C’est le tour d’horizon des bonnes nouvelles du lundi

Bienvenue au Monday Good News Roundup, où votre intrépide salle de presse GNR (moi-même, Killer300 et Bhu) vous apporte toutes les bonnes nouvelles destinées à bien commencer votre semaine. Nous avons reçu beaucoup de bonnes nouvelles cette semaine, alors passons aux choses sérieuses, d’accord ?

L’industrie de l’énergie solaire sur les toits est en plein essor, mais trop peu d’Américains à faible revenu en profitent. C’est un“version moderne du redlining », selon Joe Evans de la Fondation Kresge. Aujourd’hui, un nombre croissant de fondations caritatives se mobilisent pour réparer cette injustice, en utilisant diverses approches pour apporter les bénéfices de l’énergie solaire aux communautés qui en ont le plus besoin. Grâce aux fondations, plus de 300 des panneaux solaires ont été installés dans les nations Hopi et Navajo en Arizona, créant des emplois et fournissant une électricité fiable aux centres de santé, aux écoles et à d’autres bâtiments communautaires. Une ancienne zone minière de charbon en Virginie occidentale est devenue une plaque tournante du développement solaire, avec un programme complet de formation professionnelle dans le domaine solaire. Des dizaines d’organisations à but non lucratif du Wisconsin ont reçu des panneaux solaires gratuits, accélérant ainsi leur transition vers les énergies propres et stimulant l’enthousiasme pour l’énergie solaire dans leurs communautés. Et 24 Les centres de santé américains situés dans les zones exposées aux catastrophes naturelles ont développé des systèmes solaires avec batterie de secours pour fournir de l’électricité en cas de panne du réseau.

Une nouvelle très intéressante sur la façon dont les fondations aident tout le monde à obtenir une part du gâteau de l’énergie solaire.

La loi sur la réduction de l’inflation créera de nombreux nouveaux emplois dans le secteur de la construction pour les personnes qui construisent le usines de véhicules électriques et de batteries et le vent et solaire des projets de fabrication et de production stimulés par les centaines de milliards de dollars de crédits d’impôt et d’incitations prévus par la loi. De nombreux emplois supplémentaires seront créés sur ces sites une fois la construction terminée. Et le IRA va stimuler“emplois indirects » dans les entreprises qui approvisionnent les nouvelles installations en biens et services, ainsi que ​““des emplois induits” liés au fait que ces travailleurs dépensent leur salaire au sein des économies locales. Ainsi dit un nouveau rapport depuis E2 (Entrepreneurs environnementaux) qui correspond à l’emploi qui devrait être déclenché par 210 grands projets d’énergie propre annoncés au premier 12 mois après l’adoption de la loi. L’analyse révèle que ces projets stimuleront au total 303,500 emplois chaque année au cours d’une phase de construction typique de cinq ans, et un total d’un autre 99,600 emplois chaque année par la suite dans leurs opérations à long terme.

L’IRA est vraiment le cadeau qui continue à être offert. Merci Biden.

Depuis que la pandémie a transformé la façon dont beaucoup d’entre nous travaillent, les immeubles de bureaux des villes du pays sont restés vides. Pendant ce temps, les États-Unis sont confrontés à une pénurie de logements abordables. Alors pourquoi ne pas utiliser le premier pour réparer le second ? C’est l’objectif d’une série d’initiatives que vient de lancer l’administration Biden, qui consacreront des milliards de dollars à de tels efforts. Les immeubles de bureaux ont tendance à se situer dans les centres-villes qui tournent autour des pôles de transport. Pour en tirer le meilleur parti, ces nouvelles initiatives comprennent des mesures qui donneront la priorité aux logements offrant un accès facile aux transports en commun. De nombreuses villes proposent déjà des incitations fiscales pour inciter les promoteurs à convertir les bureaux vacants en logements. L’effort fédéral vise à « vraiment dynamiser » ces changements, comme l’a dit la secrétaire adjointe du HUD, Adrianne Todman.

Travaille pour moi. Je vivrais dans un immeuble de bureaux vide. Je veux dire, regardez cette vue.

