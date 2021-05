«  C’est l’essentiel  »: Fury doit combattre Wilder à moins que les Américains ne se retirent alors que le superfight saoudien avec Joshua est plongé dans le chaos

Après un an de faux départs et de spéculations presque continues, la confrontation à succès entre les deux hommes qui détiennent toutes les billes de la division des poids lourds de la boxe, Fury et Anthony Joshua, semblait enfin être sur un terrain solide après que toutes les parties se soient entendues sur un 14 août. date d’un combat en Arabie saoudite.

Cependant, ces plans ont été sérieusement mis en doute après qu’un arbitre s’est rangé du côté de Wilder, affirmant qu’il avait le droit contractuel de faire face à nouveau au « Gypsy King » dans les mois à venir.

Fury et Wilder se sont déjà rencontrés sur le ring à deux reprises, le premier ayant été nul à la fin de 2018 et le deuxième en février de l’année dernière lorsque Fury a remis au frappeur américain sa première défaite en carrière par TKO au septième tour.

Le contrat de Wilder lui a donné le droit à un troisième combat avec Fury en 2020, mais les retards associés à la pandémie de Covid-19 ont forcé un retard – ce qui a conduit Fury à cibler un combat gagnant-emporte avec son compatriote britannique Joshua au milieu des affirmations selon lesquelles la clause de revanche de Wilder le contrat était expiré.

L’équipe de Wilder a porté l’affaire à l’arbitrage, où le juge à la retraite Daniel Weinstein a statué que Wilder avait effectivement le droit d’être le prochain adversaire de Fury et que le combat devait avoir lieu avant la mi-septembre.

La décision ouvre une nouvelle ligne de front dans les longues négociations pour un combat qui couronnerait le premier champion incontesté des poids lourds de boxe en deux décennies, mais Frank Warren – le promoteur britannique de Fury – dit qu’il espère qu’un accord pourra être conclu pour que Wilder se retire et permette au Fury-Joshua se bat pour progresser sans entrave.

« Nous espérons pouvoir arriver à un logement [with Wilder]», A déclaré Warren à talkSPORT mardi.

« Nous avons entamé des discussions et j’espère qu’un accord sera rencontré avec l’équipe de Wilder qui permettra à Tyson et AJ de le faire. Sinon, Tyson devra combattre Wilder. Telle est la ligne de fond.

« Il doit y avoir une certaine considération et si nous pouvons arriver à une forme de solution et qu’il l’accepte, l’avantage pour Wilder est que si Tyson gagne le combat contre AJ, alors au lieu de se battre uniquement pour la ceinture WBC pour laquelle il se battra. quatre ceintures.

« C’est un problème et nous devons y faire face. Si Tyson doit combattre Wilder, alors ce combat [against Joshua] sera retardé. Nous voulons que cela continue tout de suite. C’est le combat que nous voulons voir. C’est ce que nous travaillons dur, et avons travaillé dur, pour que cela se produise. «

La dernière pierre d’achoppement dans la confrontation tant attendue entre les deux plus grandes stars de la boxe poids lourd survient juste un jour après que Fury a déclaré que le combat de Joshua était « 100% activé pour le 14 août ».

« J’ai des nouvelles énormes pour vous tous les gars, « dit Fury. »Je viens de recevoir le téléphone du prince Khalid d’Arabie saoudite, il m’a dit que ce combat était à 100%.

« 14 août 2021 – heure d’été. Tous les yeux du monde seront tournés vers le Royaume d’Arabie saoudite. J’ai hâte, répète, j’ai hâte d’écraser Anthony Joshua sur la plus grande scène de tous les temps. «

La nouvelle du dernier hic dans le combat Fury-Joshua, cependant, a été considérée comme une opportunité à Kiev après que le promoteur d’Oleksandr Usyk, Alexander Krassyuk, a annoncé qu’il était sur le point de s’entretenir avec le promoteur britannique de Joshua, Eddie Hearn, avant un combat potentiel entre l’Anglais et l’ancien roi incontesté des poids lourds.

L’invaincu Usyk est actuellement répertorié comme le challenger obligatoire du titre WBO de Joshua et Krassyuk dit que son combattant serait plus qu’heureux de combler toute lacune inattendue dans le calendrier d’AJ.