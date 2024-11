« C’est mon gâchis, mais c’est qui je suis »

« Ma thésaurisation me met mal à l’aise, mais c’est ma vie »

« J’ai énormément de choses et j’essaie toujours de les commander et de les organiser », dit-il. « Mieux je le fais propre et bien rangé, mieux je m’en sors – non seulement avec mon handicap, mais aussi avec la maladie mentale et les abus qui la sous-tendent. »

Dan est un collectionneur.

Il attribue sa condition au fait qu’il a déménagé plus de 50 fois sur trois continents en 30 ans. Il dit que son sentiment de sécurité a été déraciné à plusieurs reprises.

« Lorsque votre sentiment de sécurité continue de vous échapper, vous vous accrochez aux choses », ajoute-t-il. « C’est une vaine tentative d’instaurer un certain sentiment de sécurité. »

Bien qu’il reconnaisse que sa thésaurisation le rend « horriblement mal à l’aise », Dan a du mal à lâcher prise.

« C’est ma vie, c’est qui je suis. Même si cela me met mal à l’aise, je ne peux pas laisser tomber. »

Dan fait partie d’environ 1 adulte de moins de 55 ans sur 40 qui souffre de thésaurisation. Pour les plus de 55 ans, cela représente environ 6 % de la population, bien que cela puisse être une estimation prudente selon les universitaires.

La thésaurisation est une condition qui peut être déclenchée par une perte, un traumatisme ou des problèmes de santé mentale. Le trouble de la thésaurisation a été officiellement reconnu comme un problème de santé mentale en 2013, mais la compréhension et la sensibilisation sont limitées.