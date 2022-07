« C’est mon église » : un survivant des pensionnats saute la visite papale pour marcher sur les traces de ses ancêtres

Lorsque le pape François s’adressera aux survivants des pensionnats à Maskwacis, en Alberta, lundi, un survivant ne sera pas dans le public ni ne le regardera sur un écran.

Au lieu de cela, Norman Yak’eula prévoit de parcourir des centaines de kilomètres au nord-ouest, au plus profond des monts Mackenzie et de la brousse dense des Territoires du Nord-Ouest, en suivant la route ancestrale des Dénés et des Métis du Sahtú.

“C’est ma spiritualité”, a déclaré Yak’eula. “Je veux retourner dans ma propre église, mon propre peuple.”

L’église dont il parle est une église vivante faite d’animaux, d’arbres, d’eau et de roche – pas le genre qu’il a été forcé de fréquenter à Grollier Hall, le pensionnat catholique romain d’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Des randonneurs traversent de l’eau mouvante lors de la randonnée du leadership jeunesse de 2017 le long du sentier du patrimoine de Canol. (Soumis par Nicholas Castel)

Yak’eula était dans l’audience du Vatican à Rome le 1er avril lorsque, après une semaine de discussions avec des délégations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, le pape François a présenté des excuses initiales pour la conduite de certains membres de l’église dans les pensionnats dirigés par l’église. .

Il a dit que le moment était suffisant pour le convaincre de mettre une histoire douloureuse derrière lui et d’aller de l’avant.

“Je n’ai pas besoin de courir après l’église et le pape pour dire:” Dis que tu es désolé, excuse-moi “”, a déclaré Yak’eula, un ancien chef national déné et chef régional de l’Assemblée des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest.

“Nous devons mettre le passé dans le passé là où il appartient légitimement et être qui nous sommes aujourd’hui.”

Une « expérience de vie transformationnelle »

Yak’eula se lance dans la 17e randonnée annuelle Canol Youth Leadership Hike, un événement financé en grande partie par les gouvernements territorial et fédéral pour les jeunes sélectionnés dans les communautés du Sahtú.

“Nous devons donner de l’espoir à nos jeunes”, a déclaré Yak’eula. “Cette randonnée est une expérience de vie transformatrice… Ils apprennent à vivre de la terre.”

Norman Yak’eula était en audience privée au Vatican le 1er avril lorsque le pape François a présenté ses premières excuses pour les pensionnats. (Norman Yak’eula/Fourni)

Cette année, Yak’eula dirige un groupe de randonneurs le long de 64 km du sentier alpin accidenté de 355 km – un voyage difficile qui implique des traversées de rivières et des techniques de survie en milieu sauvage.

Kallie Hickling n’avait que 14 ans lorsqu’elle a terminé une partie du sentier il y a huit ans.

“Il y avait beaucoup de doute en moi”, a déclaré Hickling, qui est de retour sur la randonnée cette année en tant que bénévole.

“Cela s’est avéré être l’une des meilleures expériences de ma vie.”

La Canol Youth Leadership Hike est une chance pour les jeunes des communautés du Sahtú d’apprendre ce que c’est que de vivre de la terre. (Norman Yak’eula/Fourni)

Myles Erb était l’un des premiers jeunes randonneurs. Il est sur la piste depuis plus d’une décennie.

Il a dit que même s’il vit à Norman Wells, dans les Territoires du Nord-Ouest, qui se trouve juste de l’autre côté de la rivière par rapport au sentier, peu de gens de sa communauté l’utilisent.

“Il semble que ce soit à portée de main, mais pour une raison quelconque, les opportunités ne sont pas là pour les jeunes … Dire:” Hé, c’est quelque chose qui est là pour nous “”, a-t-il déclaré.

Sentier jonché de vestiges de guerre

Le Canol Heritage Trail suit un tracé de pipeline construit par le gouvernement américain à la suite de l’attaque de Pearl Harbour.

En 1942, les chasseurs dénés ont utilisé les sentiers traditionnels des Dénés des montagnes pour guider les Américains le long de la route, qui reliait le champ pétrolifère de Norman Wells à la route de l’Alaska.

Vestiges du projet Canol le long du sentier du patrimoine Canol dans les Territoires du Nord-Ouest (Norman Yak’eula/Fourni)

À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les Américains ont cessé d’utiliser le pipeline et ont laissé la route jonchée de matériel de rebut et d’autres vestiges de guerre.

Yak’eula a déclaré qu’il était grand temps que le sentier soit nettoyé et qu’il appartenait à Ottawa de faire pression sur les États-Unis pour que le travail soit fait.

“Président [Joe] Biden devrait vraiment, vraiment, vraiment honorer notre peuple et nettoyer notre terre”, a déclaré Yak’eula.

Un porte-parole du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord a déclaré que les États-Unis n’étaient plus responsables du sentier car ils avaient vendu leurs actifs à Imperial Oil.

Norman Yak’eula (à gauche avec une chemise blanche et une cravate au troisième rang) a déclaré qu’il avait été inspiré par sa grand-mère Harriet Wright Gladue (première rangée à droite) pour marcher dans les monts Mackenzie. (Norman Yak’eula/Fourni)

Le gouvernement fédéral se concentre sur le nettoyage de toutes les substances dangereuses, mais laisse les vestiges du projet de pipeline là où ils se trouvent en raison de leur valeur historique, a déclaré le porte-parole du ministère, Matthew Gutsch.

“Cela inclut des éléments tels que les vieux véhicules, les stations de pompage et d’autres équipements”, a-t-il déclaré.

Rattraper l’éducation perdue au pensionnat

Yak’eula a déclaré que lorsqu’il se promenait dans les montagnes, il se sentait lié à sa grand-mère Harriet Wright Gladue, qui a parcouru la route elle-même.

“Un jour, elle m’a dit que je devais aller dans les montagnes”, a déclaré Yak’eula. “Alors j’ai dit oui, juste pour la rendre heureuse, sans savoir ce que je lui ai dit.”

REGARDER | Un documentaire sur la randonnée Canol Youth Leadership

Ce n’est qu’au début des années 2000, alors qu’il était dans la quarantaine, que Yak’eula a fait le voyage. Depuis lors, dit-il, il rattrape l’éducation qu’il a perdue au pensionnat.

“Après 17 ans, je commence à voir un peu de sa sagesse, a déclaré Yak’eula.

“Sur la terre, il vous apprendra des choses qui ne sont pas enseignées à l’école. C’est notre école. C’est notre spiritualité. C’est notre église.”