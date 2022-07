C’est mon équipement de cyclisme préféré pour 2022

Je me suis réengagé dans le cyclisme lorsque la pandémie de COVID a frappé, et depuis lors, j’ai testé une variété de produits. Cela comprenait des vêtements de vélo, des accessoires, du matériel et des applications qui rendent mon expérience de conduite plus sûre et plus agréable. Gardez à l’esprit que je n’ai pas testé ces catégories de produits de manière exhaustive, mais la liste ci-dessous est un bon échantillon de mes meilleurs choix personnels. Je mets régulièrement à jour cet article tout au long de l’année au fur et à mesure que je teste de nouveaux équipements que je peux appeler mon nouvel équipement de cyclisme préféré.

Amazone Ayant maintenant testé une variété de sacs à dos et de hanches d’hydratation, j’ai opté pour le Chasse aux chameaux pour le VTT. Il a la bonne capacité de stockage – 70 onces d’eau plus une bonne quantité d’équipement – ainsi que de nombreuses poches pratiques et autres cloches et sifflets. (Littéralement, il dispose d’un sifflet de sécurité intégré.) Il dispose également d’un panneau de protection contre les chocs intégré, qui pourrait s’avérer utile si vous tombiez de votre vélo et atterrissiez sur le dos. À 150 $, ce n’est pas bon marché. Mais si vous êtes un cycliste agressif, la protection supplémentaire en vaut la peine. Cela dit, si vous cherchez à dépenser moins, j’utilise le Balbuzard pêcheur Syncro 12 lors de randonnées en famille, et je préfère en fait sa poche à eau au système de Camelbak. De plus, le Syncro a un bon équilibre entre capacité de stockage et accessibilité, une housse de pluie intégrée et il coûte 130 $ plus raisonnable.

Quadruple verrouillage Il y a beaucoup de gens qui roulent pour laisser derrière eux les e-mails, les SMS et les appels, mais je préfère garder mon téléphone à portée de main lorsque je suis en selle. (Évidemment, je m’arrête complètement sur le bord de la route avant de m’engager avec l’écran.) Jusqu’à récemment, je glissais mon téléphone dans la poche de mon maillot, qui était souvent sous une veste, ce qui rendait la tâche difficile — et dangereux – accessible en roulant. Ensuite, j’ai eu cet étui et ce support Quad Lock. Cela a complètement changé la donne. Le support Quad Lock se trouve au sommet de la potence du vélo, et je suis assez confiant dans sa capacité à garder mon téléphone en sécurité, même lorsque je traverse un terrain accidenté. Lorsque le trajet est terminé, ou que j’ai quitté la route pour prendre une photo, c’est très simple à relâcher ; il suffit de tirer le mécanisme de verrouillage du support vers le haut et de le tourner. Le boîtier du téléphone Quad Lock est lourd – il y a une bosse surélevée à l’arrière qui s’adapte au support – et je lui ferais confiance pour protéger efficacement le téléphone en cas de collision.

Nite Rider J’ai testé un tas de feux de vélo, mais deux d’entre eux se sont démarqués des autres. Le NiteRider Lumina Dual 1800 est léger, lumineux et simple à monter sur un casque ou un guidon. Au deuxième réglage le plus lumineux (1 500 lumens), j’ai pu tirer près de deux heures de la batterie rechargeable. (J’aime aussi Feu arrière Omega de NiteRider.) Cela dit, si vous cherchez quelque chose de plus brillant ou qui dure plus longtemps, je vous recommande fortement le Ver luisant XS. C’est cher – plus de 400 $ – et nécessite de transporter une batterie importante, mais il émet une quantité incroyable de lumière. Lorsqu’il est réglé à 2 500 lumens, il tourne essentiellement de nuit en jour et j’ai pu obtenir plus de deux heures de lumière par charge. Lorsque je l’ai baissé à un peu moins de 2 000 lumens, mes jambes ont toujours cédé avant la lumière.

Industries chromées La troisième version du célèbre sweat à capuche Cobra de Chrome atteint le point idéal. C’est le poids parfait pour le printemps frais du Maine, et le mélange mérinos-poly établit le bon équilibre entre durabilité, chaleur et résistance au vent, à l’eau et à la saleté. Et il y a quelques fioritures de conception réfléchies – y compris deux poches avant zippées sur le devant et une longue poche zippée le long du bas du dos – qui le rendent tout aussi bien adapté pour rouler ou traîner. L’un de mes vêtements les plus aimés et les plus portés.

Endura La gamme Luminite d’Endura est devenue mon choix préféré par temps humide et/ou froid grâce à sa construction légère, son imperméabilité protectrice et son ajustement confortable. Le pantalon – actuellement en vente au prix de 90 $ – comporte des fermetures à glissière aux chevilles et des poignets à boutons-pression réglables, pour effectuer des ajustements à la volée, et comporte quatre panneaux réfléchissants. Et le Veste Luminite 3 en 1 a fait ses preuves dans une grande variété de conditions de conduite. La coque imperméable à capuche et le gilet isolant amovible et réversible peuvent être combinés ou portés séparément, en fonction de la température et des conditions, et disposent de poches aux bons endroits.

