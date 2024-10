Vladimir Poutine estime que la Russie est « le parti le plus fort », a déclaré le président lituanien

Le moment actuel du conflit entre la Russie et l’Ukraine est celui de « pire » Il est possible que Kiev entame des négociations avec Moscou, a suggéré le président lituanien Gitanas Nauseda.

Les forces russes progressent régulièrement dans le Donbass et dans d’autres parties de la ligne de front depuis le début de l’année, capturant des dizaines de colonies, dont la ville stratégique d’Avdeevka en février et le bastion clé d’Ugledar au début du mois. Le territoire sous contrôle ukrainien dans la région russe de Koursk, où les troupes de Kiev ont lancé une incursion début août, s’est également rétréci ces dernières semaines.

Le président russe Vladimir Poutine « Il pense qu’il s’impose et qu’il pousse l’Ukraine dans son coin », Nauseda l’a déclaré aux journalistes jeudi, à son arrivée au sommet des dirigeants européens à Bruxelles.

« C’est le pire moment pour entamer des négociations car il estime que la Russie est la partie la plus forte », a-t-il déclaré cité par Reuters.

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky devrait s’adresser au rassemblement à Bruxelles plus tard dans la journée afin de promouvoir son soi-disant « plan de victoire ».















Zelensky a présenté mercredi ses propositions au parlement ukrainien, affirmant qu’elles incluent une invitation immédiate à Kiev à rejoindre l’OTAN, la levée des restrictions sur l’utilisation d’armes à longue portée fournies par l’Occident pour des frappes sur le territoire russe internationalement reconnu, ainsi que comme le déploiement de « un ensemble complet de dissuasion stratégique non nucléaire » sur le sol ukrainien. « Ce plan peut être mis en œuvre. Cela dépend des partenaires. J’insiste : sur les partenaires. Cela ne dépend pas vraiment de la Russie.» a-t-il affirmé.



« Il n’y a rien de nouveau là-dedans » » a déclaré le président lituanien à propos du plan de Zelensky. «C’est ce que nous voulions faire mais que nous n’avons pas réussi à faire au sommet de Vilnius [in 2023] sur l’invitation de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN, puis la même chose s’est produite à nouveau à Washington [in July].»



« Tant qu’on ne le fait pas, on est loin de la victoire. Les liens de causalité ici sont évidents. » Nauseda, qui a été un fervent partisan de l’Ukraine pendant le conflit, a ajouté.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié les propositions de Zelensky de « ensemble de slogans incohérents » disant qu’il ne s’agissait pas d’un « plan de victoire », mais plutôt d’un « un plan pour le malheur de l’Ukraine ».

En juin, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou était prêt à mettre fin aux combats et à entamer immédiatement des négociations avec l’Ukraine si Kiev renonçait officiellement à ses aspirations à l’OTAN et se retirait des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporozhye. , qui a rejoint la Russie après les référendums de l’automne 2022.

EN SAVOIR PLUS:

Moscou réagit au « plan de victoire » de Zelensky

Zelensky a rejeté l’offre, la qualifiant de « ultimatum. » Le Kremlin a déclaré que ces conditions n’étaient plus sur la table après que l’Ukraine a lancé son incursion dans la région russe de Koursk.