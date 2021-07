C’est le vrai tribunal de LeBron James, la famille ?

La légende de la NBA LeBron James passe la majeure partie de « Space Jam: A New Legacy » piégé dans le « server-verse » du système informatique de Warner Bros. Studios après avoir été kidnappé par le méchant déséquilibré Al G. Rhythm (Don Cheadle).

Ces rythmes de films, bien sûr, sont ne pas basé sur la vraie vie de James. Même le moment où James animé se transforme en super-héros Robin est fictif (James se transformerait ainsi en Batman !).

Mais les éléments à la maison du film, comme dans le manoir à bascule de James avec ce terrain de basket bleu et sa famille aimante à l’écran, semblent pouvoir être réels. Voici ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas dans la vie de James dans « Space Jam » (en salles et HBO Max).

LeBron James possède-t-il ce manoir avec le terrain de basket bleu high-tech ?

Dans le « Space Jam » original de 1996, Michael Jordan a été dépeint vivant dans une maison de quartier dans une rue bordée d’arbres, avec son bouledogue Charles l’attaquant avec amour alors qu’il montait les marches.

Le manoir « New Legacy » de James a été surdimensionné, époustouflant de l’extérieur, avec une vue imprenable sur la ville et un superbe terrain de basket bleu avec des gadgets sympas.

Mais non, ce n’est même pas l’une des nombreuses maisons de la star des Lakers. James possède deux résidences à Brentwood, à Los Angeles, achetées pour 21 millions de dollars et 23 millions de dollars, selon le Los Angeles Times, qui a rapporté en 2020 que la superstar de la NBA avait également acheté un complexe de style méditerranéen à proximité de Beverly Hills pour 36,75 millions de dollars – avec deux maisons d’hôtes et une salle de projection.

Le terrain de basket bleu du film a été construit sur un court de tennis près des studios Warner Bros. à Burbank, en Californie. Cela a eu l’effet wow souhaité sur Cedric Joe, qui joue le fils de James, Dom. « Quand j’ai vu ce tribunal, j’étais sans voix », dit Joe.

« Nous avons pensé que c’était un grand clin d’œil au style de vie (LeBron James) a gagné et atteint », a déclaré le réalisateur Malcolm D. Lee.

Et la machine de passe au basket qui répond aux commandes vocales de James pour des passes décisives n’existe pas. Encore. « Je suis sûr que lorsqu’il sera sur le marché, LeBron sera le premier à l’obtenir », a déclaré Lee.

La vraie famille de LeBron James est-elle dans « Space Jam » ?

La famille et les vrais enfants de Jordan n’étaient pas dans l’original, mais leurs noms (Jeffrey, Marcus et Jasmine) ont été utilisés. « New Legacy » présente des acteurs décrivant la famille de James, avec des noms différents pour mettre en évidence le scénario fictif.

Le vrai « James Gang »,comme James les appelle affectueusement, comprend sa fille Zhuri Nova, 6 ans, ses fils Bryce Maximus James, 14 ans, et LeBron « Bronny » James Jr., 16 ans, avec sa femme Savannah James. James a foulé le tapis avec Zhuri et Savannah lors de la première de « Space Jam » à Los Angeles plus tôt ce mois-ci.

À l’écran, la famille comprend Ceyair J Wright en tant que frère aîné Darius, Harper Leigh Alexander est sa fille Xosha James et Sonequa Martin-Green en tant que femme d’écran de James, Kamiyah.

Il n’y a jamais eu de discussion sur l’utilisation de James‘ vraie famille, même pour les petits rôles dans l’histoire fictive. « LeBron joue une version de lui-même. Cela aurait été difficile pour lui de jouer ce rôle (avec sa vraie famille) », a déclaré Lee.

Le fils du « New Legacy » de LeBron a-t-il rencontré le vrai fils de LeBron ?

Dans ses débuts au cinéma dans le rôle de Dom, le plus jeune fils de James, Joe, 16 ans, a regardé avec émerveillement son père à l’écran filmer sans effort plusieurs prises d’une scène d’alley-oop (« il sautait si haut à chaque fois comme si de rien n’était. soufflant ») et liés par des tirs occasionnels. « Je l’ai battu dans un concours de lancers francs, mon jeu de lancers francs est vraiment bon », déclare Joe.

James ne lui a jamais donné de conseils sur le fait de jouer le scénario fictif d’un fils plus intéressé par la programmation de jeux vidéo que par le basket-ball. Joe de 5 pieds 8 pouces n’a pas non plus rencontré la star du basket-ball du lycée de 6 pieds 1 pouce Bryce, le fils cadet de James, avant le tournage.

Les deux se sont rencontrés lors d’un événement presse à Disneyland pour « New Legacy ».

« Je me suis présenté et j’ai pris quelques photos », dit Joe. « J’ai réalisé que Bryce est beaucoup plus grand que je ne le pensais.

LeBron signe-t-il le nom de son enfant sur ses chaussures ?

Un moment crucial de « Space Jam » est centré sur James discutant de la façon dont il inscrit les noms de ses enfants sur ses chaussures avant un match. C’est vrai. James a tiré le meilleur parti de l’emballage de messages écrits à la main sur ses chaussures de basket-ball de taille 16, en ajoutant des noms, des phrases et des acronymes.

Des légendes simples mettent en valeur ses trois enfants (« Bronny, Bryce, Zhuri » ou le « James Gang »), ainsi que sa mère Gloria et sa femme Savannah, respectivement surnommées « Mama James » et « Queen James ».