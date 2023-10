«C’est majestueux. Nous sommes impressionnés : les gens sont étonnés alors que la rare éclipse annulaire balaie les Amériques

Les habitants des Amériques ont été témoins d’une éclipse annulaire.

Il était visible entre 30 secondes et cinq minutes.

Une éclipse totale est attendue en avril 2024.

Les observateurs du ciel à travers les Amériques ont levé le visage samedi pour un événement céleste rare : une éclipse solaire annulaire.

Une foule de personnes portant des lunettes de protection s’est rassemblée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, l’un des nombreux endroits dans l’ouest des États-Unis, observant le passage de la Lune entre le Soleil et la Terre, à son point le plus éloigné de notre planète.

Comme il est si éloigné, il n’a pas complètement recouvert le Soleil, créant un effet « d’anneau de feu » qui a suscité les acclamations de la foule d’Albuquerque.

« C’est majestueux. Nous sommes impressionnés », a déclaré une téléspectatrice, Shannon Cozad.

En quelques heures seulement, le « chemin de l’annularité » le plus frappant traversait une poignée de grandes villes, dont Eugene, dans l’Oregon, et San Antonio, au Texas, avec des phases d’éclipse partielles d’une heure ou deux avant et après.

« C’est un peu comme un trou noir », a déclaré Mubaraq Sokunbi, un enfant de 8 ans tout excité qui participait à un festival de montgolfières à Albuquerque avec sa famille.

Il ajouta:

La lune recouvre le soleil et il y a un anneau autour d’elle.

À n’importe quel endroit donné, l’éclipse était visible entre 30 secondes et cinq minutes – mais les gens ont été invités à prendre des précautions de sécurité et à utiliser des lunettes de vision solaire, et jamais des lunettes de soleil ordinaires, pour préserver leur vision.

L’éclipse a traversé le Mexique et l’Amérique centrale, puis l’Amérique du Sud en passant par la Colombie et le nord du Brésil avant de se terminer au coucher du soleil dans l’océan Atlantique.

Au Planétarium de Bogota, une foule s’est rassemblée vers midi, retenant son souffle pour que les nuages ​​se dissipent.

Lorsqu’ils l’ont fait – et à temps pour voir l’éclipse – certains observateurs ont versé des larmes, submergés par l’émotion.

« C’était d’abord angoissant de ne pas pouvoir le voir, puis très émouvant » lorsqu’il est apparu, a déclaré à l’AFP Xiomara Cifuentes, une fonctionnaire de 41 ans venue avec son mari et leurs trois enfants.

« Ce sera un beau souvenir », a-t-elle ajouté.

La lune passe devant le soleil lors de l’éclipse solaire annulaire à Chetumal, dans l’État de Quintana Roo, au Mexique, le 14 octobre 2023. Les observateurs du ciel à travers les Amériques ont tourné la tête vers le haut samedi pour un événement céleste rare : une éclipse solaire annulaire. AFP Paco Bronx/AFP

C’était « un très beau moment… une chose indescriptible, sans mots », a déclaré Jhoan Vinazco, un étudiant universitaire de 25 ans qui n’avait jamais vu d’éclipse auparavant.

Dans la ville de Penonome, au Panama, à environ 160 km de la ville de Panama, Carlos Ramirez a observé l’éclipse habillé en astronaute – ce qu’il rêvait de devenir lorsqu’il était enfant.

« J’ai trouvé l’événement ici au Panama spectaculaire », a déclaré à l’AFP le guide touristique de 55 ans.

L’événement a également servi de répétition générale avant une éclipse totale prévue pour avril 2024.

Les deux éclipses vont être « absolument époustouflantes pour la science », a déclaré Madhulika Guhathakurta, scientifique du programme d’héliophysique de la NASA.

Des gens regardent l’éclipse annulaire du soleil au planétarium de l’Université du Costa Rica (UCR) à San José, le 14 octobre 2023. AFP Ezequiel Becerra/AFP

Les éclipses solaires ont un effet notable sur la haute atmosphère, comme l’ionosphère, qui regorge de particules chargées et responsable de la réflexion et de la réfraction des ondes radio.

« Bien que les effets atmosphériques des éclipses solaires soient étudiés depuis plus de 50 ans, de nombreuses questions restent sans réponse », a déclaré Guhathakurta.

Pour étudier ces effets, la NASA a prévu trois lancements de fusées samedi depuis le champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique pour recueillir des données sur les champs électriques et magnétiques, la densité électronique et la température.

Une éclipse totale a eu lieu en 2017 aux États-Unis.

Après l’éclipse totale d’avril prochain, il n’y en aura pas d’autre avant 2044, tandis que la prochaine éclipse annulaire aura lieu en 2046.