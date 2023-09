C’est le trait de personnalité n°1 lié au fait de vivre plus longtemps

Même si les personnes âgées peuvent penser que le fait d’être positif a joué un rôle dans leur longévité, la relation entre la personnalité et le vieillissement est plus nuancée, explique David Watson, ancien professeur de psychologie de la personnalité à l’Université de Notre Dame.

Roslyn Menaker, 103 ans, a déclaré Le gardien que « le bonheur, la joie, l’appréciation… une attitude positive » sont la raison pour laquelle elle a vécu si longtemps. Ruth Sweedler, 103 ans, a déclaré à CNBC Make It qu’elle avait toujours été félicitée pour sa bonne attitude en grandissant. « Quand j’entrais dans une salle de classe, mon professeur me disait : « Bonjour, mon soleil ! Parce que j’étais si joyeuse », a-t-elle déclaré.

Pour analyser la personnalité, il est utile d’examiner le modèle à cinq facteurs, une théorie de la personnalité qui suggère que les traits de la plupart des gens peuvent être regroupés en cinq catégories : ouverture d’esprit, conscience, extraversion, agrément et névrosisme.

La conscience, ou votre degré d’organisation et de discipline, est ce qui est le plus lié à la longévité, dit Watson.

Cela est probablement dû au fait que les personnes très consciencieuses savent mieux prendre soin d’elles-mêmes. Les personnes consciencieuses, par exemple, ont tendance à boire de l’alcool avec modération et à manger des repas plus équilibrés, dit-il.

« Les gens consciencieux ne font pas de bêtises, ils ont donc moins d’accidents et de meilleurs comportements en matière de santé », dit-il.

La bonne nouvelle est que vous pouvez devenir plus consciencieux avec l’âge. Il existe même des ateliers de conscience qui cherchent à accroître la capacité d’une personne à s’autoréguler, dit Watson.

« L’idée de base est que si vous voulez augmenter votre conscience, agir de manière plus consciencieuse et que l’attitude suive le comportement », dit-il. « Essayez d’être à l’heure pour les choses. Suivez les choses. »

Cela ne veut pas dire qu’une attitude positive ne sert à rien, ajoute-t-il.

L’agréabilité peut également jouer un rôle dans la longévité, surtout lorsqu’il s’agit de faire face à des situations stressantes.

« Les personnes psychologiquement en bonne santé récupèrent plus rapidement », dit-il. « Ils sont capables de se dire : ‘Ce n’est pas si grave.’ Ils trouvent des moyens de retrouver cet équilibre. »

Si vous menez une vie saine et êtes capable de rebondir après les difficultés, cela, dit Watson, pourrait conduire à une vie plus longue et plus satisfaisante.

