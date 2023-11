C’est l’heure du kayak en Louisiane et les options sont nombreuses | Divertissement/Vie

Si vous possédez votre propre kayak, commencer votre aventure est aussi simple que de trouver une voie navigable publique avec accès à l’eau. Certaines mises à l’eau facturent des frais pour tous les bateaux, alors assurez-vous de vérifier avant de quitter le quai. Si vous ne possédez pas votre propre bateau, la location est largement disponible dans les parcs nationaux et locaux, ainsi que dans les lacs tels que le lac Cane River et le lac Martin, près du pont Breaux, et sur les plages de la côte du Golfe.

Amanda Takacs, directrice adjointe de la gestion des ressources naturelles du BREC, rapporte que BREC propose des locations via Greenwood Park et aura bientôt des options dans d’autres sites BREC. Takacs ajoute que BREC développe un système de voies bleues qui permettra aux pagayeurs de relier des voies navigables telles que Bayou Manchac, Ward Creek et la rivière Amite.