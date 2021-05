«C’est magique ce que nous faisons. Les salles de cinéma ont de nouveau les yeux étoilés.

LOS ANGELES – Il est temps de retourner au cinéma! À présent! C’était le message envoyé mercredi encore et encore lorsque les cinq grands studios d’Hollywood, leurs filiales indépendantes et les labels indépendants indépendants comme A24 et Neon se sont réunis en personne dans un cinéma AMC pour montrer leurs prochains films d’été et Rappelez aux cinéphiles qui se sont habitués à diffuser leurs divertissements pendant la pandémie pourquoi ils aimaient aller au cinéma en premier lieu.

«Je vous verrai dans les salles», a déclaré l’acteur et réalisateur John Krasinski dans un message vidéo avant une nouvelle bande-annonce de «A Quiet Place 2» (le film s’ouvre le 28 mai). «Les films Marvel sont faits pour être vus sur grand écran», a rappelé Kevin Feige, directeur général de Marvel, avant de montrer des images de nouveaux films. Et Ahmir Thompson, mieux connu sous le nom de Questlove, a déclaré «Vive le cinéma» avant la bande-annonce de son prochain documentaire «L’été de la soul». Vin Diesel, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Maggie Q, Henry Golding et une poignée d’autres stars ont également exhorté le public à retourner dans les sièges moelleux, à se souvenir de leur amour pour le pop-corn de théâtre, à revenir au cinéma. Mais c’est le Terminator qui a fait vibrer la salle. «Vous avez besoin du grand écran», a déclaré Arnold Schwarzenegger aux personnes assemblées. «Si vous avez le film et que vous n’avez pas de salles de cinéma, vous n’avez rien.» Il a ajouté: «Nous avons vu au cours de cette dernière année, l’année de la pandémie, que les gens regardaient des films sur un petit iPhone et un iPad. Et vous devez mettre les lunettes pour voir ce qui se passe là-bas. Et il leur manque les effets spéciaux et les effets visuels et toutes les superbes choses que vous voyez habituellement sur grand écran. »

Et puis il a conduit un chant de «Nous sommes de retour! Nous sommes de retour! » Si seulement c’était si facile. Comme tant d’entreprises, l’industrie du cinéma a été ravagée par les effets économiques de la pandémie. Les cinémas étaient privés d’audience lorsque les verrouillages sont entrés en vigueur, et les studios ont retardé les nouvelles sorties ou, dans certains cas, les ont mis sur des services de streaming. Certaines chaînes ont fermé leurs portes et d’autres ont déclaré faillite. Le directeur général d’AMC Entertainment, Adam Aron, a déclaré ce mois-ci que la chaîne avait été «quelques mois ou semaines à manquer de liquidités à cinq reprises entre avril 2020 et janvier 2021». La chaîne de théâtres Alamo Drafthouse a licencié ses 3 100 employés pendant la pandémie, a déclaré faillite en décembre, fermé trois théâtres dans le cadre de sa restructuration et arrêté un projet planifié à Orlando. Selon Shelli Taylor, le nouveau PDG d’Alamo, quelque 114 théâtres indépendants et chaînes ont fermé depuis le début de la pandémie, y compris les théâtres ArcLight bien-aimés à Hollywood. Beaucoup espéraient recevoir de l’argent des récents programmes de secours fédéraux, mais les problèmes de la Small Business Administration avec le décaissement de l’argent ont empêché beaucoup de rester à flot. L’événement de mercredi visait à assurer aux gens que les troubles sont terminés. Que les films reviennent, avec une vengeance, et que le cinéma devrait bientôt revenir à la normale. «C’est magique, ce que nous faisons», a déclaré Tim League, fondateur d’Alamo, dans une interview téléphonique antérieure. Il a reconnu que son entreprise était dangereusement proche de manquer d’argent en décembre avant de demander la protection contre les faillites du chapitre 11. «Nous avons pour mission de créer la meilleure expérience de visionnage possible – de se perdre dans une histoire incroyable et d’avoir des émotions accrues autour d’elle. C’est incroyable quand c’est bien fait, et nous nous efforçons de bien le faire. Je sais que les gens ont envie de revenir à tout type d’expérience hors de chez eux, d’être avec les gens et d’avoir le sentiment de rejoindre la communauté.

