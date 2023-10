“C’est notre 11 septembre” dit Gilad Erdan l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, s’exprimant sur Fox News le 7 octobre. Un jour plus tard, Michael Herzog, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, je l’ai appelé « notre 11 septembre », et le lendemain, un porte-parole de l’armée israélienne fait écho eux, en disant : « C’est notre 11 septembre. Ils nous ont eu.

Pour les militants des droits humains, les universitaires et les dirigeants interconfessionnels de la région de New York, y compris ceux dont la carrière a été façonnée par les attentats du 11 septembre 2001 et leurs conséquences, l’analogie a suscité des inquiétudes au-delà du nombre croissant de morts – environ 1 400 tués en Israël. des attaques du 7 octobre, selon les autorités israéliennes, et près de 7 000 à Gaza suite aux attaques de représailles israéliennes, selon les données du ministère de la Santé de Gaza contestées par le maison Blanche.

Certaines des craintes exprimées dans les premiers jours après le 7 octobre se sont déjà concrétisées, puisque la police de New York, la police de l’État de New York et le FBI ont signalé une augmentation des crimes et des menaces de haine religieuse. Des groupes de défense tels que le Council on American-Islamic Relations et l’Anti-Defamation League, basée à New York, ont également signalé une augmentation des incidents et des plaintes liés aux préjugés, y compris des menaces sur les réseaux sociaux.

Les dirigeants locaux expriment également leur inquiétude quant au retour possible d’autres injustices qui ont suivi le 11 septembre : le profilage racial, la discrimination, ainsi que la surveillance et la suspicion accrues à l’égard des New-Yorkais qui sont ou sont perçus comme étant musulmans ou d’origine arabe ou sud-asiatique. Dans un rapport de 2004 un comité consultatif new-yorkais de la Commission américaine des droits civiques a qualifié cela de « représailles déplacées pour les événements du 11 septembre ». Le rapport faisait état à l’époque de « la perception » selon laquelle les forces de l’ordre ne prenaient pas les plaintes au sérieux.

Udi Ofer, qui entamait sa carrière d’avocat depuis deux jours lorsque les avions ont heurté les Twin Towers, a finalement travaillé à l’ACLU pendant 20 ans. Il a déclaré que la comparaison entre le 7 octobre et le 11 septembre est « une analogie appropriée, puisque les deux [events] vu les massacres délibérés de civils innocents. Ofer, qui est né et a en partie grandi en Israël, a ajouté : « C’est aussi une analogie qui devrait servir de signe d’avertissement pour ce qui pourrait arriver ensuite. »

« J’ai peur que nous soyons potentiellement au bord du précipice », a déclaré Ofer, professeur invité par John L. Weinberg et maître de conférences à l’École des affaires publiques et internationales de l’Université de Princeton. « (Nous) pourrions assister au même genre de réaction négative contre les libertés civiles et les droits civiques que nous avons vu après le 11 septembre et que nous verrons » après les attentats en Israël.

Mais, a-t-il ajouté, nous n’en sommes « pas encore là ».

Les dirigeants interconfessionnels et les défenseurs des droits affirment qu’il est temps de lutter contre les préjugés religieux et ethniques, en commençant par l’idée que les craintes, les inquiétudes et les préoccupations des communautés marginalisées et vulnérables doivent être prises au sérieux. De même, ils soulignent la nécessité de sauvegarder les droits à la liberté d’expression de tous les acteurs idéologiques.

Amardeep Singh a cofondé le groupe de défense des droits civiques basé à Manhattan, la Sikh Coalition, après les attentats du 11 septembre. Il a déclaré que les attentats du 11 septembre ont montré la nécessité pour les responsables gouvernementaux de faire des déclarations fermes et clairement formulées condamnant toute discrimination et de réagir rapidement aux incidents de préjugés.

« Il sera très important que les responsables publics soient parfaitement clairs sur le fait que quoi qu’il arrive en Israël, quoi qu’il arrive à Gaza, cela n’autorise pas les gens à faire de la discrimination ici aux États-Unis », a déclaré Singh.

Peur d’une aggravation des dommages

Après les attentats du 7 octobre, Ofer et d’autres affirment que cela leur rappelle une fois de plus ce qui pourrait se produire au nom de la sécurité nationale des États-Unis, surtout si la guerre se prolonge ou s’étend jusqu’à devenir un conflit multinational. Il a noté que le sénateur Lindsey Graham, un républicain de Caroline du Sud, avait déclaré « nous sommes dans une guerre de religion », ce qui, selon Ofer, était « une déclaration incroyablement irresponsable ».

Des centaines d’hommes musulmans, arabes et sud-asiatiques ont été arrêtés et emprisonnés après le 11 septembre, et des dizaines de milliers de musulmans ont été contraints de s’inscrire auprès du gouvernement sous le régime de la loi. Programme NSEERS. Des centaines de mosquées ont été placées sous surveillancey compris dans toute la région métropolitaine de New York.

« Nous avons vu la torture être utilisée lors des interrogatoires. Nous avons assisté à l’adoption du USA Patriot Act et à un nouveau pouvoir gouvernemental sans précédent », a déclaré Ofer, y compris la capacité de espionner les citoyens américains sans avoir besoin au préalable de prouver une cause probable.

Ces actions gouvernementales étaient également politiquement populaires. Le comité consultatif de New York auprès de la Commission américaine des droits civiques a noté que la plupart des Américains étaient favorables à l’obligation pour les Arabes et les Arabo-Américains de porter des cartes d’identité spéciales et de se soumettre à un contrôle plus approfondi dans les aéroports.

