Beaucoup d’entre nous pourraient vraiment éclabousser la semaine prochaine, car les fortes pluies prévues hier soir ont fait craindre que certaines maisons ne soient inondées à Noël.

Ce camion a dû forcer son chemin sur une route submergée près de Welney à Norfolk hier. Le Met Office a émis des avertissements d’inondation orange pour certaines parties du Devon, des Cornouailles et du sud du Pays de Galles.

Jusqu’à 4 pouces (100 mm) de pluie pourraient couper les communautés.

L’avertissement a fait craindre de nouveaux glissements de terrain après la chute de 600 tonnes de roches d’une falaise de 100 pieds sur la côte jurassique du Dorset près de Burton Bradstock – à 100 mètres de la maison de 2,4 millions de livres sterling de l’auteur-compositeur Billy Bragg et à 300 pieds d’un café.

Personne n’a été blessé.

Pendant ce temps, la rivière Towy éclate ses rives dans le Carmarthenshire alors que le Pays de Galles a subi le plus gros des intempéries, tandis que des barrières anti-inondation ont été installées à Bewdley dans le Worcestershire au milieu des inquiétudes concernant les niveaux élevés de la rivière Severn.

Le Met Office a émis un avertissement de pluie orange « soyez prêt » pour le sud du Pays de Galles tout au long de la journée, où les maisons et les entreprises sont susceptibles d’être inondées et les retards ou les annulations des services de train et de bus sont également probables.

Les prévisionnistes ont également averti que « des eaux de crue rapides ou profondes sont susceptibles de causer un danger pour la vie » dans la région et ont déclaré qu’il y avait de « bonnes chances » que les communautés soient coupées à cause de l’eau sur les routes.

Des coupures de courant dans les maisons et les entreprises sont également probables, avec de la pluie se développant ce matin et durant une grande partie de la journée avec 1,6 pouces (40 mm) à 2,4 pouces (60 mm) attendus assez largement sur les hauteurs de la zone d’alerte.

Le Met Office a déclaré que quelques endroits sont même susceptibles de voir de 3,2 pouces (80 mm) à 3,9 pouces (100 mm), une grande partie de cette chute dans environ neuf à 12 heures avant de se dégager vers l’est, ce qui est « susceptible » de provoquer des inondations et des perturbations du transport. .

Il y a un avertissement jaune plus large « attention » pour la pluie dans le sud-ouest à travers le Devon, les Cornouailles et une grande partie du reste du pays de Galles, qui avertit d’une bande de fortes pluies se déplaçant vers l’est ce matin avant de se dégager pendant la nuit.

On s’attend à ce que de nombreuses zones voient de 0,8 po (20 mm) à 1,2 po (30 mm), avec Dartmoor susceptible d’avoir 2,4 po (60 mm) à 3,2 po (80 mm). Cela fait suite à de nombreuses pluies dans la région déjà cette semaine, augmentant les risques d’inondations.

L’avertissement a fait craindre d’autres glissements de terrain après la chute de 600 tonnes de roches d’une falaise de 100 pieds sur la côte jurassique du Dorset près de Burton Bradstock (photo)

Champs inondés dans le Carmarthenshire aujourd’hui après que la rivière Towy a éclaté ses rives à la suite de pluies torrentielles dans certaines parties du Pays de Galles

Les fortes pluies dans la zone d’avertissement plus large seront accompagnées de vents forts et d’un risque d’orages, avec des rafales de 50 mph à 60 mph probables autour des côtes et sur des terrains plus élevés.

Ceci est comparé aux précipitations moyennes de 5,66 pouces (144 mm) pour tout le mois de décembre dans le sud-ouest de l’Angleterre et le sud du Pays de Galles, ce qui signifie que la zone ambrée peut s’attendre à près de trois semaines de pluie en une journée aujourd’hui.

CrossCounty a déclaré que les intempéries dans la région de Dawlish, dans le Devon, signifiaient que ses trains étaient perturbés, certains services en direction du nord partant d’Exeter au lieu de Plymouth et des bus entre Plymouth et Tiverton.

Les bus ont également remplacé les trains de Great Western Railway entre Newquay et St Austell en raison des inondations sur la voie ferrée.

Natural Resources Wales a émis des avertissements d’inondation pour la rivière Towy à Carmarthen Quay et la rivière Ritec à Tenby.

De fortes vagues se brisent aujourd’hui contre la côte du Dorset à West Bay alors que le Met Office émet des avertissements de pluie dans le sud-ouest

L’agence a déclaré que des vérifications sur les défenses contre les inondations étaient en cours, ainsi que pour s’assurer que les grilles de drainage et les écrans sont clairs pour réduire les risques pour les personnes et leurs maisons.

Sean Moore, directeur tactique de service pour NRW, a déclaré: « La bande de fortes pluies qui se propage dans certaines parties du Pays de Galles vendredi et samedi devrait entraîner des inondations et des perturbations dans de nombreuses régions du sud et du centre du Pays de Galles.

« Nous avons des équipes qui vérifient les défenses et surveillent le niveau des rivières, parallèlement aux conseils du Met Office pour prévoir les risques d’inondation, et nous mettrons à jour nos alertes et avertissements d’inondation le cas échéant.

«Nous exhortons les gens à garder un œil attentif sur les bulletins météorologiques et sur le site Web de NRW pour obtenir des détails sur tout impact potentiel dans leur région. Nous vous conseillons également de faire très attention lorsque vous voyagez, car les conditions peuvent être dangereuses.