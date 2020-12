L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a salué la pression implacable de son équipe après leur victoire 2-1 contre la Real Sociedad mercredi, lorsque les Catalans ont enfin pris vie après un terrible début de saison.

– Notes de Barcelone: ​​Alba et De Jong impressionnent lors de leur victoire

– Attrapez le Barça et le Real Madrid en Copa del Rey sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La Real Sociedad a commencé la soirée en tant que leader de la Liga et a pris les devants grâce à Willian Jose, mais le Barça a rapidement surmonté le revers précoce grâce aux frappes de Jordi Alba et Frenkie de Jong avant la pause.

« La première mi-temps a été fantastique, nous aurions dû marquer plus de buts. Nous avons été intenses, nous leur avons mis beaucoup de pression et nous nous sommes heurtés au sol », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse.

« La Real Sociedad est excellente sur le ballon mais nous avons continué à le leur voler, nous les avons tellement pressés. C’était un match ouvert parce que nos adversaires savent très bien jouer mais le jeu nous appartenait et c’était un triomphe mérité. »

Lionel Messi a eu une nuit de repos et a raté plusieurs occasions et égaré quelques passes clés, mais Koeman s’est dit satisfait du rythme de travail de son capitaine.

« C’est l’équipe que je veux voir. Chaque joueur a joué hors de sa peau. La plus grande différence a été notre jeu sans le ballon aujourd’hui, et Messi a travaillé très dur à cet égard, en appuyant beaucoup, et tout le monde aussi, » il m’a dit.

« C’est l’attitude que nous devons avoir quand nous n’avons pas le ballon. »

La Real Sociedad avait été invaincue en neuf matchs en championnat à son arrivée au Camp Nou, mais elle a eu du mal à faire face au Barça, et l’entraîneur Imanol Alguacil a félicité les Catalans pour leurs efforts.

« Nous avons vu le meilleur Barca que nous ayons vu depuis très longtemps, notamment défensivement », a-t-il déclaré.

« Cela en dit long sur eux et le respect qu’ils avaient pour ce match. Nous n’avions pas vu un Barca aussi agressif depuis si longtemps. Même Messi plongeait au sol pour gagner des plaqués. »