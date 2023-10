C’est l’heure de la précommande du Pixel 8

Le nouveau Pixel 8 de Google et Pixel 8 Pro sont désormais disponibles en précommande. Vous pouvez les récupérer via la propre boutique de Google, Best Buy ou l’opérateur pris en charge de votre choix.

Le grand point fort de cette année, ce sont les cadeaux en précommande. Ceux qui précommandent le Pixel 8 Pro recevront une Pixel Watch 2 gratuite ou une paire gratuite de Pixel Buds Pro si vous précommandez le Pixel 8. D’après ce que nous voyons, quel que soit l’endroit où vous précommandez, vous devriez être éligible à ces cadeaux.

En termes de prix, le Pixel 8 commence à 699 $, tandis que le Pixel 8 Pro commence à 999 $. Une augmentation de 100 $ pour chaque appareil par rapport à l’année dernière. Pour plus de détails sur chaque appareil, consultez notre article d’annonce complet. Curieux de connaître les différences entre les Pixel 8 et 8 Pro ? Alors cet article est pour vous.

Vous précommandez ?

Précommandez les nouveaux téléphones de Google: