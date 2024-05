«C’est littéralement plus vieux que Moïse» : un médecin découvre une maladie cardiaque vieille de 4 000 ans chez des momies

Une nouvelle étude sur la mort de centaines de momies préservées dans le monde entier a produit des résultats qui suggèrent que les maladies cardiaques sont loin d’être la maladie de la modernité que nous pensons souvent qu’elle est aujourd’hui, son auteur principal la décrivant comme « littéralement plus âgée que Moïse ». »

L’étude mondiale HORUS, publiée dans le European Heart Journal, dirigée par le cardiologue Dr Randall C. Thompson, a examiné 237 momies adultes de différentes cultures à travers le monde sur une période de 4 000 ans, selon une étude. Institut de cardiologie Mid America de Saint Luke (SLMAHI) communiqué de presse. À la surprise de nombreux chercheurs, les tomodensitogrammes ont révélé que plus de 37 % des patients ont montré une « athérosclérose certaine ou probable » dans les artères, pouvant entraîner « une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral ».

Après plus d’une décennie de tomodensitométrie et de suivi des données, des cardiologues du monde entier ont découvert que des maladies cardiaques existaient chez les humains il y a plus de 4 000 ans. https://t.co/1I4mGG34Pu – Actualités KCTV5 (@KCTV5) 29 mai 2024

Un collègue du Dr Thompson a inspiré l’étude lorsqu’il a vu une momie lors d’une exposition au Caire, en Égypte. dit KCTV5. La plaque de la momie aurait affirmé qu’il était mort d’athérosclérose, ce qu’ils pensaient impossible car cela était considéré comme une maladie causée par des choix de vie modernes.

« En tant que cardiologues, nous disions : « Athérosclérose ? Il ne pouvait pas le faire parce que c’est une maladie moderne, et comment l’auraient-ils su de toute façon ? a-t-il déclaré à la chaîne.

L’étude a porté sur quatre millénaires de momies et sept cultures distinctes à travers le monde et a systématiquement trouvé des plaques dans les artères clés, suggérant que les maladies cardiaques étaient susceptibles d’avoir touché tout le monde au cours de l’histoire, indique le communiqué de presse. « Nous avons découvert l’athérosclérose à toutes les périodes – avant 2 500 avant notre ère – chez les hommes et les femmes, dans les sept cultures étudiées, ainsi que chez les élites et les non-élites », a déclaré Thompson, selon le communiqué de presse. « Cela confirme notre observation précédente selon laquelle il ne s’agit pas seulement d’une condition moderne causée par nos modes de vie modernes. » (EN RELATION : De nouvelles études révèlent que la marijuana augmente le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral)

Maladies cardiaques et lésions des parois artérielles : momies et homme de glace[ What the Studies? Really? ] pic.twitter.com/tKWgaKcomP – Dr Tom Biernacki (@MichiganFootDoc) 17 mars 2024

Les maladies cardiaques restent la plus grande cause de mortalité aux États-Unis et dans le monde, représentant un décès sur cinq en 2021, selon le CDC site web. Malgré ses conclusions selon lesquelles les maladies cardiaques ont toujours été présentes chez les humains, le Dr Thompson a soutenu que les choix de vie modernes, notamment « le tabagisme, la sédentarité et une mauvaise alimentation », peuvent aggraver le « risque inhérent » de la maladie, selon le communiqué de presse. « C’est pourquoi il est d’autant plus important de contrôler les facteurs de risque que nous pouvons contrôler », a-t-il ajouté.