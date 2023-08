C’est « moins que vous ne le pensez »

Pour les personnes qui veulent faire de l’exercice mais qui manquent de temps, je suggère toujours du cardio – ou des exercices qui augmentent votre rythme cardiaque et respiratoire. Cela peut aider baisse de la tension artérielle , améliorer les niveaux de cholestérol et réduire le risque des maladies cardiovasculaires et des cancers.

Selon le Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la quantité recommandée d’activité physique aérobie d’intensité modérée pour les adultes âgés de 18 ans et plus est d’au moins 2,5 heures par semaine, soit 21 minutes par jour.

Je recommande également d’essayer plus d’une chose pour éviter de s’ennuyer. En attendant que cela devienne une habitude, planifiez une variété d’activités que vous attendez avec impatience. Cela vous aidera à rester motivé et à entraîner votre corps.

Évitez le « tapis de course ». Trouvez des activités que vous aimez et qui correspondent à votre style de vie. Cela peut aller de la danse à la natation en passant par le tennis.

Si vous êtes une personne sociale, avoir un partenaire peut vous aider à rester responsable et à rendre vos entraînements plus amusants. Vous pouvez même rejoindre une équipe sportive pour adultes ou une ligue récréative si vous souhaitez créer une ambiance communautaire ou d’équipe.

Démarrer une nouvelle routine d’exercice peut être difficile, mais cela en vaut la peine à long terme. Avec cohérence et dévouement, vous constaterez bientôt les bienfaits de l’exercice cardiovasculaire sur votre santé et votre forme physique.

Stéphanie Mellinger est un entraîneur personnel certifié, un spécialiste des exercices correctifs, un spécialiste des étirements et de la flexibilité et un nutritionniste. Elle est également la fondatrice de la société de fitness Omnia Fit et un écrivain pour Journée Santé. Suivez Stéphanie sur Instagram @omnia_fit_.

Ne manquez pas :

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter ici!