C’est l’ère Ilia Malinin, et Jason Brown est là pour ça

COLUMBUS, Ohio — Jason Brown a passé les huit dernières années en tant que star du patinage en participant aux championnats nationaux contre une supernova.

Ce fut d’abord Nathan Chen, qui a submergé le peloton en remportant six titres américains consécutifs en route vers la médaille d’or olympique de 2022.

C’est maintenant Ilia Malinin, en route vers un deuxième titre américain consécutif après avoir marqué 108,57 points pour remporter le programme court de vendredi après-midi au Nationwide Arena par 18,85 points sur Max Naumov.

“Le niveau du patinage continue de s’élever année après année”, a déclaré Brown, double olympien et champion américain 2015, qui était à moins d’un point de Naumov.

« Nathan a simplement continué à pousser, à pousser et à pousser le sport. Ilia fait la même chose. Je pense que c’est incroyable. Un respect fou.

Des problèmes de bottes ont empêché Malinin, le quadg0d, d’accomplir un autre exploit marquant : réaliser un quadruple Axel dans le programme court aux championnats nationaux. Il peut omettre le saut, que lui seul a réussi, du programme libre dimanche pour la même raison.

Pourtant, l’après-midi ne s’est pas écoulé sans un autre jalon dans une jeune carrière où le talent artistique de Malinin s’est développé plus lentement que sa capacité singulière à lancer des quads difficiles, de la même manière que pour Chen.

Malinin, 19 ans, a reçu vendredi des notes plus élevées que Brown, 29 ans, longtemps considéré comme une référence en matière de talent artistique et de finesse du patinage, non seulement aux États-Unis mais dans le monde. Deux des neuf juges étaient tellement (plus ?) enthousiasmés par sa performance sur la musique flamenco qu’ils ont attribué à Malinin une note parfaite de 10,0 pour la présentation.

“Il (Brown) m’a vraiment inspiré pour essayer d’augmenter ce score (PCS) également”, a déclaré Malinin. “Être au top montre à quel point je me suis amélioré toute cette saison et les deux dernières saisons.”

Deux des sauts de Malinin, son quadruple piqué d’ouverture et un triple Axel qui sortait parfaitement d’une position d’aigle écarté, étaient magnifiques. Ces sauts ont mérité à juste titre six notes d’exécution maximales de plus cinq. Onze des autres notes étaient de plus quatre, la valeur aberrante étant de plus trois.

Sa combinaison quad Lutz-triple piqué était tout simplement assez bonne, avec un atterrissage sans arrêt au deuxième saut.

Une fois ses trois passes sautées terminées, Malinin s’est lancé à fond dans sa séquence de pas et ses deux dernières pirouettes. Cette partie de son programme a électrisé une foule qui avait réagi à ses sauts avec une appréciation beaucoup plus discrète.

Après avoir lutté avec de nouvelles chaussures pendant quelques semaines, Malinin était revenu à la paire avec laquelle il avait remporté la finale du Grand Prix en décembre. L’expérience l’a déstabilisé à un point tel qu’il a même envisagé de se retirer des championnats.

“Je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu aller là-bas, me concentrer dans cette zone, tout réussir et rester debout”, a-t-il déclaré.

Brown, qui participait à sa 13e participation dans la division senior des championnats nationaux, était reconnaissant de se ressaisir après avoir chuté lors de son premier saut, un triple Axel.

“Ce n’est pas le début idéal”, a déclaré Brown avec un sourire ironique.

Pour la deuxième année consécutive, il est arrivé aux championnats nationaux presque froid en termes de compétition.

La saison dernière, sachant qu’il se hérisserait mentalement à s’entraîner chaque jour, comme il l’a fait pour le reste de sa carrière, Brown a essayé une nouvelle approche : il s’est entraîné moins, a fait plus de spectacles et s’est généralement accordé plus de liberté. Le résultat a été une deuxième place aux championnats nationaux et une solide cinquième aux championnats du monde.

Brown se rendrait compte que l’une des raisons pour lesquelles ce plan a si bien fonctionné est qu’il l’a essayé avec deux anciens programmes. En faire deux nouveaux cette saison était beaucoup plus difficile.

“J’ai commencé la saison en pensant : ‘OK, j’ai beaucoup appris de la saison dernière, je suis prêt à essayer d’appliquer cela'”, a déclaré Brown.

L’hypothèse selon laquelle ce qui avait fonctionné il y a un an fonctionnerait à nouveau est fausse.

“Cela m’a fait perdre du temps, c’est vraiment le cas”, a déclaré Brown. “Il faut un type d’énergie différent pour poursuivre deux nouveaux programmes de cette façon.”

Cela a conduit Brown à abandonner son nouveau patinage libre après l’avoir utilisé lors de sa seule compétition, lors de la Coupe de Varsovie à la mi-novembre. Il est revenu sur “Impossible Dream” de la saison dernière.

Le court métrage était, a déclaré Brown, un petit hommage à Chen. La musique de Brown, une chanson de Benjamin Clementine, « Adios », présente des éléments étonnamment similaires à ceux de la chanson de Clementine, « Nemesis », que Chen a utilisée dans son programme court emblématique.

Lorsque Malinin aura son programme phare, Brown sera peut-être encore là pour lui rendre hommage aux championnats nationaux.

Philip Hersh, qui a couvert le patinage artistique lors des 12 derniers Jeux olympiques d’hiver, est un contributeur spécial de NBCSports.com.