C’est l’heure d’Android 14 bêta 5.2, propriétaires de pixels

Une nouvelle (et peut-être finale) mise à jour bêta d’Android 14 a été publiée aujourd’hui sous le nom d’Android 14 Beta 5.2. Il s’agit de la deuxième mise à jour (voici la première) de la Bêta 5 alors que Google nous prépare à la version stable d’Android 14.

Cette nouvelle version bêta d’Android 14 est là pour corriger 9 bugs, dont un problème de redémarrage et de blocage. En dehors de cela, la plupart des correctifs concernent le Pixel Fold et la Pixel Tablet, deux appareils dotés d’écrans plus grands dotés de fonctionnalités ou de mises en page spéciales introuvables sur votre téléphone typique. Google fait de son mieux pour mettre Android 14 en pleine forme pour son pliable et sa tablette.

Si vous souhaitez télécharger cette nouvelle version bêta d’Android 14, elle devrait être disponible à tout moment.

Informations sur la version Android 14 bêta 5.2

Date de sortie : 25 août 2023

Construire: Tablette Pixel et Pixel Fold : UPB5.230623.006.A1 Tous les autres appareils : UPB5.230623.006

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau du correctif de sécurité : août 2023

Services Google Play : 23.18.18

Quoi de neuf dans Android 14 bêta 5.2 ?

Correction de divers problèmes qui entraînaient parfois le blocage des appareils lors du redémarrage.

Correction de problèmes pouvant interrompre la connectivité cellulaire pour les appareils utilisant la nouvelle radio E-UTRAN – Double connectivité (ENDC) lorsque ces appareils étaient connectés via des fréquences basse bande 5G NR.

Correction d’un problème sur les appareils Pixel Fold et Pixel Tablet qui empêchait le capteur d’empreintes digitales de répondre dans certains cas.

Correction d’un problème sur les appareils Pixel Fold qui rendait les données de trace Perfetto incomplètes.

Correction d’un problème sur les appareils Pixel Fold avec des animations saccadées lors de l’affichage ou de l’appui sur la notification pour un appel en cours.

Correction d’un problème sur les appareils Pixel Fold qui provoquait parfois le blocage de l’interface utilisateur du système après l’utilisation du capteur d’empreintes digitales.

Correction d’un problème sur les appareils Pixel Fold qui provoquait parfois un bref scintillement de l’écran lors du dépliage de l’appareil.

Correction d’un problème sur les tablettes Pixel qui provoquait parfois l’affichage ou le scintillement d’une barre colorée après le déverrouillage de l’appareil.

Correction d’un problème sur les tablettes Pixel qui entraînait l’émission de sons incorrects par le système lors de la connexion ou du retrait de l’appareil.

Encore une fois, Android 14 Beta 5.2 est disponible sur les appareils Pixel suivants :

Pixel 4a (5G)

Pixels 5 et 5a

Pixels 6 et 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pliage de pixels

Tablette Pixel

Vous cherchez à flasher la dernière version bêta d’Android ? Nous avons des instructions complètes sur cet article ici. Vous pouvez également simplement rejoindre le programme Android Beta (ici) et obtenez-le comme n’importe quelle autre mise à jour.

// Développeurs Android