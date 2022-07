Lorsque le mari d’Ellen King, Eliyah, a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en 2020, ce n’était que le début d’un long parcours de santé – un parcours qui obligerait le couple à voyager loin de chez lui pour se rendre à Ottawa fréquemment et pendant de longues périodes.

C’est parce qu’il y a peu d’oncologues — spécialistes du cancer — qui travaillent dans le Nord. La première fois que King et son mari ont voyagé pour les traitements d’Eliyah, ils sont partis en décembre et ne sont rentrés chez eux qu’en mai.

“C’est horrible, parce que nous devons quitter notre famille, nous devons quitter nos amis et le pire de tout, nous devons quitter notre bébé à fourrure – et le chien est l’ombre d’Eliyah et ils font tout ensemble”, a déclaré King.

À partir de cette semaine, le stress du couple à l’égard des traitements contre le cancer pourrait diminuer un peu — pour la toute première fois au Nunavut, une équipe d’oncologues offrira des soins de suivi à certains patients atteints de cancer à l’hôpital général Qikiqtani à Iqaluit, dans la région du territoire. première clinique spécialisée en cancérologie.

Au cours de la dernière année environ, King a obtenu du soutien pour son mari de la ligne d’assistance aux patients de l’Hôpital d’Ottawa, ce qui l’aide à obtenir des réponses à des questions sur les ordonnances, par exemple, ou simplement à « me dissuader du rebord de paniquer.”

Eliyah King et son chien ou “bébé fourrure” Krug. (Soumis par Ellen King)

Maintenant, en ayant un spécialiste disponible à l’hôpital d’Iqaluit, ils obtiendront ce genre de soins en personne.

“C’est presque comme avoir une ligne d’assistance aux patients ici à l’hôpital, mais ils peuvent en fait regarder [the problem]”, a-t-elle dit. “S’il a un petit problème de peau ou quelque chose comme ça, c’est vraiment difficile de le décrire au téléphone … [now] ils pourront le voir par eux-mêmes et comprendre ce que je dis.”

Un « tremplin » pour les soins dans le Nord

Marc Gaudet est radio-oncologue et chef de la division de radio-oncologie à l’Hôpital d’Ottawa et à l’Université d’Ottawa. Il travaille aux côtés du Dr Gad Perry, un de ses collègues oncologues, depuis quelques mois pour obtenir une présence physique sur le terrain à Iqaluit pour les patients atteints de cancer au Nunavut.

Ils verront des personnes qui ont un nouveau diagnostic de cancer ou qui sont suivies après leurs traitements contre le cancer, mais n’offriront pas de chimiothérapie, ce qui nécessitera toujours un voyage vers le sud. L’équipe comprend également du personnel du Programme autochtone de cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa, y compris son directeur clinique et l’infirmière pivot autochtone. La clinique a débuté lundi.

Les réunions pour faire fonctionner la clinique ont commencé au printemps de cette année, a déclaré Gaudet, ajoutant qu’il avait rencontré le chef du personnel de l’hôpital d’Iqaluit et l’agent de santé publique du territoire, entre autres pour régler les détails, comme qui serait vu et à quelle fréquence. Lui et Perry ont depuis été autorisés à pratiquer au Nunavut.

Hôpital général de Qikiqtani photographié en 2017. Cette semaine, une équipe de médecins oncologues sera à Iqaluit pour une clinique de cancérologie. (Radio-Canada)

Gaudet a dit qu’il a de l’expérience de travail dans d’autres cliniques mobiles à l’extérieur d’Ottawa, y compris dans le nord du Québec.

“L’idée est de nous permettre de voir des personnes atteintes de nombreux types de cancers différents”, a déclaré Gaudet.

“L’avantage que nous avons d’être sur le terrain [in Nunavut] c’est que nous… savons qui contacter à Ottawa s’il y a des choses très précises à régler.

Gaudet a déclaré que la clinique fait partie d’une relation qui se construit depuis de nombreuses années et il l’appelle un « tremplin » pour avoir accès à plus de soins dans le Nord.

“Nous sommes responsables de traiter les gens du Nord depuis très longtemps, mais cela fait maintenant cinq ou six ans que nous construisons encore plus cette collaboration et je veux dire, c’est la première étape pour nous mettre sur le terrain de voir des gens près de chez vous et de mieux comprendre votre réalité », a-t-il déclaré.

“Pour l’instant, il y a très peu de présence en oncologie dans le Nord.”

Pendant la pandémie, Gaudet a déclaré que plusieurs patients ont pu recevoir une forme de traitement contre le cancer à domicile au Nunavut. Il espère que cette clinique pourra également contribuer à renforcer cela.

“Il y avait une excellente relation entre le personnel de l’hôpital général de Qikiqtani et notre personnel pour que cela fonctionne”, a-t-il déclaré.

« C’est un long processus pour mettre en place tous ces protocoles et former tout le monde de la bonne façon pour qu’il soit aussi sûr de le faire dans le Nord que de le faire à Ottawa… Le fait que nous allons maintenant être régulièrement monter nous aidera à établir ces relations et à nous assurer que nous pouvons fournir une formation lorsque nous y serons. »

Gaudet espère également qu’avoir une clinique plus près de chez lui produira de meilleurs résultats chez les Nunavummiut diagnostiqués avec un cancer.

L’un des défis qu’il a observés avec le cancer dans le Nord est que les patients se présentent plus tard dans la maladie, en partie en raison de problèmes d’accès aux services de soins de santé.

Et bien sûr, il y a le stress de devoir voyager vers le sud pour se faire soigner.

“Depuis longtemps”

Pour King, la réduction de ce stress a été énorme.

Elle a dit que son mari avait reçu d’excellents soins de leur oncologue à Ottawa, la Dre Rachel Goodwin. Mais ils étaient reconnaissants lorsque Goodwin a donné à Eliyah, le 27 juin, la bénédiction de rentrer au Nunavut depuis Ottawa.

Eliyah King et son oncologue, le Dr Rachel Goodwin. La photo a été prise le 27 juin lorsque Goodwin leur a donné sa bénédiction pour rentrer au Nunavut depuis Ottawa. (Soumis par Ellen King)

“Elle est incroyable et a toujours pris son temps avec nous pour s’assurer que toutes nos questions et préoccupations recevaient une réponse”, a déclaré King à propos de Goodwin. “Si elle veut le voir, on prendra l’avion, sans hésitation.

“Mais juste le fait qu’il puisse être vu ici, ils peuvent prendre des notes, ils peuvent envoyer [the notes] à elle dans la langue que vous connaissez – le discours du médecin – cela lui permet également de savoir à quel point il va bien. »

Et, dit King, cette clinique “attend depuis longtemps”.

“Être à la maison … il peut dormir quand il veut, je peux cuisiner ce dont il a besoin. Je peux, vous savez, lui faire tout ce qu’il veut quand il le veut dans le confort du lit. Il peut être sur la terre “, King a dit.

“C’est juste mieux d’être à la maison.”