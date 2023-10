C’est le VRAI problème de l’arbitrage et du VAR

Oui, on parle toujours de VAR. Excusez le cliché synth-pop lâche des années 70 dans lequel j’ai utilisé pour vous attirer via le slogan et promenez-vous avec moi vers le nœud du problème auquel PGMOL est confronté.

Je ne suis pas ici pour parler de l’incident de Curtis Jones (je pense que c’était un rouge, désolé), je ne suis pas vraiment ici pour parler du hors-jeu de Diaz (il était en jeu et Adam Clery a j’en ai parlé en détail dans l’excellente vidéo ci-dessus, dont j’ai volé certains des meilleurs éléments pour éclairer cet article).

Je suis ici pour parler des êtres humains et de la culture du football au niveau local, et c’est là que commence ce problème.

L’Athlétisme Le rédacteur en chef Alex Kay-Jelski l’a mieux dit dans son tweet plus tôt cette semaine. «J’espère que PGMOL prendra au sérieux l’incident de hors-jeu de Liverpool. J’espère aussi qu’ils ne publieront pas l’audio. Parce qu’ils ont un devoir de diligence envers leur employé. Lui apporter davantage d’abus afin de satisfaire la foule ne me convient pas du point de vue de la santé mentale.

Malheureusement, la foule avait parlé. Le cheval s’était enfui et était bien en place. Le bruit était trop fort et le son était officiellement dans le domaine public moins de 24 heures après qu’Alex ait appuyé sur envoyer son tweet mesuré.

C’est une écoute difficile, difficile. Mais comme des séquences vidéo violentes qui m’ont été fournies non sollicitées par le terrifiant algorithme d’Elon Musk, je n’ai pas pu m’empêcher d’ingérer. Mais cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur les problèmes du VAR.

C’est un humain distrait et fatigué (VAR Darren England) qui essaie de faire les choses rapidement. Quand on fait les choses plus vite, c’est difficile. Je me sens incroyablement désolé pour lui, imaginez la semaine qu’il a vécue.

Il a complètement oublié que la décision sur le terrain était un hors-jeu et non un jeu. Il pense avoir effectué une vérification pour confirmer que le but devrait être maintenu, et non qu’il devrait être refusé.

Seulement 40 secondes se sont écoulées entre le tir de Diaz qui a touché le fond des filets et la reprise du jeu. L’équipe VAR l’a examiné pendant moins de 10 secondes. La lecture a repris dans les deux secondes suivant la « vérification terminée ».

Pourquoi si vite ? Eh bien, lorsque le VAR a été introduit, la principale plainte était le temps que cela prenait et le fait que cela ruinait le football. Tout ce qui a été fait avec VAR depuis est une question de vitesse. Et devinez quoi, tout cela aura pour effet d’allonger les retards du VAR alors que les responsables terrifiés vérifient minutieusement qu’ils ne commettent pas une erreur flagrante comme l’Angleterre.

Le conseil montre la décision d’attribuer un carton rouge à Curtis Jones de Liverpool (Crédit image : Getty Images)

« Débarrassez-vous du VAR » pourrait être le consensus sur les terrasses. Mais a) ce n’est clairement pas une option étant donné le montant d’argent déjà investi dans la technologie, et b) cela reviendrait à jeter le bébé avec l’eau du bain.

Non, le problème pour le chef des arbitres Howard Webb est qu’il ne parvient pas à recruter le personnel. Il l’a dit lui-même au début de la saison lorsqu’il a déclaré publiquement que les normes étaient « autorisées à décliner ».

Il ne parlait pas des normes d’arbitrage, il parlait du comportement envers les officiels. Mais l’effet d’entraînement est que moins de personnes souhaitent devenir arbitres et, par conséquent, moins de qualité arrive au sommet. Webb a souligné le déclin mondial du nombre d’arbitres entrant dans le jeu, affirmant qu’un effort collectif était nécessaire de la part de toutes les personnes impliquées dans le football pour remédier aux mauvais comportements. Il est sur place.

« Je pense qu’au fil du temps, nous avons constaté un déclin de certains comportements, à la fois sur le terrain et dans les domaines techniques. Ce n’est pas exclusif au football anglais, nous l’avons constaté partout dans le monde », a-t-il déclaré. Chaîne YouTube de PGMOL.

« Cela a eu des répercussions. Nous avons constaté des comportements de copie au niveau local, ce qui a amené des gens soit à quitter leur poste d’arbitre, soit à ne pas choisir de siffler.

« Nous essayons de changer les comportements qui se manifestent dans notre sport et qui ont pu décliner au fil des années, depuis de nombreuses années, qui ont maintenant vu une situation où nous avons beaucoup d’arbitres qui font face à des expériences vraiment difficiles au niveau local. .»

Il a évoqué une baisse des chiffres et a approuvé une série de mesures destinées à lutter contre les mauvais comportements. Au niveau local, les équipes sont désormais confrontées à des déductions de points lorsque des joueurs ou du personnel maltraitent les officiels. C’est un début.

(Crédit image : Getty Images)

L’ensemble de l’incident du but de Diaz est dû à une communication incompétente entre le VAR et l’arbitre. Liverpool s’est vu refuser un but lors d’un match de Premier League. Malheureusement, cela arrive. C’est probablement arrivé à votre équipe. VAR était censé réduire ce phénomène, et je crois que c’est le cas, mais je ne pense même pas que les robots officiant dans les matchs amélioreront la situation.

La présence du VAR a donné ce faux récit : les erreurs devraient être impossibles. De toute évidence, la réalité est que… ce n’est pas le cas. Cela continuera parce que les incidents qui surviennent dans le football ne sont pas toujours concluants, une partie des supporters se sentira toujours lésée.

Il n’y a pas d’agenda contre les supporters de Liverpool, ce n’est tout simplement pas concluant. Le carton rouge de Curtis Jones en est un bon exemple. Cela pourrait être un rouge, cela pourrait être un jaune. Quelle que soit la décision prise par Simon Hooper ou un robot sur le plaquage de Jones, elle serait débattue. La plupart des décisions dans le football peuvent être interprétées différemment.

Mais le fait est que tant que nous n’aurons pas un plus grand nombre de personnes souhaitant devenir arbitres, nous rencontrerons une qualité médiocre. C’est une question de personnes plutôt que de technologie. Le niveau de surveillance, d’abus et d’attention étouffe le flux de nouveaux officiels talentueux progressant vers le plus haut niveau.

Quel jeune va regarder les événements du week-end dernier et vouloir siffler en voyant les abus auxquels Darren England et le reste de l’équipe VAR ont été soumis ? Pour quoi faire, une erreur humaine ? Ces officiels ne se sont pas retrouvés dans la salle VAR de Stockley Park par erreur, ils y sont arrivés parce qu’ils font partie de la poule d’élite. C’est juste que le bassin d’élite n’est pas très élitiste.

Si le VAR n’existait pas, ce but de Liverpool toujours n’aurait pas tenu. Il a été signalé à tort, puis les rediffusions ont confirmé une erreur de la part de l’arbitre assistant, et les fans gémissent comme avant le VAR.

Le problème ici est la société et la culture des cercles de football qui donnent l’impression qu’il est acceptable d’abuser des humains qui font des erreurs. Pour citer Darren England sur VAR, nous « ne pouvons vraiment rien faire » tant que le football ne s’unit pas et n’obéit pas. mesures prévues promouvoir un comportement responsable de la part des joueurs et des entraîneurs lors des matches.

