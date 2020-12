Les gens en Angleterre s’emparent de plus grandes libertés ce matin après la fin du verrouillage national et a été remplacé par un système à plusieurs niveaux de restrictions locales.

Tous les magasins non essentiels sont autorisés à ouvrir, ouvrant la voie à une frénésie de dépenses festives qui ramènera les gens dans les grandes rues du pays après un mois d’instructions pour rester chez eux.

Debenhams a attiré hier les chasseurs de bonnes affaires avec une vente éclair et a réduit les prix jusqu’à 70% dans le but de liquider le stock avant sa liquidation imminente à la suite de l’effondrement des négociations de sauvetage.

Un aperçu de la ruée probable d’aujourd’hui pour des remises généreuses – alors qu’il rouvre ses 124 magasins bientôt supprimés – a été vu la nuit dernière lorsque plus d’un million de personnes ont envahi le site Web du grand magasin.

Les gymnases et les coiffeurs ont également le feu vert pour accueillir de nouveau les clients et devraient voir un nombre considérable de visiteurs.

Certains des fanatiques de fitness les plus inconditionnels ont même frappé les poids pour une séance d’entraînement de minuit alors qu’un propriétaire de gymnase londonien, qui avait déjà été condamné à une amende pour avoir violé le verrouillage, a ouvert ses portes sur le coup de 12.

L’explosion d’activité alors que l’Angleterre abandonne les restrictions générales est surnommée « mercredi sauvage » – mais verra toujours l’écrasante majorité du public vivre sous des lois draconiennes.

Boris Johnson a surmonté hier soir la plus grande rébellion conservatrice de son poste de premier ministre pour que son nouveau système de paliers dégage les Communes de 291 contre 78, les députés travaillistes s’abstenant obtenant le vote à travers la ligne.

Cela annonce un retour à la stratégie précédente du Premier ministre de découper le pays en trois « niveaux d’alerte » – mais cette fois avec des mesures plus dures et avec 99% du pays face aux deux premiers niveaux.

Les pubs ont vu leur couvre-feu prolongé jusqu’à 23 heures, mais sont aux prises avec la nouvelle réglementation. Au niveau 2, ils ne peuvent servir de l’alcool qu’avec un « repas copieux » et au niveau 3, ils sont limités à des plats à emporter.

Mais malgré la présence de la pandémie qui plane toujours sur la vie quotidienne, de nombreux Britanniques jubilaient à la douche des libertés qui est entrée en vigueur aujourd’hui.

Certains des fanatiques de fitness les plus hardcore ont même frappé les poids pour une séance d’entraînement à minuit alors qu’un propriétaire de salle de sport londonien, Andreas Michli, (photo), qui avait déjà été condamné à une amende pour avoir enfreint le verrouillage, a ouvert ses portes sur le coup de 12

Des centaines de milliers d’acheteurs ont envahi le site Web de Debenhams pour obtenir des rabais généreux alors que le grand magasin tente de vider son stock avant de fermer définitivement

Boris Johnson a surmonté hier soir la plus grande rébellion conservatrice de son poste de Premier ministre pour que son nouveau système de paliers dégage les Communes par 291 contre 78, les députés travaillistes s’abstenant obtenant le vote de l’autre côté de la ligne.

Le Premier ministre subit la plus grande révolte de son poste de Premier ministre – mais remporte le vote par paliers Boris Johnson a fait approuver ses niveaux brutaux après le verrouillage par les Communes hier soir grâce au soutien tacite de Sir Keir Starmer après avoir subi la plus grande révolte conservatrice de ce Parlement alors que plus de 50 conservateurs ont défié le fouet. Le nouveau système à trois niveaux a été approuvé par une marge de 291 à 78 et est entré en vigueur à minuit après que le parti travailliste a choisi de s’abstenir, bien qu’il se soit plaint que le régime n’était pas assez dur et qu’il n’y avait pas assez de soutien pour les entreprises d’accueil qui ont été paralysées par fermetures gouvernementales. Alors que la majorité du titre 213 était saine, la rébellion de 55 conservateurs – y compris Julian Lewis, qui est suspendu – a fait du soulèvement le plus important de ce Parlement à ce jour, après que 44 d’entre eux se soient déjà opposés au couvre-feu des pubs. 17 autres semblent s’être abstenus, bien que l’on ne sache pas combien ont été autorisés à rester à l’écart. Sir Keir a également subi sa propre révolte, avec 15 défiant le fouet, aux côtés de Jeremy Corbyn et de huit politiciens DUP. Bien que le mouvement travailliste garantisse la victoire du n ° 10, il a laissé M. Johnson exposé à la colère de ses propres bancs. Si tous les partis d’opposition avaient voté contre le gouvernement, le Premier ministre aurait facilement été vaincu. La rébellion a peut-être définitivement anéanti la possibilité d’utiliser des fermetures générales pour supprimer le virus à l’avenir, et est susceptible d’avoir déclenché la sonnette d’alarme au No10 alors que l’autorité du Premier ministre continue de diminuer.