Pourquoi ces modèles standards – y compris ceux de Summers lui-même – n’ont-ils pas réussi à expliquer la possibilité que l’inflation puisse baisser alors que le marché du travail reste fort ? Pour illustrer certains des pièges commis dans la modélisation de l’inflation l’année dernière, je revisite deux articles, Domash et Summers (2022) (désormais DS (2022)) et Balle, Leigh et Mishra (2022) (ci-après BLM (2022)), qui prévoyait une inflation élevée si le chômage restait faible. Ces deux articles utilisaient essentiellement des modèles de courbe de Phillips estimés pour prédire la trajectoire de l’inflation en fonction des conditions du marché du travail. Ce faisant, ils intègrent de nombreuses idées macroéconomiques traditionnelles que nous, chez Employ America, avons constamment critiquées : plus particulièrement l’utilisation des taux d’inoccupation pour évaluer l’état du marché du travail et le risque qu’il y ait des changements dans les anticipations d’inflation qui entraînent nécessairement des changements dans les prévisions d’inflation. ou risquer une spirale incontrôlable entre les salaires et les prix. Ils parviennent mal à expliquer l’évolution récente de l’inflation, même lorsque les modèles ont accès à des informations sur l’évolution réelle des variables qu’ils utilisent pour expliquer l’inflation. La divergence entre la réalité et les prévisions du modèle est flagrante. La prévision de DS (2022) d’une accélération des salaires nominaux et d’une baisse des salaires réels s’est révélée fausse presque immédiatement, car la croissance des salaires nominaux et l’inflation des prix ont commencé à baisser quelques mois après la publication du document. Les prévisions d’inflation médiane de l’IPC du BLM (2022) ont presque toutes été supérieures à l’inflation médiane réelle dans les mois qui ont suivi la présentation du document, avec des erreurs de prévision particulièrement importantes au cours des derniers mois. Ces modèles démontrent les pièges liés à l’utilisation des courbes de Phillips pour tenter d’expliquer et de prédire l’inflation, et ne conviennent pas pour orienter la politique monétaire.

Ouais, apparemment, personne n’avait prédit que Biden ferait du bon travail sur l’économie. Presque comme s’ils voulaient qu’il échoue.

n une victoire importante pour l’accès à l’avortement dans le Midwest, un juge du Kansas s’est prononcé contre une poignée de mesures anti-avortement strictes– dont certains remontent à des décennies sous le insidieusement nommée Loi sur le droit des femmes à l’information tandis que d’autres ont été adoptés après la chute de Roe contre Wade. “La loi semble être un effort à peine voilé visant à stigmatiser la procédure et à susciter la peur chez les patientes qui envisagent un avortement, de sorte qu’elles fassent un choix alternatif, basé sur des affirmations réfutées et insupportables”, a écrit le juge Krishnan Christopher Jayaram du tribunal de district du comté de Johnson. le lundi. Comme demandé dans le procès intenté par les prestataires d’avortement de l’État, Jayaram a émis une injonction temporaire sur ces restrictions jusqu’à un procès prévu en 2024. Les mesures en question exigeaient que – en plus d’une période d’attente de 24 heures particulièrement onéreuse pour les nombreuses demandeuses d’avortement provenant d’États voisins qui ont interdit l’avortement – ​​les patientes reçoivent une série d’informations inexactes exigées par l’État afin de avoir un avortement. Cela inclut le déclarations médicalement infondées que l’avortement crée un « risque d’accouchement prématuré lors de grossesses futures » et un « risque de cancer du sein ». Les médecins seraient également tenus de présenter les patientes souhaitant avorter pas moins de cinq fois avec l’affirmation médicalement infondée selon laquelle un avortement médicamenteux en cours peut être « inversé » grâce à un régime chimique potentiellement dangereux.

Pour avoir crié à haute voix, les gens anti-avortement sont vraiment les pires, n’est-ce pas. S’ils déployaient autant d’efforts pour aider réellement les enfants, cela ne poserait peut-être même pas un problème.

Bon jeudi à tous. Il reste 5 jours ! Voici ce qui me vient à l’esprit aujourd’hui : encore 5 jours! Continuez à travailler tout le monde – Sachez que les membres de la communauté Hopium travaillent dur sur des courses à travers les États-Unis – merci ! Si vous n’êtes pas inscrit à une équipe d’appels ou de démarchage ce week-end, ou si vous avez un peu d’argent à donner, j’espère que vous nous aiderez à gagner la Virginie. Les sondages sont bons là-bas, de nouveaux rapports financiers montrent que nos candidats collectent beaucoup d’argent et seront compétitifs jusqu’à la dernière ligne droite, mais le vote anticipé n’est toujours pas là où nous le souhaitons et nous devons clôturer en force. Cela a été une très bonne année pour les démocrates aux élections à travers le pays, et il est important que nous abordions 2024 avec l’élan dont nous avons besoin pour arriver à 55 l’année prochaine.

Malgré quelques sondages pessimistes du New York Times, j’ai beaucoup de confiance pour 2024, mais ne le gâchons pas. Nous devons creuser profondément et travailler dur, alors faisons-le.