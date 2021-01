Alors que nous laissons derrière nous une année de peste et de solitude et que nous espérons un âge de renouveau et de solidarité, les lecteurs peuvent aspirer à des histoires édifiantes sur la famille, l’amour et la communauté. Si vous faites partie de ces personnes, voici quelques conseils: Lisez autre chose. Parce qu’il n’y a que de la malice et des frais juridiques exorbitants dans l’histoire de Temur Akhmedov, 27 ans, et du divorce de ses parents, le milliardaire russe Farkhad Akhmedov et Tatiana Akhmedova. C’est un fil horrible pour une ère horrible, offrant le spectacle malheureux – diffusé en direct en décembre par la Division de la famille de la Haute Cour de Londres – d’une mère témoignant contre son fils, et vice versa, alors qu’elle le poursuit pour près de 100 millions de dollars en espèces et en actifs. Cela fait simplement partie des efforts continus de Mme Akhmedova pour réclamer une partie d’un règlement de divorce de 615 millions de dollars, considéré comme le plus important de l’histoire de la Grande-Bretagne, qui lui a été accordé après un procès en 2016. Son ex-mari a refusé de remettre un célibataire. rouble et a gardé son argent, et lui-même, loin du Royaume-Uni et de la portée de ses tribunaux. Mme Akhmedova et ses avocats ont donc essayé une nouvelle approche. Temur, l’aîné des deux fils du couple, est un résident du Royaume-Uni, ce qui rend ses avoirs éminemment saisissables. Et pour un gars qui n’a pas encore 30 ans, il a beaucoup à saisir. Son père «a versé à Temur des sommes d’argent inimaginables», comme l’ont déclaré les propres avocats de Temur dans un dossier judiciaire.

Cela comprend un appartement de trois chambres à côté de Hyde Park d’une valeur d’environ 40 millions de dollars, acheté pour lui alors qu’il était encore à l’université. Il est également le «détenteur enregistré» d’un SUV Rolls-Royce de 460 000 $, de Mercedes-Benz et plus encore. Mme Akhmedova a intenté une action non seulement en raison de la source de cette prime. La théorie derrière le procès est que son fils a contribué à aider son père à transférer des millions de dollars dans des fiducies et des paradis fiscaux à travers le monde, en particulier pour contrecarrer les efforts de sa mère pour obtenir son règlement. Pour Temur, cette idée est risible. «Ouais, j’ai dit à mon père quoi faire, j’étais le cerveau», a-t-il dit sarcastiquement dans une interview, menée sur Zoom le 4 décembre, avant que son témoignage dans l’affaire ne commence. « Non ce n’est pas vrai. » M. Akhmedov parlait depuis l’appartement de son frère à One Hyde Park, un immeuble moderne et cossu dans la section Knightsbridge de la ville. Il avait l’air prêt au combat et paraissait lésé. Être poursuivi par votre mère, il s’avère, peut assombrir votre humeur. Il naviguait dans un assortiment de tracas, notamment une ordonnance de gel mondiale qui l’empêchait de déplacer ou de vendre des actifs, ainsi qu’une limite de dépenses d’environ 4000 $ par semaine. C’est moins qu’il n’y paraît, dit-il, dans les circonstances: «Tout est relatif. Ce n’est pas comme si tout allait à moi et je peux aller le dépenser en bonbons. Je dois m’occuper de ma fille. Je dois m’occuper de sa mère. Je dois m’occuper de mon appartement, de la maison en France que je possède avec mon frère.

Le conflit du yacht Londres est connue depuis des décennies sous le nom de «Moscou sur la Tamise», l’endroit où les Russes riches et soucieux de leur sécurité peuvent garer leur famille, et au moins une partie de leur argent, après avoir gagné d’énormes sommes depuis l’éclatement de l’Union soviétique. Les fils et les filles de ces milliardaires ont maintenant tous grandi, et Temur fait partie d’une génération connue pour conduire des voitures voyantes et faire de gros billets dans les restaurants chics de Knightsbridge et de Mayfair.

Pour le Royaume-Uni, l’afflux de capitaux russes – et de capitaux provenant des super riches d’autres régions du monde – a eu des avantages. Les prix de l’immobilier et les caisses fiscales ont été gonflés et une mini-industrie de comptables, d’avocats et de conseillers s’est développée, qui ont tous aidé ces émigrés à naviguer dans les codes fiscaux et à acheter des articles coûteux, comme des équipes de football. Cette relation mutuellement bénéfique a eu sa part de hoquet, et le divorce d’Akhmedov en fait partie. Originaire d’Azerbaïdjan, M. Akhmedov avait gagné environ 1,4 milliard de dollars grâce à une société énergétique sibérienne, Northgas, et il a longtemps semblé déterminé à profiter de ses richesses. Outre des demeures, un jet privé, des hélicoptères et des chefs-d’œuvre d’artistes comme Rothko et Warhol, il a acheté un yacht de 500 millions de dollars, le Luna, à son camarade oligarque Roman Abramovich. C’est 380 pieds de luxe flottant, avec neuf ponts, un espace pour 18 invités, un équipage de 50 personnes et – au cas où – un système de détection de missiles et des portes à l’épreuve des bombes. Les allégations d’infidélité faites par le mari et la femme ont conduit au divorce, mais M. Akhmedov a même refusé d’envoyer un avocat aux procédures de 2016, arguant que le couple était déjà divorcé. Un tribunal de Moscou a dissous le mariage en 2000, a-t-il déclaré. Le juge Charles Haddon-Cave, qui a supervisé ce procès, n’a pas été impressionné. Il a qualifié de «falsifié» les documents justifiant le divorce de Moscou. Lorsque Mme Akhmedova n’a pas été en mesure de recueillir plus qu’une tranche de sa récompense record, le juge a ordonné à son ex-mari de lui remettre son yacht. Il a refusé. À ce moment-là, Mme Akhmedova s’était inscrite auprès de Burford Capital, une société de financement de litiges cotée en bourse, qui a garanti des millions de frais juridiques pour ses avocats et lui a fourni des millions pour les frais de subsistance. La société prendrait une réduction de 30% de tout recouvrement, plus un multiple de frais juridiques.