Alors que l’Angleterre s’est réveillée pour assouplir les restrictions à des degrés divers:

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré que deux œufs de scotch seraient « une entrée », 24 heures après que le secrétaire à l’environnement George Eustice a déclaré que l’un était un repas substantiel aux fins d’acheter de l’alcool dans les pubs du niveau 2. Mais M. Gove a ajouté à la confusion en dire plus tard que cela pourrait aussi compter comme un repas principal;

Sir Keir Starmer a été accusé de «faire de la politique» au milieu de la pandémie après avoir ordonné à ses députés de ne pas participer au vote crucial de ce soir sur les règles qui remplaceront le verrouillage;

Le conseil du district de Stratford-on-Avon a lancé une contestation judiciaire contre le placement au niveau 3;

M. Gove a nié que les Britanniques auront besoin de «certificats d’immunité» pour se rendre au pub – malgré un collègue ministre qui a soulevé la question hier;

M. Gove a cité le Pays de Galles comme un exemple de la façon dont le verrouillage ne devrait pas être fait, après avoir annoncé que les pubs seraient forcés de fermer à 18 heures et interdits de vendre des boissons alcoolisées à partir de vendredi alors que le pays faisait face à de nouvelles restrictions quelques semaines seulement après la fin du « pare-feu »;

Le gouvernement a annoncé mardi 603 autres décès de Covid, portant le total britannique à 59 051.

Le patron du gymnase, Andreas Michli, 34 ans, a été assailli par des supporters ce soir alors qu’il ouvrait ses portes sur le coup de minuit.

Le propriétaire a été condamné à une amende de 67000 £ et traduit en justice le mois dernier par le conseil de Haringey après une confrontation avec plus de 30 policiers pendant trois jours au Zone Gym à Wood Green, au nord de Londres.

Mais hier soir, il était revenu aux affaires et a accueilli une soixantaine de personnes à travers ses portes – et s’est vanté que le Premier ministre avait été influencé par sa protestation.

Alors que les foules faisaient la queue pour remonter sur les tapis roulants, M. Michli a déclaré à MailOnline: « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous avons réussi à faire changer d’avis le Premier ministre sur l’autorisation d’ouvrir les gymnases.

«Il a vu ce qui se passait et il a écouté. Mais la guerre continue et maintenant il ne s’agit plus seulement de gymnases. J’ai l’impression de me battre au nom des entreprises de toutes sortes.

« Tant de propriétaires d’entreprise souffrent, c’est donc formidable de voir le buzz ici ce soir et l’excitation maintenant que nous nous ouvrons à nouveau. »

Parmi les premiers à franchir la porte, l’entraîneur personnel Sophia Sammee, 35 ans, de Friern Barnet, au nord de Londres, a déclaré: « Vous pouvez voir le bonheur sur les visages des gens ici ce soir.

« Tout le monde bourdonne que le verrouillage est terminé. » Ce gymnase a été ma maison et je voulais vraiment être ici sur le coup de minuit. Andreas a eu le courage de rester ouvert et j’étais fier de le soutenir.

Le parajuriste Dennis Adjei-Sarpong, 26 ans, a déclaré: « Il y a tellement de sourires ici ce soir maintenant que cet endroit est de nouveau ouvert. Les gens veulent juste se perdre dans leurs entraînements et leur forme physique à nouveau. J’ai moi-même hâte de frapper les poids. C’est un grand moment.

