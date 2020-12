Alors que l’Europe est en proie à une deuxième vague de coronavirus, les enseignants ont déclaré à Euronews qu’ils faisaient partie de ceux qui souffraient le plus de la crise et qu’ils étaient peu ou pas reconnus.

La sécurité d’eux-mêmes et de leurs élèves et la détérioration de la santé mentale sont en tête de liste en ce qui concerne leurs préoccupations.

Une majorité (77%) d’enseignants britanniques dans une enquête récente ont indiqué que leur niveau actuel de stress et d’anxiété était élevé ou très élevé.

Lors de la première série de verrouillages nationaux, les écoles ont fermé leurs portes dans la plupart des pays du continent et les enseignants ont dû produire des ressources et gérer l’apprentissage en ligne.

Cette fois-ci, alors que les cas de virus montaient en flèche, de nombreux comtés sont revenus au verrouillage mais ont choisi de laisser les établissements d’enseignement ouverts.

S’il y a des avantages indéniables à envoyer les enfants à l’école qui vont au-delà de leur éducation, quel prix les enseignants paient-ils pour cette décision?

Angleterre: « Une pression immense laisse les enseignants stressés, épuisés et épuisés »

le sondage, qui a vu les réponses recueillies auprès de 7 440 membres de NASUWT, l’un des plus grands syndicats de la profession au Royaume-Uni, a montré la dure réalité de ce à quoi de nombreux enseignants ont été confrontés cette année.

Le syndicat a souligné le fait que de plus en plus d’enseignants s’absentaient du travail en raison d’une maladie ou du besoin de s’isoler.

«Des enseignants dévoués et talentueux signalent également des problèmes de santé mentale et le fait de continuer à travailler sous une immense pression les rend stressés, épuisés et épuisés», a déclaré le secrétaire général de la NASUWT, le Dr Patrick Roach.

Un professeur d’anglais du secondaire de Londres, qui souhaitait rester anonyme, a fait écho à ce sentiment à Euronews, affirmant que la pandémie avait créé « l’environnement le plus stressant dans lequel j’ai jamais travaillé ».

Elle a décrit comment plusieurs membres du personnel de son école avaient été mis en congé en raison du stress, ajoutant qu’elle avait elle aussi envisagé de le demander il y a quelques semaines, mais que grâce au soutien de son école, elle avait évité de le faire.

«Chaque membre du personnel à qui j’ai parlé éprouve beaucoup d’anxiété. Et en comparant cela à avant le COVID, je ne me sentais pas vraiment anxieuse alors», a-t-elle déclaré.

Le professeur d’anglais attribue les niveaux de stress élevés à l’inquiétude entourant l’augmentation des infections et les enseignants sont hyper-conscients de la façon dont leurs actions pourraient affecter le bien-être des enfants qu’ils enseignent, des familles de leurs élèves et de leurs propres proches.

« Quand il y a des annonces sur l’augmentation des cas, il y a beaucoup d’anxiété pour vous et le rôle que vous pourriez jouer dans la propagation du virus », a-t-elle expliqué.

Elle a dit qu’elle ne se sentait pas soutenue par le gouvernement de Westminster, qui était « en grande partie parce qu’il ne semble y avoir aucune communication entre le gouvernement et le secteur ».

Roach a doublé cette affirmation, déclarant: «Le gouvernement n’a pas fait assez pour aider les enseignants à relever les défis de l’éducation des enfants et des jeunes dans ces circonstances sans précédent.

Le ministère britannique de l’Éducation a déclaré à Euronews qu’il était «extrêmement reconnaissant aux enseignants et aux autres membres du personnel de l’école pour la résilience et l’engagement dont ils ont fait preuve en soutenant les enfants pendant cette période difficile».

Dans le cadre d’une « action cohérente pour faire face à la charge de travail et au bien-être des enseignants », il a déclaré avoir « investi des millions dans des associations caritatives de santé mentale pour soutenir les enseignants » qui comprenaient « un nouveau programme de formation de 8 millions de livres sterling dirigé par des experts pour lutter contre l’impact du coronavirus sur les élèves, parents et personnel ».

L’enseignante britannique du secondaire dit que si beaucoup d’attention a « à juste titre » été accordée au NHS pour ses efforts dans la lutte contre le virus, elle dit que le travail acharné des enseignants n’a pas été reconnu.

«La profession enseignante est souvent vilipendée et certaines personnes n’aiment pas les enseignants, ce qui, je pense, a été rendu un peu plus apparent pendant le verrouillage», a-t-elle expliqué. « Nous avons eu le » coup de main pour les soignants « et les travailleurs du NHS ont obtenu des rabais, mais sans le service d’éducation, le pays s’est littéralement arrêté. »

Écosse: « Les écoles ont juste besoin de plus de personnel »

Un directeur adjoint d’une école primaire d’Édimbourg a déclaré à Euronews depuis le retour des cours en août, les ressources s’étaient dispersées.

