C’est l’heure du burgoo dans la vallée de l’Illinois – Shaw Local

Alors que les feuilles commencent à changer de couleur dans la vallée de l’Illinois, cela signifie que le ragoût de burgoo n’est pas loin derrière.

Le 53e festival annuel de Burgoo aura lieu beau temps, mauvais temps, les samedi 7 et dimanche 8 octobre au centre-ville d’Utica, avec le ragoût pionnier emblématique servi le dimanche matin.

Plus de 375 vendeurs d’artisanat et d’antiquités seront installés dimanche de 9h à 17h au centre-ville du village. Des spectacles sont prévus de 9 h à 16 h. Il y aura des jeux pour enfants et des démonstrations de forge en direct. Un tirage 50/50 est fixé à 17h

Désormais un festival de deux jours, plus de 150 vendeurs seront installés de 11h à 18h samedi. Un salon de voitures classiques est prévu de 13 h à 18 h, parrainé par les pompiers d’Utica. Le coup d’envoi de la cuisson du ragoût burgoo aura lieu à 19 heures.

Le festival est parrainé par la Société historique du comté de La Salle, qui constitue sa principale collecte de fonds.

Afin de faciliter le festival, le village fermera les rues à partir de 6 heures le samedi et jusqu’à 18 heures le dimanche. La rue Church sera fermée de la route 178 à la rue Vine; Canal Street, de la route 178 à Vine Street ; Rue Mill, de la route 178 à Grove Street ; et Vine Street, des rues Church aux rues Canal.

Un stationnement pour personnes handicapées sera disponible samedi et dimanche à l’extrémité est du parking de Canal Street. Une navette et un parking seront disponibles dimanche à Celebrations 150, 740 US 6, La Salle. Aucun stationnement n’est autorisé le long de la route 178. Ceux qui stationnent à proximité pendant cette période sont soumis au remorquage. Tous les visiteurs et participants sont encouragés à utiliser les passages pour piétons désignés.