Zone Gym à Wood Green dans le nord de Londres a accueilli une soixantaine de personnes à travers ses portes sur le coup de minuit

M. Michli a déclaré à MailOnline: « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous avons réussi à faire changer d’avis le Premier ministre sur l’autorisation d’ouvrir les gymnases »

Seules 18 autorités locales voient augmenter les cas de Covid Seulement dix-huit autorités en Angleterre ont vu une augmentation des cas de Covid-19 au cours de la semaine la plus récente, selon des chiffres officiels qui remettent en question la nécessité pour 99% du pays de se trouver dans les deux niveaux de verrouillage les plus difficiles. Seulement huit zones – Ashford, Dover, Folkestone et Hythe, Maidstone, Medway, Tonbridge et Malling, Boston dans le Lincolnshire et South Ribble dans le Lancashire – seront soumises à des restrictions de niveau trois, qui verront tous les pubs, bars et restaurants contraints de fermer. Les autres régions qui ont connu un pic d’infections – Mendip, Torridge, Surrey Heath, Woking, Basildon, Harlow, Ipswich, North Norfolk, Peterborough et Waltham Forest – tomberont sous la deuxième tranche la plus sévère. Il sera interdit aux résidents vivant au niveau deux de se mélanger à l’intérieur avec d’autres ménages. Cela signifie que les 297 autres autorités de niveau inférieur en Angleterre – qui comptent environ 53 millions de personnes – ont vu une baisse des cas de coronavirus au cours de la période de sept jours se terminant le 25 novembre, la semaine la plus récente de données. Malgré les données de Public Health England montrant que les épidémies de Covid diminuent dans le reste du pays, 55 millions de personnes se retrouveront au niveau deux ou trois lorsque le verrouillage national prendra fin demain.

M. Michli a accumulé une fortune en avis de pénalité fixe uniquement pour les déchirer sur sa chaîne Instagram et inviter les membres à revenir dans sa salle de sport – uniquement pour que les magistrats le ferment.

Malgré la violation de la loi pendant le verrouillage, il dit avoir été submergé de messages de soutien de sympathisants à travers le pays.

« Je ne paie pas l’amende et si le conseil Haringey veut de l’argent, il devra me poursuivre en justice, car je ne donne pas un sou. J’ai l’impression que le public a basculé derrière moi et c’est une sensation incroyable.

« Nous nous attendions à une grande foule à midi parce que nous avons eu tellement de gens qui ont dit sur les réseaux sociaux qu’ils voulaient être ici pour quand les portes s’ouvriront.

«Nous avons eu beaucoup d’amour et de soutien de partout au pays pour nous soutenir. Parce que nous sommes une salle de sport ouverte 24h / 24, il était logique d’ouvrir sur le coup de minuit.

M. Michli compte 1 200 membres, mais les règles de distanciation sociale signifient qu’il sera limité à 85 membres dans son gymnase à la fois.

« Nous suivrons les directives du gouvernement concernant le nombre de personnes pouvant être présentes sur les lieux à un moment donné. Et nous renforcerons la distanciation sociale. C’est quand même un grand retour à la vie normale.

Mercredi sauvage devrait également voir un blitz de magasins de la rue principale alors que les gens cherchent à acheter des cadeaux à quelques semaines de Noël.

Il sera alimenté par une aubaine de Debenhams qui a réduit les prix des sacs à main, des chaussures, des bottes, des montres et des robes.

La chaîne est devenue la dernière victime de la grande rue et sera liquidée au cours de la nouvelle année après l’échec des négociations de sauvetage avec JD Sport, traçant une ligne sous 242 ans de commerce et mettant en péril 12 000 emplois.

Tard mardi soir, il y a eu une attente de 20 minutes «en raison d’une demande exceptionnelle», avec plus de 300 000 personnes essayant d’accéder au site Web à un moment donné, et le nombre total d’acheteurs dépassant le million.

Une année meurtrière pour le secteur de la vente au détail au milieu de la pandémie a culminé cette semaine lorsque Debenhams et le groupe Arcadia de Sir Philip Green se sont effondrés.

Arcadia, qui possède Topshop, Miss Selfridge, Dorothy Perkins et Burton, a basculé dans l’administration, mettant 13 000 emplois en danger.