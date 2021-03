‘C’est l’heure!’ Texas

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré qu’il allait bientôt supprimer le mandat de masque de l’État et mettre fin à toutes les restrictions commerciales liées aux coronavirus, soulignant une amélioration du nombre de cas et d’hospitalisations après que le Texas ait pris une mesure similaire.

«À partir de demain, nous lèverons tous nos mandats de masque de comté et les entreprises pourront fonctionner à pleine capacité sans aucune règle imposée par l’État».Reeves a déclaré dans un tweet mardi.

Nos hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué. C’est l’heure!

Le gouverneur a dit qu’il avait signé« Ce à quoi je m’attends sera l’un de mes derniers ordres exécutifs concernant Covid-19 »mardi, qui remplacera les restrictions actuellement en place par«Recommandations»à partir de mercredi, à l’exception d’une règle limitant les arènes intérieures à une capacité de 50 pour cent, ainsi que des restrictions sur les écoles K-12.

Nous avons été parmi les 4 ou 5 États les plus ouverts tout au long de cette crise, et nous en avons été récompensés par plus d’emplois et une reprise économique. Ce n’est pas parce que ce que nous avons mis en place était un fardeau léger. C’est seulement parce que le reste du pays était si dur. C’est bien, mais … – Tate Reeves (@tatereeves) 2 mars 2021

Reeves a néanmoins exhorté les Mississippiens à pratiquer la distanciation sociale, à porter des masques et à suivre d’autres directives sanitaires au milieu de la pandémie, tandis que le responsable de la santé de l’État Thomas Dobbs a déclaré que le ministère de la Santé était toujours«Recommande vivement»que les personnes âgées de 65 ans et plus évitent les rassemblements sociaux jusqu’à ce qu’elles reçoivent un vaccin.

La première déclaration d’urgence du Mississippi est intervenue le 14 mars 2020, quelques jours après que l’État a détecté ses premières infections à coronavirus, suivie d’une ordonnance de rester à la maison le 2 avril qui a fermé les entreprises non essentielles et laissé des restrictions moindres en place après son expiration. Son premier mandat de masque est venu en juillet et n’a été appliqué qu’à des comtés spécifiques avec des taux d’infection en hausse.

L’annonce a suivi de près la levée par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, de la plupart des restrictions relatives aux coronavirus dans l’État de Lone Star, permettant aux entreprises de rouvrir à 100% de leur capacité et de mettre fin à un mandat de masque à l’échelle de l’État en place depuis juillet.

