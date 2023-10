« C’est magnifique » – Les fans sont ravis alors que Jermell Charlo retrouve émotionnellement son ancien frère jumeau Jermall Charlo et s’embrasse dans ses bras avant le combat contre Canelo Alvarez

Jermall Charlo et Jermell Charlo ont mis leurs différences de côté et se sont réunis émotionnellement samedi soir.

Avant le combat de Jermell contre Canelo Alvarez, Jermall a rendu visite à son ancien frère jumeau dans les coulisses et les deux hommes se sont embrassés, malgré la rupture entre eux ces derniers mois.

1 Les jumeaux Charlo se disputent, mais mettez cela de côté samedi soir Crédit : Showtime Boxing

Cette année, leur relation s’est détériorée.

Jermall est hors du ring depuis plus de deux ans alors qu’il se bat contre des problèmes personnels et des problèmes de santé mentale.

Pendant ce temps, il s’est affronté avec son frère et leurs femmes ont même été vues se battre en public, même si de nombreux détails spécifiques de la rupture restent naturellement privés.

« Cette affaire de famille a été vraiment folle », a déclaré Jermell aux journalistes mercredi. « J’essaie de ne pas trop aborder ce sujet parce qu’en fin de compte, j’aime mon frère.

« À l’heure actuelle, nous ne sommes pas d’accord.

« Cela a beaucoup à voir avec ce qu’il veut dans sa vie et ce que je veux dans la mienne. Ce sont deux choses complètement différentes.

« Donc, un jour, j’espère que nous nous reparlerons, mais pour le moment, je ne suis tout simplement pas d’humeur ni d’humeur à vouloir faire face aux ravages qu’il apporte et à tout ce genre de choses.

« Mais je suis aussi un animal pour mon frère, je berce avec lui.

« S’il n’est pas là pour la soirée de combat, ce n’est pas grave. Il ne peut pas se battre pour moi de toute façon, donc cela ne me blesse pas.

« Quoi que ce soit, ça l’est. »

Jermell a poursuivi : « J’espère qu’il sera prêt à remonter sur le ring.

« Parce qu’il semble que c’est moi qui me suis battu le plus et je me suis porté pour les Charlos.

« Cela vient en quelque sorte du problème : j’ai fait ça pour nous, je l’ai fait pour Lions Only. Je ne veux pas que personne n’attaque la marque et ne nous fasse tomber.

« J’ai l’impression que nous avons eu un tas de contretemps de sa part qui ont un peu terni notre caractère et notre nom.

« Mais je serai celui qui le ramènera et qui continuera à le faire pour nous.

« J’aime mon frère et je veux le meilleur pour lui et je veux le voir continuer à être le champion du monde qu’il est. »

Jermall s’est effectivement présenté à la pesée vendredi et a déclaré aux journalistes : « Je serai toujours là pour mon frère, peu importe ce qu’Internet ou les réseaux sociaux essaient de faire croire.

« Je me sens mieux, je suis dans un meilleur espace, j’ai de meilleures personnes autour de moi. »

Il a d’abord gardé ses distances, mais a retrouvé Jermell le soir du combat en lui rendant visite dans son vestiaire avant le combat contre Canelo.

Les fans étaient ravis lorsque l’un d’entre eux a déclaré : « J’adore le voir mec, ça ne vaut pas la peine de renforcer la famille. »

Un deuxième a écrit : « Merde, c’est magnifique. »

Et un troisième a ajouté : « C’est génial à voir. Cet homme est entré extrêmement humblement, a été accueilli à bras ouverts. Un homme absolument magnifique. »