Perle Izumi Des coups de pied confortables, adhérents et élégants qui conviennent aussi bien au VTT qu’au reste de la vie. L’orteil renforcé a évité à mon pied de se coincer plusieurs fois entre un rocher et ma pédale. Et bien que j’adore le nouveau style “Spruce/Berm brown”, j’ai l’ancien modèle bleu marine et orangequi est actuellement en soldes.

randonnée Mon couvre-chef préféré sans casque.

Hiplok Cet été, j’ai ajouté l’attache de sécurité Z Lok de Hiplok à mon petit sac de vélo. Pesant 2,5 onces, il est presque imperceptiblement léger et bien qu’il ne dissuadera pas un voleur de vélo professionnel – je ne m’y fierais pas dans une ville perfide comme San Francisco – le noyau en acier est assez solide pour me donner la paix de attention quand je gare mon vélo à la plage. J’ai également prêté la combinaison basée sur Tour d’Hiplok à mon enfant, qui trouve un code à quatre chiffres plus facile à gérer qu’une clé. Il a tout ce que je veux dans une serrure – et quelques choses que je ne savais pas que je voulais. Il est solide mais pas trop lourd, réfléchissant et portable.

David Carnoy/CNET Si vous recherchez une bouteille d’eau abordable qui gardera votre eau au frais, Polar fabrique d’excellentes bouteilles d’eau isothermes de 20 et 24 onces dans quelques options de couleurs différentes. Ajoutez simplement un peu de glace et votre eau restera fraîche, même lors de longs trajets. À partir d’environ 16 $, ils sont sans BPA et sont garantis à vie.

Forgeron Je portais le même casque de vélo depuis très, très longtemps. La La Commission de la sécurité des produits de consommation recommande remplacer votre casque au moins tous les 10 ans, et le mien était au moins aussi vieux. Après avoir fait quelques recherches, j’ai opté pour un casque de vélo de montagne pour une protection supplémentaire et, à mon avis, un look plus cool. Après en avoir essayé plusieurs, j’ai opté pour le casque VTT Smith Forefront 2. Je l’aime. Plus important encore, il comporte Architecture MIPS, ce qui peut atténuer la force d’un impact sur votre cerveau. Il est relativement léger et respirant, et il a Koroyd à l’intérieur – une couche qui offre une protection supplémentaire contre les collisions ainsi qu’un moyen de filtrer les bogues.

Smith Optique Des lunettes de soleil appropriées sont essentielles pour rouler par tous les temps et en toutes saisons, et j’en ai quelques-unes à recommander. Dans le haut de gamme, les lunettes de soleil HiPER de Speedtrap sont vraiment bonnes : la monture réglable est légère mais robuste et les verres interchangeables et résistants aux rayures, faciles à échanger et à enlever, offrent une protection UV à 100 %. Et ils s’embuent beaucoup moins que la plupart des autres verres que j’ai testés. Pour les sorties nocturnes, j’utilise la Adidas Sport SP0001, qui est livré avec deux options d’objectif, dont l’une est optimisée pour les faibles niveaux de luminosité. Et, enfin, il y a les Smith Optics Tempo Chroma Popqui sont confortables à porter et se sentent en sécurité.

Sarah Tew / Crumpe j’ai utilisé Strava pour suivre et partager des trajets (et des courses et des randonnées) pendant des années. Mais en mars, je suis passé au service d’abonnement de Strava qui coûte 8 $ par mois – ou 60 $ si vous payez d’avance pour une année complète. Je l’ai fait principalement pour des raisons de sécurité : la fonction Beacon de l’application vous permet de choisir un contact qui peut surveiller vos allées et venues à chaque trajet. Mais il existe également d’autres fonctionnalités attrayantes, notamment des mesures de formation avancées et des classements.

Adidas Je ne suggérerai pas que c’est le choix le plus sûr d’écouter de la musique en faisant du vélo. Beaucoup de cyclistes désapprouver la pratique de porter des écouteurs en faisant du vélo, arguant que tous vos sens doivent être en alerte en cas de danger. Je pense que cela a beaucoup de sens et je ne vais pas argumenter le contraire. Si vous écoutez de la musique lorsque vous roulez (ou courez), cependant, vous pouvez atténuer les risques avec un casque qui ne vous coupe pas complètement du monde extérieur. Une paire qui a une version du mode de transparence – comme le Apple AirPod Pro — est un bon pari. Sinon, je recommande fortement l’Adidas FWD-01. Ils sont confortables à porter, faciles à contrôler d’une seule main et suffisamment bruyants pour être entendus, même dans des conditions très venteuses. Ils ont un microphone intégré, vous pouvez donc passer à un appel en cas de besoin. Le câble en tissu tricoté, résistant à l’eau, est léger et ne s’emmêle pas. Et la durée de vie de la batterie est superbe.

