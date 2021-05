«  C’est mieux pour l’équipe  »: l’entraîneur espagnol Luis Enrique, le capitaine des DROPS, Sergio Ramos, pour l’Euro 2020, annonce une bombe

La décision explosive a été annoncée lundi alors qu’Enrique a révélé sa liste vers midi dans le pays ibérique.

Grâce à l’omission de Ramos, il n’y a remarquablement pas un seul joueur du Real Madrid, vainqueur de tous les temps de la Liga et de la Ligue des champions, présent pour la première fois au cours des 100 ans d’histoire de l’équipe nationale à participer à des tournois majeurs.

RUPTURE: Sergio Ramos a été exclu de l’équipe espagnole pour l’Euro 2020 🤯 pic.twitter.com/MHQ4ihj1mD – ESPN FC (@ESPNFC) 24 mai 2021

Pour la toute première fois, l’Espagne se dirige vers un tournoi majeur sans AUCUN joueur du Real Madrid dans l’équipe 🤯 pic.twitter.com/I66JDNcLtk – ESPN FC (@ESPNFC) 24 mai 2021

Partie intégrante des doubles victoires en euros et en Coupe du monde de La Roja en 2008, 2012 et 2010 respectivement, Ramos, qui a représenté son pays dans toutes les grandes compétitions depuis 2004, a été éliminé pour plusieurs raisons.

Combattant des blessures tout au long de 2021, il a à peine joué pour Madrid dans son échec à décrocher des couronnes nationales et européennes vers la fin de la saison, alors que Los Blancos terminait sans trophée pour la première fois depuis la campagne 2009-2010.

Le changement rapide d’allégeances de l’arrière central de Manchester Aymeric Laporte de la France à l’Espagne a également été un facteur, mais Enrique a quand même décidé de ne choisir que 24 joueurs alors qu’il en avait 26.

OFFICIEL: Le défenseur Aymeric Laporte est nommé dans l’équipe espagnole pour les Euros – sa première convocation après avoir changé de nationalité de la France 🇪🇸 pic.twitter.com/Z5PT0c9NQm – Football B / R (@brfootball) 24 mai 2021

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN !!! 🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la # EURO2020.💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa !!# SomosEspaña# SomosFederaciónpic.twitter.com/KY87e0im3p – Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 24 mai 2021

Expliquant la décision lors d’une conférence de presse qui a annoncé son équipe, Enrique a fait remarquer: « Je voudrais envoyer un message à Sergio Ramos, notre capitaine, qui n’est pas sur la liste car il n’a pas été en mesure de concourir dans les bonnes conditions depuis janvier, ni même de s’entraîner avec le groupe. »

« Je lui ai dit par téléphone hier soir. C’était difficile et difficile, mais c’est mieux pour l’équipe ». il ajouta.

Enrique a déjà été félicité pour avoir eu le courage d’éliminer une si grande personnalité de l’image.

Cependant pour Ramos, cette décision est un coup de marteau qu’il aura du mal à ne pas prendre personnellement.

Luis Enrique « Je voudrais envoyer un message à Sergio Ramos, notre capitaine, qui n’est pas sur la liste car il n’a pas pu concourir depuis janvier dans les bonnes conditions, ni même s’entraîner avec un groupe. Je lui ai dit par téléphone en dernier la nuit, c’était difficile et dur, mais c’est mieux pour l’équipe. « – Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 24 mai 2021

Les matchs de l’Espagne étant transférés de Bilbao à Séville, il ne pourra plus mener son pays dans sa ville natale contre la Suède le 14 juin, ni dans les autres rencontres du Groupe E avec la Pologne et la Slovaquie qui suivront les 19 et 23.

Sur le point de quitter son club depuis 15 ans, après avoir échoué à conclure un nouveau contrat, Ramos (sur 136) pourrait ne jamais avoir la chance de surpasser le record de 167 casquettes de son ancien coéquipier Iker Casillas.

Ce record n’aurait pas été battu aux Euros bien sûr. Mais Enrique, s’il reste pour la Coupe du monde en 2022, pourrait s’en tenir à ses armes et miser plutôt sur Laporte et les jeunes Pau Torres et Eric Garcia qui se dirigent vers le Qatar.