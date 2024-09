C’est l’été ou l’automne dans le Maine ? Cela dépend à qui vous posez la question

8 septembre — Des couches de vêtements sur la plage. Des coupes glacées après l’école. Les magasins d’Halloween sont ouverts par une journée à 32 degrés. Quelle est la saison, au fait ?

La majeure partie du mois de septembre se situe entre les changements météorologiques et astronomiques de la saison. Bien que les météorologues considèrent septembre comme le début de l’automne, l’équinoxe d’automne, autre signe du début de la saison, a lieu le 22 septembre.

Cela laisse environ trois semaines de confusion, d’autant plus que les températures fluctuent, ce qui conduit deux personnes sur la même plage à donner des réponses différentes avec la même assurance lorsqu’on leur demande : « Dans quelle saison sommes-nous en ce moment ? »

Alors qu’une brise fraîche soufflait sur Wells Beach mercredi soir, Debra Abel, 59 ans, emmitouflée dans un coupe-vent et un pantalon long, a déclaré que la Nouvelle-Angleterre entrait « à coup sûr » dans l’automne.

« La lumière change considérablement, ce qui indique toujours pour moi un changement de saison », a déclaré Abel.

Mais à quelques mètres de là, d’autres baigneurs trempaient leurs orteils dans l’eau et profitaient du soleil couchant.

Shayna Sherwood, 38 ans, venue du Vermont, a placé un coquillage sur son oreille et a déclaré que l’automne était encore loin, au moins dans un mois.

« L’automne arrive plus tard en octobre », a expliqué Sherwood. « C’est le compte à rebours jusqu’à Halloween. »

Michael Clair, météorologue au bureau du National Weather Service à Gray, a déclaré que le Grand Portland devrait connaître des semaines de journées chaudes et de nuits fraîches avant que le temps automnal ne s’installe vraiment.

« Les températures globales devraient être supérieures à la normale et également plus sèches que la normale », a déclaré Clair. « Sans l’humidité, on aura encore une sensation estivale pendant au moins deux semaines encore. »

Pendant ce temps, les températures « normales » pour cette période de l’année ont changé, la moyenne sur 30 ans pour le mois de septembre à Portland augmentant d’environ un degré et demi par décennie, passant de 58,7 degrés pour la période 1971-2000 à 61,6 degrés pour la période 1991-2020, selon les relevés des services météorologiques. Et sur les 10 mois de septembre les plus chauds jamais enregistrés (depuis 1940), sept ont eu lieu au cours des 10 dernières années.

Clair a ajouté qu’il est peu probable que les arbres commencent à changer au cours des deux prochaines semaines et a noté que la saison de pointe du feuillage est encore dans plus d’un mois pour une grande partie du sud du Maine.

« Une fois que nous commençons à avoir certaines de ces nuits fraîches, cela donne un coup de fouet aux arbres », a déclaré Clair.

Personnellement, Clair a déclaré que, même s’il avait commencé sa matinée mercredi par une baignade estivale près d’Old Orchard Beach, il s’était installé dans le jean qu’il réserve habituellement pour l’automne.

ASSEZ CHAUD POUR LA GLACE

David Arnold, de South Portland, était assis devant le Red’s Dairy Freeze avec son fils de 3 ans, Freddy, pour profiter du soleil vers 15h30 mercredi. Équipé de lunettes de soleil et de manches courtes, Arnold a déclaré que l’automne était encore loin.

« Notre garderie est fermée aujourd’hui, donc je ne peux pas travailler, ce qui est un phénomène très estival », a déclaré Arnold. « On a l’impression que c’est l’été aujourd’hui, un bon jour pour manger des glaces. »

Il demanda à Freddy s’il avait l’impression que le temps était propice à la dégustation de glaces. Le garçon sourit largement, frappa des mains et applaudit.

Des familles et des enfants avec des sacs à dos se promenaient autour du couple, discutant des premiers jours de l’année scolaire. Si certains portaient des chemises en flanelle, la plupart s’en tenaient à des t-shirts légers.

Mais de l’autre côté de la ville, dans les serres Broadway Gardens, des caisses de citrouilles et des bottes de foin empilées remplissaient le parking. La gérante Jody DeKubber a déclaré que les produits de base de l’automne étaient arrivés plus tôt dans la semaine et avaient déjà commencé à se vendre.

« On sait que c’est le moment où les citrouilles apparaissent », a déclaré DeKubber. « Et c’est de plus en plus tôt chaque année. »

Il a déclaré que la serre commençait à connaître l’afflux annuel d’acheteurs à la recherche de plantes vivaces de fin de saison – une autre façon pour lui de marquer la fin de l’été.

« Les gens ressentent un sentiment d’urgence », a-t-il déclaré. « C’est le dernier effort. »

En sortant de la serre mercredi après-midi, Deborah Sprague, une résidente de Cape Elizabeth, a déclaré qu’elle avait toujours l’impression que c’était l’été, « même avec les citrouilles ». Mais elle a ajouté que l’automne était proche.

« Pour être honnête, j’ai mis une couronne d’automne sur ma porte aujourd’hui », a-t-elle dit en riant. « Je me prépare pour l’automne, disons les choses comme ça. »

Sprague a déclaré qu’elle se préparait à accueillir une vingtaine d’invités pour un déjeuner le week-end, et qu’ils mangeraient à l’extérieur ou à l’intérieur en fonction de la température estivale à ce moment-là.

LES DERNIÈRES CULTURES D’ÉTÉ

À la ferme Spiller à Wells, la propriétaire Anna Spiller a déclaré qu’elle s’était habituée à des températures oscillant entre les maximales et les minimales ces dernières semaines.

« C’est l’été un jour, et l’automne le lendemain », a déclaré Spiller depuis son stand. « Il pourrait geler à tout moment, ou pas avant octobre. »

Derrière elle, un troupeau d’une douzaine de vaches Hereford brunes et blanches mugissait pour attirer l’attention. La plupart avaient déjà commencé à développer leur épaisse fourrure d’hiver, se préparant au changement de saison, a déclaré Spiller.

Spiller a déclaré que la ferme avait ouvert pour la cueillette des pommes vers le 15 août, soit environ une semaine plus tôt que prévu, et que même si la foule n’a cessé de croître, elle a déclaré que la plupart des gens attendent que les températures baissent pour même penser à visiter un verger de pommiers.

Jeanette Sanford, 38 ans, s’est arrêtée à la ferme pour récupérer un sac de produits dans le cadre d’un programme d’agriculture soutenue par la communauté. Elle a déclaré que les matinées et les nuits étaient suffisamment froides pour l’automne ces derniers temps, même si les jours ne sont pas les mêmes.

« C’est comme une période intermédiaire étrange. Il faut un nouveau nom », a déclaré Sanford, bien qu’elle n’ait aucune suggestion à faire.

Elle regarda à l’intérieur du sac en papier, rempli de pêches et de maïs sucré. « Je suppose que c’est encore l’été », dit-elle.

Sanford a déclaré qu’elle avait hâte de cueillir des citrouilles et de se préparer pour Halloween, mais qu’elle prévoyait de profiter de l’été aussi longtemps qu’elle le pourrait.

« En tant que résident du Maine, vous ne voulez jamais renoncer à l’été », a déclaré Sanford. « C’est si précieux. »

