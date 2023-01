C’est maintenant le meilleur moment pour planifier votre prise de force pour le reste de l’année

Vous venez probablement de terminer votre première semaine complète de travail en 2023 et vous aspirez peut-être à une autre pause. Voici une idée : commencez à penser à vos prochaines vacances. Commencez à planifier vos vacances pour l’année prochaine, en fait. Certaines des personnalités les plus occupées de l’entreprise le font, et vous devriez aussi.

Les lieux de travail américains sont parmi les pires pour offrir le moins de jours de congés payés, et même les employés qui ont accès au PTO sont assez terribles pour prendre tout le temps qui leur est accordé. Il y a de nombreux facteurs qui rendent difficile les congés : les vacances coûtent cher, il y a toujours du travail à faire et le Covid-19 rend toujours les voyages difficiles à comprendre.

Mais un peu de planification à l’avance peut aider beaucoup.