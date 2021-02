* Cet article contient des spoilers pour It’s A Sin *

« Il y a beaucoup de garçons qui rentrent à la maison ces jours-ci », a déclaré l’agent Carol au jeune espoir de comédie Ritchie, après avoir révélé que son ex-petit ami, Donald Bassett, était l’un d’entre eux. « De plus en plus. Chaque mois, rentrer à la maison. Et je ne pense pas que nous le reverrons jamais, n’est-ce pas? »

L’apparition fugace de Donald dans l’épisode 3 de It’s A Sin est révélatrice de tant d’histoires de jeunes hommes grandissant au milieu de la crise du sida dans les années 1980. Une minute, il est dans la vie du protagoniste Ritchie, flirtant, se disputant des rôles à l’amiable, se faisant taquiner par ses amis, tombant dans la luxure et l’amour, abandonnant un préservatif quand cela gâche l’ambiance; le suivant, il est simplement « rentré chez lui ».

Image:

Hall (à droite) joue Donald Bassett, petit ami de Ritchie (Olly Alexander) dans It’s A Sin. Pic: canal 4



Pour Nathaniel J Hall, l’acteur et créateur de théâtre qui joue Donald, à une autre époque, cela aurait pu être sa propre histoire.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Hall a contracté le VIH alors qu’il n’avait que 16 ans, du premier homme avec lequel il a eu des relations sexuelles. Ayant grandi à la fin des années 80 et 90, il avait entendu parler du VIH et du sida mais, à cet âge, ce n’était pas vraiment sur son radar comme quelque chose qui pouvait affecter sa propre vie. L’éducation sexuelle à l’école était « à peu près inexistante » et le Royaume-Uni vivait toujours en vertu de l’article 28 de la loi de 1988 sur le gouvernement local, interdisant la « promotion » de l’homosexualité par les conseils et les écoles.

« Quand on m’a proposé le test, en fait, j’ai refusé, parce que je pensais juste que je ne pouvais pas l’attraper », a déclaré Hall à Sky News. «Tu sais, je suis blanc, de classe moyenne, j’étais préfet dans mon école, j’étais comme, ça n’arrive pas à des gens comme moi, ce qui est évidemment une attitude vraiment ridicule à avoir parce que ça peut arriver à n’importe qui.

« Mais, oui, je pense que ce n’était vraiment pas sur mon radar et il y a eu un déni à cause de la peur. »

Hall, qui venait tout juste de se présenter comme gay, avait une espérance de vie d’environ 37 à 40 ans. Il dit qu’il lui a fallu 15 ans pour accepter le diagnostic.

«J’ai été diagnostiqué très, très jeune», dit-il. «Il y avait beaucoup de travail à travers toute cette honte d’être gay et d’essayer de défaire toute cette homophobie que j’avais intériorisée. Et puis [came] cette autre chose, j’avais contracté ce virus.

« Je ne l’ai dit à personne, je n’ai dit à ma famille et à mes amis – je l’ai dit à très peu d’amis – qu’en 2017. Et je pense que je pensais que je m’occupais de ça. Vous savez, je l’ai juste mis en boîte, mis c’était sur une étagère, c’était bien. J’étais comme, c’est ma vie, c’est mon dossier médical, je n’ai pas besoin d’en parler à personne.

Image:

Hall photographié à l’âge de 16 ans, peu de temps avant son diagnostic



«Mais en 2017, j’étais dans une très mauvaise situation. J’étais profondément malheureuse et il y avait cette anxiété et toutes ces choses qui n’avaient pas été réglées. C’était le traumatisme de ce qui m’était arrivé quand j’étais plus jeune.

«On m’a donné une espérance de vie d’environ 37 à 40 ans. Entendre cela à un si jeune âge était très difficile. Et j’ai vécu en pensant que je pouvais transmettre le virus. J’ai vécu avec cette peur, toujours, que je pouvait le transmettre à un partenaire, jusqu’en 2016 environ, lorsque la science montrait que je ne pouvais pas le transmettre. «

Hall a décidé qu’il devait faire un changement. Il a raconté à sa famille et a continué à faire son exposition personnelle, First Time, sur ses expériences. C’était comme une thérapie, dit-il, et il est maintenant capable de parler confortablement et ouvertement de son diagnostic.

