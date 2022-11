C’est McBusted – malgré toutes leurs fanfaronnades, le SNP regarde plus loin que jamais de l’indépendance

POUR toutes leurs fanfaronnades pompeuses, le SNP regarde maintenant plus loin que jamais de briser le Royaume-Uni.

Ce n’est pas seulement la décision de la Cour suprême d’aujourd’hui selon laquelle ils ne peuvent pas organiser un référendum légitime sur l’indépendance sans l’approbation de Westminster.

Dans son désespoir, Sturgeon mise sur un résultat très improbable des élections générales en tant que faux référendum sur l’indépendance après que la Cour suprême a statué contre le SNP Crédit : Reuters

C’est que Nicola Sturgeon, dans son désespoir, prévoit maintenant de compter la prochaine élection générale comme son référendum et d’assumer le droit à l’indépendance de l’Écosse si elle obtient plus de la moitié des voix.

Ce que son parti n’a jamais fait. Et qui, compte tenu de la résurgence du Labour, semble hautement improbable.

Le SNP n’a de toute façon pas le pouvoir de déclarer une élection comme un scrutin d’indépendance contraignant.

Mais le fait de ne pas obtenir plus de 50% signifierait maintenant qu’il avait perdu un vrai référendum en 2014 ET le faux de Sturgeon en 2024. Game over, sûrement.

Tragiquement pour l’Écosse, même cette situation difficile ne convaincra pas les nationalistes de mettre de côté leur obsession unique et de se concentrer sur la gouvernance du pays qu’ils échouent lamentablement.

Ils préfèrent infiniment alimenter les griefs anti-anglais à la dure greffe du pouvoir.

Briquer

Les conservateurs se sont trompés sur le logement – ils ne peuvent pas survivre s’ils ne gagnent pas les jeunes électeurs Crédit : Alamy

NOUS voyons le problème des conservateurs sur le logement.

Construisez dans des sièges verdoyants du sud – où les Lib Dems opportunistes et sans principe défendent les NIMBY plus âgés – et ils les perdront.

Ne pas construire et les prix resteront bien au-delà des primo-accédants à Londres et dans le Sud-Est.

Sans un investissement solide dans l’économie, ils soutiendront massivement le Parti travailliste.

Des dizaines de députés conservateurs pensent que la première option est la pire. Ils bloquent les plans de construction de logements du gouvernement, même l’idée de donner plus de voix aux habitants sur les développements. C’est le mauvais choix.

Il est tout simplement moralement juste d’assouplir les lois sur l’urbanisme, de construire beaucoup plus de maisons pour notre population en plein essor et de faire monter les moins de 40 ans et les moins de 30 ans sur l’échelle.

Politiquement aussi, il n’y a pas d’avenir conservateur sans gagner plus de jeunes électeurs. En 2010, les conservateurs ont pris le pas sur les travaillistes chez les jeunes. C’est difficile à imaginer maintenant.

Et il n’y a pas de retour sans construction.

Démolisseurs de trains

Le RMT profite désormais de son pouvoir de grève à Noël – et a coûté une perte de 1,2 milliard de livres sterling à l’économie britannique Crédit : Alamy

LE RMT n’est pas « désolé » d’incommoder le public en faisant grève à Noël. C’est un mensonge éhonté.

Il se prélasse de son pouvoir de perturber – et de faire chanter la Grande-Bretagne avec une nouvelle perte stupéfiante de 1,2 milliard de livres sterling pour l’économie.

C’est une honte écœurante que nos chemins de fer soient toujours à la merci de tyrans de la gauche dure déterminés à évincer les conservateurs.

Ses membres sont bien rémunérés. On leur a fait une offre sur laquelle les travailleurs du secteur privé sauteraient en ces temps difficiles.

La peste et la guerre ont plongé notre économie dans la récession. Seuls les saboteurs marxistes penseraient que Noël est le moment idéal pour infliger davantage de misère.

Les conservateurs doivent arrêter ces retours en arrière des années 1970 qui sabotent la Grande-Bretagne.