Le point de vue de M. League peut sembler surprenant compte tenu de l’année que les cinémas ont eue.

Cinemark, par exemple, a perdu 208 millions de dollars au premier trimestre 2021. Pourtant, «Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que nous sommes maintenant activement sur la voie de la reprise», a déclaré le directeur général de la société, Mark Zoradi, lors d'un appel aux résultats.

Un vice-président de la Fed a déclaré qu’essayer d’étouffer l’inflation pourrait « freiner » la reprise. Il y a aussi des raisons pour les cinéphiles d’être excités. «Fast and Furious 9» fait ses débuts le 25 juin. (Il ouvre en Chine ce week-end.) La comédie musicale «In the Heights», adaptée du spectacle de Lin-Manuel Miranda à Broadway, débutera le 11 juin. «Black Widow» de Marvel sort le Le 9 juillet, tandis que la «Croisière dans la jungle» de Disney ouvrira le 30 juillet. (Les deux seront également immédiatement disponibles sur Disney + pour un prix supplémentaire, un détail omis de la présentation de mercredi.) Selon la firme de recherche sur les expositions National Research Group, à partir de lundi, environ 70% des cinéphiles sont à l’aise pour retourner au théâtre. Le box-office du mois d’avril a atteint 190 millions de dollars, en hausse de 300% depuis février. C’est un soulagement bienvenu pour le réalisateur sud-africain Neill Blomkamp, ​​dont le nouveau film d’horreur «Demonic» du groupe indépendant IFC ne sortira en salles qu’à la fin du mois d’août. «Cela m’apporte de la joie», a-t-il déclaré dans un message vidéo. «Je veux que les gens soient terrifiés dans un théâtre sombre.» L’un des avantages de la pandémie a été une approche plus flexible de la façon dont les films sont sortis. Pendant des années, les exposants ont exigé environ 72 à 90 jours d’exposition théâtrale exclusive avant qu’un film ne soit disponible sur un service de streaming ou via la vidéo à la demande premium. La pandémie s’est effondrée, avec la nouvelle fenêtre d’exclusivité à 45 jours. Pour Mme Taylor, qui a rejoint Alamo fin avril 2020, après plus de deux ans en tant que présidente et chef de l’exploitation d’United Planet Fitness Partners, la relation désuète entre les chaînes de théâtre et les studios l’a surprise, même lors d’une pandémie. . «Les studios contrôlent le produit à 1 000 pour cent», dit-elle. «Et, en tant qu’exhibitionniste, vous n’avez aucun contrôle. C’est vraiment difficile.

Mme Taylor a déclaré que les superproductions à gros budget méritaient une vitrine théâtrale exclusive. «C’est ce que veulent les cinéastes. C’est ce que veut le talent. C’est ce que veut le public », a-t-elle déclaré. «Et certains films, absolument, devraient passer directement au streaming» ou aux sorties simultanées au cinéma et en streaming, a-t-elle ajouté. Elle a ajouté: «Je pense que chaque film doit être considéré comme un individu et montré de cette façon.» Certains petits cinémas indépendants ne sont pas convaincus que la nouvelle vague de films suffira à nouveau à occuper des sièges. «Les gens ne pensent pas aux films. C’est hors de vue hors de l’esprit », a déclaré Lucie Mann, la propriétaire du Park Plaza Cinema sur Hilton Head Island, SC.« Il va falloir un certain temps avant qu’ils ne soient à nouveau excités. Je ne pense pas que nous serons en mesure de récupérer à moins de faire quelque chose de radical, quelque chose de wow, et je ne suis pas sûr de ce que c’est. Le réalisateur JJ Abrams, pour sa part, a cherché à rappeler aux gens mercredi que d’aller au cinéma est différent de regarder la télévision. C’est une distinction qui s’est estompée au cours des longs mois passés à la maison. «La relation avec la télévision est que vous êtes le parent et la télévision est l’enfant», a-t-il déclaré. «C’est dans votre maison. Il est plus petit que vous, vous pouvez l’éteindre, le modifier et le contrôler. » Quand vous allez au cinéma, M. Abrams a dit: «Vous êtes l’enfant et c’est le parent. Vous l’admirez. Il vous contrôle et vous emmène là où il veut vous emmener. Je pense que nous voulons tous être à nouveau des enfants.