C’est pourquoi il discute avec moi sur Zoom. Le lundi 1er février marque le début de la Semaine nationale du dépistage du VIH, ainsi que du Mois de l’histoire des LGBT + au Royaume-Uni. L’objectif du gouvernement est de mettre fin aux nouveaux cas de virus d’ici 2030 – mais pour ce faire, les tests de routine doivent augmenter « drastiquement », selon le Terrence Higgins Trust.

De nouvelles données de l’organisation caritative anti-VIH, basées sur un sondage YouGov auprès de plus de 2000 adultes, montrent qu’une seule personne sur cinq (20%) a déjà subi un test de dépistage du virus au Royaume-Uni, et le Trust estime qu’il y a environ 6000 adultes vivant avec le VIH. non diagnostiqué.

Image:

L’émission solo First Time raconte l’expérience du diagnostic de l’acteur et du metteur en scène. Photo: Andrew Perry



Parmi ceux qui ont été diagnostiqués, malgré le fait que les hommes et les femmes hétérosexuels représentaient près de 40% en 2019, le taux de participation au dépistage est beaucoup plus faible dans ce groupe – avec seulement 16% des personnes interrogées ayant déjà fait un test, contre 58% des homosexuels et répondantes lesbiennes.

Hall travaille avec l’organisation caritative pour «contrer tous les mythes et l’alarmisme des années 1980» sur le virus. Bien que It’s A Sin ait ouvert la conversation, les choses ont radicalement changé depuis que la «maladie exotique» présentée dans la série a été signalée pour la première fois en 1981.

Dans les années 80 et au début des années 90, la plupart des personnes séropositives ont finalement reçu un diagnostic de SIDA. Aujourd’hui, grâce au traitement antirétroviral moderne, très peu de personnes au Royaume-Uni développent des maladies graves liées au VIH. Et Les personnes séronégatives peuvent prendre la PrEP, un médicament antirétroviral qui arrête la réplication du virus dans l’organisme.

Les médicaments se sont progressivement améliorés, dit Hall, dont l’expérience est passée de la prise de plusieurs comprimés à un seul par jour. Les effets secondaires ont également «considérablement réduit», dit-il, et «les gens comme moi ne peuvent pas transmettre» le virus.

«Maintenant, je suis en couple avec une personne séronégative et qui prend la PrEP, je prends mes médicaments et nous avons des relations sexuelles non protégées, nous avons des relations sexuelles sans préservatif. Si je repense à mes jeunes années d’adulte, je ne peux pas imaginez même que ce soit le cas. C’est une révélation. «

Image:

Hall photographié avec son partenaire, Sean, qui prend la PrEP



En tant qu’activiste du VIH, Hall dit qu’il est très conscient qu’il s’agit de l’histoire «archétypale» d’une personne infectée par le virus. « Je suis un homosexuel blanc cis et c’est l’histoire que nous voyons assez souvent autour du VIH. » Il tient à faire prendre conscience que cela peut toucher n’importe qui.

«La communauté gay en particulier a été tout à fait à l’avant-garde de la première partie de l’épidémie de VIH et de sida parce qu’elle a touché de manière disproportionnée les hommes gais», dit-il. «Dans certaines communautés, c’est plus stigmatisé. Je pense que dans la communauté des hommes gays, alors que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH existent toujours, je pense que nous sommes … souvent c’est plus facile si vous êtes un homme gay de le dire ou d’en parler il.

«J’essaie donc d’utiliser ma plateforme partout où je peux pour rappeler aux gens qu’il y a d’autres personnes – des femmes, des hommes hétérosexuels, vous savez – qui vivent avec le VIH et ont peut-être du mal à être ouverts à ce sujet. Et en fait, ce que nous devons faire comme une société les met suffisamment à l’aise pour aller de l’avant et le dire, et le dire ouvertement, fort et fier s’ils le veulent. «

Alors que le scénario de It’s A Sin a été écrit avant le COVID-19 pandémie a pris racine, les comparaisons sont frappantes. Nous voyons des patients isolés et des médecins en EPI, ne sachant pas ce que nous savons maintenant, que le VIH ne peut pas être transmis par la toux, les baisers ou le contact général. Alors que le monde s’est à juste titre précipité pour trouver une solution à la pandémie actuelle, la réponse au VIH a été très différente.

Image:

It’s A Sin raconte l’histoire d’un groupe de jeunes hommes gais, dont Roscoe (Omari Douglas), vivant à Londres alors que la crise du sida se déroule. Pic: canal 4



Au début, le SIDA était connu sous le nom de «GRID» – déficit immunitaire lié aux homosexuels – et des termes tels que «peste gay» étaient utilisés. Bien que les temps aient changé, il y a encore beaucoup de stigmatisation autour du VIH.

