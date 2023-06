« C’est ma maison »: les réfugiés sans abri combattent les éléments malgré la réaction de l’extrême droite irlandaise

Les demandeurs d’asile vivent dans la rue en Irlande.

Ils ont fait face à une réaction violente de la part de personnalités d’extrême droite.

Près de 1 400 demandeurs d’asile se sont retrouvés sans abri.

Dézippant une tente dans une ruelle humide derrière le Bureau irlandais de la protection internationale, Salman Akahel révèle un sac de couchage, un oreiller et une fine couverture blanche pour le protéger du béton dur.

« C’est ma maison », a déclaré à l’AFP ce demandeur d’asile de 23 ans originaire de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan.

Lors de son sixième jour en Irlande, il vivait dans l’une des 50 tentes regroupées autour de l’agence de Dublin traitant les demandes de protection internationale.

Le camp, qui est apparu pour la première fois dans le centre de Dublin en mars, est d’une taille sans précédent – une indication très publique de la crise des sans-abrisme parmi les demandeurs d’asile qui s’est emparée de l’Irlande.

Cela a également coïncidé avec une réaction d’extrême droite contre les nouveaux arrivants cherchant refuge.

Le voyage d’Akahel depuis l’Afghanistan et à travers l’Europe a duré plus de deux ans, a-t-il dit – et il a déjà fait face à des préjugés et a crié des menaces au cours des quelques jours qu’il a passés dans la capitale irlandaise.

Il a dit:

Tout le temps, il y a des problèmes.

Depuis fin janvier, lorsque les logements publics ont été débordés, 1 393 demandeurs d’asile se sont retrouvés sans abri – certains jusqu’à 10 semaines – selon les chiffres publiés lundi par l’Irish Refugee Council (IRC).

Parmi eux se trouvaient trois femmes enceintes et quatre enfants non accompagnés, a précisé l’association.

« L’expérience de vivre dans la rue a été très difficile », a déclaré le directeur général de l’IRC, Nick Henderson.

« Nous avons travaillé avec des personnes qui ont été agressées, des personnes qui ont eu des problèmes de santé qui ont été aggravés et exacerbés par le fait de vivre dans la rue. »

Sahed Mawlod, 22 ans, d’Erbil dans le nord de l’Irak, a déclaré à l’AFP qu’il avait eu des problèmes de santé en vivant dans la rue.

Il cherchait à voir un médecin après avoir dormi dans des parcs, dans la rue et sous une tente pendant deux mois par temps « très, très froid ».

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a déclaré ce mois-ci que son gouvernement « fait tout ce qu’il peut » en annonçant 10 000 lits supplémentaires pour les demandeurs d’asile et les réfugiés et en parlant d’expulsions pour les arrivées illégales.

« Nous avons connu une crise de réfugiés en Irlande comme nous n’en avons jamais connue auparavant et jamais imaginée », a déclaré le Taoiseach, ou Premier ministre.

Plus de 70 000 Ukrainiens ont demandé protection en 2022 dans le cadre d’un régime distinct en Irlande à la suite de l’invasion russe.

La même année, le pays de cinq millions d’habitants a reçu un record de 13 651 demandes d’asile du reste du monde, selon les chiffres du gouvernement.

Les demandes de logement pour la protection internationale n’ont pas été aidées par la crise chronique du logement en Irlande.

Une femme passe devant des tentes dans un camp de réfugiés de fortune à l’extérieur du Bureau de protection internationale du gouvernement irlandais, dans le centre-ville de Dublin. AFP PHOTO : Paul Faith, AFP

Le gouvernement a estimé qu’il y a un déficit de 250 000 logements pour répondre aux besoins de logement de la population générale du pays.

L’insatisfaction généralisée à l’égard du logement a alimenté les réactions négatives contre les demandeurs d’asile et les réfugiés. Des personnalités d’extrême droite ont promu leur argument anti-immigration lors de rassemblements et sur les réseaux sociaux en affirmant que « l’Irlande est pleine ».

À partir de novembre de l’année dernière, les manifestants ont lancé une série de manifestations dans le quartier du mur est du centre-ville de Dublin, au nord, bloquant la circulation près du port en raison de plans visant à héberger des réfugiés dans des bureaux désaffectés.

Dans les zones rurales du pays, de petites manifestations ont été organisées contre les projets de logement pour les demandeurs d’asile et les réfugiés.

En février et mars, dans la ville de Mullingar, dans le centre de l’Irlande, des centaines de manifestants ont manifesté contre l’utilisation d’une ancienne caserne militaire pour héberger des demandeurs d’asile.

Dans la ville d’Inch, dans l’ouest du pays, en mai, des manifestants ont utilisé des tracteurs pour bloquer les hébergements d’urgence d’un hôtel, forçant certains demandeurs d’asile à fuir.

Le camp du Bureau de la protection internationale à Dublin est devenu le centre de manifestations anti-immigration en mai et un petit camp dans une rue voisine a été attaqué et des tentes incendiées.

Une habitante dont l’appartement surplombe le camp de l’agence gouvernementale a déclaré à l’AFP qu’elle vivait dans la peur des manifestations violentes.

« Nous ne voulons pas que quelqu’un vienne ici et allume une tente. Nous nous inquiétons des affrontements », a-t-elle déclaré.

« Il y a tellement de monde ici et il y a différents groupes d’activistes. »

Un homme regarde son téléphone alors qu’il est assis parmi des tentes dans un camp de réfugiés de fortune à l’extérieur du Bureau de protection internationale du gouvernement irlandais, dans le centre-ville de Dublin. AFP PHOTO : Paul Faith, AFP

Le fonctionnaire de 30 ans, qui a requis l’anonymat, a ajouté que la patience des habitants qui avaient initialement accueilli les demandeurs d’asile s’épuisait également.

« Nous passons probablement de la compréhension à la frustration à ce stade », a-t-elle déclaré.

« Ce serait mieux si (le gouvernement) pouvait trouver un meilleur logement… au lieu de simplement les laisser dans la rue », a-t-elle ajouté.