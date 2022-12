C’est l’heure du boom pour le Père Noël

D’autres Pères Noël ont travaillé derrière du plexiglas, ou “un renne à part, comme nous aimons le dire dans le monde du Père Noël”, a déclaré Tim Connaghan, qui dirige une école du Père Noël et est le visage national du Père Noël de Toys for Tots. (Un renne, si vous ne le saviez pas, mesure environ six pieds de long.)

Certains pères Noël ont essayé de devenir virtuels. Mais le saut technologique pourrait être important pour certains parmi une population largement âgée de plus de 65 ans. M. Gillotte, un Père Noël relativement jeune à 58 ans, a animé des sessions de formation pour les Pères Noël sur la façon de mener des visites virtuelles.

“Parce que tant de gars avaient des problèmes avec des écrans verts”, a-t-il déclaré, “nous avons commencé à les transformer en” simplement décorer un mur “.”

Cette période étrange a, à certains égards, conduit à une expansion durable des affaires du Père Noël, une autre raison pour laquelle les choses sont en plein essor aujourd’hui. Certains pères Noël qui ont compris la visite virtuelle la proposent encore. Quelques astuces du Père Noël fonctionnent mieux de cette façon (il est plus facile de faire de la magie virtuellement ou de jeter un coup d’œil aux notes avec tous les noms et listes de souhaits des enfants).

Cela signifie que certaines familles qui n’ont jamais pu joindre le Père Noël le peuvent maintenant. Et d’autres familles qui pensaient auparavant que le Père Noël ne travaillait qu’au centre commercial ont découvert pendant la pandémie qu’il faisait également des visites à domicile. Ce genre de travail du Père Noël est très demandé.

Bien sûr, il est difficile de dire s’il y aura de si bons moments pour le Père Noël l’année prochaine. L’économie peut se détériorer ou la demande refoulée peut reculer. Mais il y a eu des jours sombres auparavant, même des pestes et des pandémies, a déclaré M. Connaghan, qui la semaine dernière était au milieu d’une série d’apparitions du Père Noël avec Mariah Carey.

“La tradition de Saint-Nicolas existe maintenant, quoi, 17 siècles?”