«J’essaie d’imaginer à quoi aurait ressemblé l’épidémie de VIH et de sida si elle s’était produite aujourd’hui», dit Hall. « Mais je pense que nous devons nous rappeler que le VIH se transmet principalement par contact sexuel ou par usage de drogues intraveineuses et il y a beaucoup de honte et beaucoup de stigmatisation associée à ces choses, et en particulier au sexe gay.

« Je pense toujours que ça n’aurait pas été tout à fait traité de la même manière [as COVID-19], parce que nous avons toujours une homophobie structurelle et systémique au sein de notre société. Et certaines des attitudes que nous voyons dans It’s A Sin, je pense, prévalent encore aujourd’hui. «

Maintenant que le dépistage d’un virus est devenu normalisé en raison de la crise des coronavirus, l’espoir est que le dépistage du VIH le sera également. Selon Terrence Higgins, de nouveaux chiffres de Public Health England (PHE) montrent qu’entre janvier et août de l’année dernière, il y a eu une augmentation de 14% du dépistage du VIH à domicile via des commandes en ligne, par rapport à la même période en 2019. Cependant, il y a eu une baisse dans l’ensemble des tests au premier semestre 2020 à la suite du verrouillage.

« Je pense qu’il y a [still] beaucoup de peur pour passer un test », dit Hall.« Je pense qu’il s’agit de le normaliser et de ne pas faire peur aux gens.

Et maintenant, grâce à It’s A Sin, « tout d’un coup, tout le monde parle du VIH ». La réaction au drame ne peut pas être surestimée, les médias sociaux étant inondés d’éloges de la part des fans de célébrités, des critiques, des téléspectateurs et, surtout, des hommes et des femmes gays et des personnes séropositives qui ont vécu cette époque. Écrivain Russell T DaviesLe drame est dévastateur et austère, mais aussi joyeux, chaleureux et drôle, avec des personnages qui se sentent comme vos amis à quelques minutes de leur rencontre.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Hall, comme Davies et le reste de la distribution, a été inondé de messages, ainsi que de demandes d’interviews comme celle-ci. Tellement nombreux en fait, que son copain a mis en place un tableur. «Je n’ai jamais pensé qu’une feuille de calcul serait un geste romantique», dit-il en riant.

«Je pense que ce qui m’a vraiment frappé, c’est que pour beaucoup d’homosexuels qui ont vécu cette période ou beaucoup de familles qui ont perdu des êtres chers ou des personnes qui ont perdu des amis, je pense que c’est une blessure non cicatrisée. Je pense que cela a rouvert cela et c’est évidemment assez difficile. et douloureux, mais je pense que ça a été cathartique.

«Je pense que ce qui est très évident, c’est qu’il y a beaucoup de traumatismes non résolus autour du VIH et du sida. Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas eu l’occasion d’exprimer ces choses. Vous savez, comme nous le voyons dans It’s A Sin – pas de spoilers – mais les garçons rentrent à la maison et les amis ne découvrant jamais ce qui leur est arrivé, c’est vraiment horrible d’avoir vécu. «

Hall dit que la série a fourni une plate-forme pour « diffuser tous ces nouveaux messages et faire savoir aux gens que le VIH n’est pas une condamnation à mort ». Grâce aux progrès de la médecine, il n’a plus à se soucier du pronostic qu’il a reçu lorsqu’il était adolescent.

Le message maintenant, dit-il, est que « si vous comprenez, tout ira bien, avec le bon soutien. Vous serez heureux et en bonne santé ».

Alors que nous nous disons au revoir, Hall mentionne qu’il vit avec ses parents et me parle depuis sa chambre d’enfance.

«C’est un peu surréaliste de faire tout ça, tout ça se passe maintenant», dit-il à propos de la publicité autour de It’s A Sin. «Si je retourne à mes 16, 17 ans, en passant par ce diagnostic …

« Si je pouvais revenir à cette version de moi-même, tu sais … Ça finit par bien se passer. »

It’s A Sin est diffusé le vendredi à 21h sur Channel 4 et est disponible en streaming sur All 4. Des kits de test d’auto-échantillonnage du VIH gratuits sont disponibles sur le site Web It Starts With Me et une assistance est disponible sur la ligne de conseils gratuite et confidentielle de Terrence Higgins Trust – 0808 802 1221