Sahar Aziz, professeur distingué de droit à l’Université Rutgers, a déclaré qu’il existe une histoire inquiétante et connexe concernant le traitement des musulmans – à l’étranger et ici aux États-Unis – et qu’elle a commencé bien avant le 11 septembre et alimente cette histoire.

Dans son livre « The Racial Muslim : When Racism Quashes Religious Freedom », Aziz écrit que pendant des siècles, les intellectuels européens et américains ont présenté l’islam comme une fausse religion. Cet état d’esprit, affirme-t-elle, a alimenté la politique américaine ciblant les musulmans après le 11 septembre.

À propos des récents incidents de préjugés survenus à New York, Aziz a déclaré : « Je prévois que la situation va empirer. »

Linda Sarsour, originaire de Brooklyn et directrice exécutive du groupe de défense musulman MPower Change, est l’une des voix palestiniennes les plus éminentes de la ville de New York. Elle s’est fait connaître dans les années qui ont suivi le 11 septembre en tant que présidente de l’Association arabo-américaine de New York.

Elle s’est dite découragée par l’échec immédiat de certains élus après les attentats du 7 octobre.

Le maire Eric Adams, a-t-elle souligné, a promis à plusieurs reprises son soutien aux Juifs new-yorkais. Plusieurs publications sur Instagram depuis le 7 octobre déclarent « Nous sommes #StandWithIsrael ».

« Il ne mentionne pas la Palestine ou les Palestiniens dans un seul de ces messages », a déclaré Sarsour.

Le maire a fait publier une déclaration le 17 octobre, peu après une explosion massive à l’hôpital arabe Al Ahli à Gaza, qui a tué des centaines de personnes.

“Nous pleurons ce soir la perte de vies innocentes supplémentaires dans cette guerre”, indique le communiqué. « Les images que nous voyons ce soir à Gaza sont déchirantes, et alors que nous attendons la confirmation des détails de notre communauté du renseignement sur la manière dont cette terrible tragédie s’est déroulée, chacun doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher de nouveaux massacres de civils innocents. »

Les craintes qui traversent la communauté palestinienne de New York, a déclaré Sarsour, ne sont pas moindres que celles des personnes dont les proches vivent en Israël. La ville de New York abrite près de 800 000 musulmans, selon l’Institut pour la politique et la compréhension sociales, un organisme de recherche, et un peu moins de 8 000 Palestiniens résident dans tout l’État, selon les données du recensement.

« Imaginez que vous êtes quelqu’un dont la famille est dans la ligne du nettoyage ethnique – c’est ce qu’ils croient », a déclaré Sarsour. “Ils pensent qu’il y aura potentiellement un génocide.”

“Incroyablement décevant”

Pour certains New-Yorkais juifs, les événements récents ont également forcé des conversations difficiles avec leurs alliés.

Ofer a dit qu’il était “J’ai été déçu par de nombreux membres de la communauté progressiste après les attentats du 7 octobre, où j’avais le sentiment qu’ils justifiaient les attaques du Hamas contre des civils innocents en Israël. J’ai trouvé cela incroyablement décourageant et incroyablement décevant.

Il a souligné que des membres de sa famille étaient morts pendant l’Holocauste et qu’il voyageait souvent en Israël.

« Mon père est là. J’ai de la famille là-bas. Je me soucie donc profondément de la nation », a-t-il déclaré.

Après les attentats du 7 octobre, Ofer a déclaré avoir appelé nombre de ses amis progressistes pour leur faire comprendre qu’« une vie est une vie ».

« Peu importe que vous soyez Israélien ou Palestinien, nous devrions toujours condamner les meurtres intentionnels de civils innocents », a-t-il déclaré.

Ce message était au centre d’un sermon du 14 octobre prononcé par le rabbin Rachel Timoner à la Congrégation Beth Elohim à Park Slope dans lequel elle a déclaré que « chaque vie humaine a une valeur égale ».

Timoner a déclaré qu’elle et d’autres dirigeants juifs avaient participé à des manifestations contre le gouvernement israélien, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Nous protestons également depuis des années contre l’occupation de la Cisjordanie et le traitement inégal des Palestiniens », a déclaré Timoner.

Mais elle a fait valoir que la même « déshumanisation » déployée contre les Palestiniens était également évidente chez ceux qui justifiaient ou célébraient les attaques du Hamas contre Israël.

« L’idée selon laquelle un seul de ces peuples a raison – cela ne devrait être que pour la Palestine ou seulement pour Israël, les autres ne devraient tout simplement pas exister – cela ne mène nulle part », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas d’avenir. Le seul avenir est un avenir qui reconnaît que les deux peuples sont pleinement humains et méritent la sécurité, l’autodétermination, la liberté et la paix.

« Un jour », a-t-elle déclaré dans son sermon, « que tous voient les Israéliens et les Palestiniens dans leur bonté, dans leur douleur et dans leur pleine humanité, tout comme, au début, Dieu nous a tous vus. »

Une coalition après le 11 septembre

Pour certains dirigeants interconfessionnels, le moment présent exige que les différentes communautés religieuses trouvent des moyens de s’aligner de manière à faire écho à ce qui s’est passé après le 11 septembre.

La révérende Chloe Breyer, directrice exécutive de l’Interfaith Center de New York, a déclaré que les efforts des dirigeants interconfessionnels et des militants communautaires ont été mis à l’épreuve en 2010 lorsqu’il a été annoncé qu’un promoteur envisageait de construire une mosquée près de Ground Zero.

La mosquée et le centre communautaire, connus sous le nom de Park51, devaient être construits sur une propriété privée, mais cela a provoqué…