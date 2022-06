C’est Macron contre la gauche dans une bataille féroce pour le Parlement français

Ensuite, les partis de gauche grincheux de la France ont accepté de manière inattendue de mettre de côté les divergences majeures sur les politiques étrangère et économique, au moins temporairement, et de forger une alliance pour les élections législatives appelée NUPES, pour Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui comprend le Parti insoumis de la France de M. Mélenchon. , et les partis socialiste, vert et communiste. Au premier tour dimanche dernier, ils ont terminé au coude à coude avec l’alliance de M. Macron, avec environ 25 % des voix.

Soulignant les propositions de l’alliance de gauche, qui incluent la révision de la Constitution française et l’augmentation du salaire minimum mensuel à 1 580 dollars, les principaux lieutenants de M. Macron ont comparé M. Mélenchon à Hugo Chávez, l’ancien dirigeant populiste vénézuélien. Ils ont prévenu qu’une victoire de gauche ramènerait la France à « Réglementation soviétique» et apporter une « guillotine fiscale à tous les niveaux ». Ils ont également fustigé M. Mélenchon comme étant trop indulgent envers la Russie.