Le New Jersey devrait taxer ses résidents travaillant à domicile, plutôt que New York où leurs bureaux sont vides, a fait valoir l’État dans un mémoire à la Cour suprême des États-Unis, dans le cadre d’une bataille plus large sur la fiscalité déclenchée par les verrouillages de Covid-19.

Avec l’Iowa, le Connecticut et Hawaï, le New Jersey a soumis mardi un mémoire d’amicus à la Cour suprême, lui demandant d’entendre l’affaire intentée en octobre par le New Hampshire contre le Massachusetts, l’un des sept États américains qui taxent actuellement les personnes en fonction de l’emplacement de leur bureau.

«La résolution de cette affaire a donc des implications profondes quant à savoir quels États collecteront des milliards de dollars de revenus pendant la pandémie,» New Jersey a écrit dans son dossier.

Plus de 400000 résidents du New Jersey ont fait la navette vers la ville voisine de New York avant la pandémie, mais travaillent maintenant à domicile – et les autorités de Trenton estiment maintenant que les impôts qu’Albany avait l’habitude de percevoir auprès d’eux « Plus équitablement attribué au New Jersey », La trésorière d’État Elizabeth Maher Muoio a déclaré dans un communiqué.

Bien que le montant total prélevé sur les impôts des non-résidents reste incertain, le New Jersey envisage actuellement de créditer environ 1,2 milliard de dollars aux résidents de l’État pour les impôts payés à New York.

Le site Web officiel des impôts de New York note que tout non-résident dont «Bureau principal» est situé dans l’état est compté comme employé là-bas, même s’ils travaillent actuellement à distance. Alors que le New Jersey offre des crédits d’impôt pour éviter « double imposition » du revenu d’une personne, l’État a fait valoir dans son mémoire que les politiques fiscales de New York ne contiennent pas un tel mécanisme, ce qui « Non seulement dans une manne inconstitutionnelle, mais détourne les revenus que les États d’origine recevraient autrement. »

Initialement déposée en octobre par le New Hampshire – qui visait de la même manière à empêcher le Massachusetts de percevoir des impôts auprès de ceux qui ont cessé de se rendre dans l’État pour travailler au milieu de la pandémie – la poursuite a maintenant attiré plus d’une douzaine d’autres gouvernements d’État cherchant à consolider leurs revenus, L’Ohio et le Texas se joignent à l’affaire lundi. Le procès a été soumis sous la juridiction d’origine de la Cour suprême, ce qui permet aux États de se poursuivre directement.

Les batailles fiscales pourraient faire rage pendant un certain temps, car des millions d’Américains pourraient continuer à travailler à distance même après la réouverture du pays. Selon une enquête menée par la société de recherche Gartner plus tôt cette année, plus de 80% des chefs d’entreprise interrogés autoriseront les employés à travailler à distance au moins à temps partiel après la crise sanitaire, tandis que près de la moitié autoriseraient le travail à distance à temps plein. Une enquête PwC auprès de près de 700 PDG a également révélé que 78 prédisaient une «Changement durable» à «Collaboration à distance» sur le lieu de travail après le coronavirus.