«Depuis que nous sommes de retour à l’école, je décrirais les choses comme étant très serrées en termes de personnel et de couverture des choses avec les restrictions», a-t-elle déclaré, ajoutant que son école n’avait reçu qu’un enseignant supplémentaire pendant six semaines et avait appelé le gouvernement pour faire plus.

L’Écosse, semblable à l’Angleterre, utilise un système de «bulles» pour limiter la propagation du virus, qui considère chaque classe comme une unité qui doit être séparée des autres groupes d’enfants et de personnel, qui ne sont pas censés être avec plus de deux bulles différentes par jour.

Dans son école, deux professeurs ont été licenciés jusqu’à Noël avec du stress – c’est loin d’être la norme dans son école.

La députée ne pense pas que tous les élèves doivent être en classe cinq jours par semaine, affirmant qu’elle avait l’impression que l’école était utilisée comme garderie et que les élèves n’étaient «pas là à des fins éducatives».

«Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de moins d’enfants dans la pièce, car 33 enfants dans une pièce, c’est beaucoup d’enfants, et cela rend la distanciation sociale impossible», a-t-elle soutenu.

Euronews a contacté Education Scotland pour obtenir des commentaires mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

France: les enseignants ne sont pas remplacés lorsqu’ils sont en congé

La dotation en personnel est également une préoccupation majeure pour les éducateurs français, qui souffrent d’une main-d’œuvre réduite en raison des enseignants identifiés comme des cas positifs / de contact ou considérés comme des personnes vulnérables, a déclaré à Euronews Guislaine David, co-secrétaire générale du syndicat SNUipp-FSU.

« Il n’y a presque jamais d’enseignant suppléant disponible », a déclaré à Euronews un enseignant du primaire à Lyon. « Lorsqu’un collègue est absent, les élèves sont répartis entre les classes des autres enseignants, ce qui conduit à des classes encore plus surpeuplées. Parfois, nous avons cinq ou six élèves en plus des nôtres. »

Elle dit que la crise sanitaire a mis en évidence les dysfonctionnements du système éducatif national, à savoir le manque d’enseignants suppléants, les classes surpeuplées et la charge administrative croissante des éducateurs.

Lisa, professeur d’éducation physique au Collège François-Truffaut de Paris, a déclaré que lorsque les enseignants étaient absents, son école comptait sur d’autres éducateurs pour se porter volontaires pour les remplacer et que lorsque cela n’était pas possible, les étudiants n’avaient tout simplement pas la leçon.

David a appelé le ministre français de l’Éducation à recruter plus de personnes pour remplacer les enseignants malades et à réduire le nombre de personnes dans les salles de classe.

Lisa a déclaré que les mesures annoncées depuis l’entrée en vigueur du deuxième verrouillage national de la France en octobre étaient plus strictes, mais que de nombreuses écoles n’avaient pas les moyens de les appliquer.

«Dans notre établissement, nous n’avons pas assez d’argent pour pouvoir nettoyer plusieurs fois par jour et chaque élève doit avoir un masque qu’il doit changer toutes les quatre heures mais beaucoup ne se lavent pas ou n’échangent pas du tout leur masque pendant la semaine. , donc en termes de sécurité, eh bien c’est zéro », dit-elle.

Son école est considérée comme un «établissement d’enseignement prioritaire dans une zone urbaine violente» et elle a donc déclaré que de nombreux étudiants ne pouvaient tout simplement pas se permettre de porter des masques dans de nombreux cas.

L’enseignante lyonnaise a déclaré que l’atmosphère dans son école était « triste » alors que les enseignants mangeaient seuls dans leurs salles de classe, ajoutant que ce n’était pas la nécessité de suivre les mesures COVID-19 en soi qui « pèse lourd, mais surtout les ordres contradictoires et des contre-ordres qui nous sont constamment imposés. «

David a déclaré que le protocole actuel ne permet pas la distanciation sociale entre les élèves et les a vus se mélanger pendant les pauses collectives, comme à la cantine de l’école.

« Nous pensons qu’il existe un risque réel de propagation du virus à cause des écoles. C’est pourquoi nous demandons au ministre de l’Éducation nationale d’adopter des protocoles plus stricts pour garder les écoles ouvertes », a-t-elle ajouté.

Euronews a contacté le ministère de l’Education en France qui a déclaré que 6 000 enseignants suppléants supplémentaires avaient été recrutés au niveau primaire et 8 000 au niveau secondaire.

Dans les écoles primaires et secondaires du pays, 62 000 postes d’enseignants suppléants sont prévus pour l’année scolaire, selon le ministère.

Tous les jours de la semaine à 19 h 00 CET, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.