelques heures seulement avant la fin du sommet.

Lire la suite:

La tension monte à la COP27 défaillante

À quoi ressemble vraiment un sommet de la COP

L’argent est la ligne de faille à chaque sommet – analyse

Il a ensuite confirmé que les pourparlers se poursuivraient jusqu’à samedi – ce qui s’est produit lors de nombreuses COP précédentes, y compris à Glasgow.

“Nous suivons un plan de match très, très clair”, a déclaré le représentant spécial égyptien Wael Aboulmagd lors d’une conférence de presse différée, répondant à une question de Sky News. Le plan leur donne “un peu plus d’influence sur le produit”, a-t-il soutenu.

Le pacte fait peu de progrès sur la réduction des émissions de chauffage climatique – une question importante à la fois pour les pays développés et les pays très vulnérables comme les petits États insulaires, qui craignent de sombrer si le chauffage mondial n’est pas limité à 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.

Une suggestion de l’Inde de s’appuyer sur un engagement précédent de “réduire progressivement le charbon” de tous les combustibles fossiles semble n’avoir pas été retenue, et le langage sur la limitation du réchauffement à 1,5°C reste vague.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.