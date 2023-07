C’est le temps du Galaxy Z Fold 5 si vous voulez économiser 50 $

Fans de Flippies et de Foldies, Samsung est à quelques semaines de montrer sa prochaine série de pliables. Vous les connaissez déjà sous le nom de Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, car vous les avez vus dans plus de fuites que je ne peux en compter. Cela n’enlève rien au plaisir, surtout maintenant avec tant de concurrence dans l’espace pliable. Samsung peut-il conserver son avance massive ou Google vient-il d’expédier un tueur de Galaxy Fold avec le Pixel Fold (lol, non) ?

Nous essaierons de décider cela officiellement lorsque nous mettrons la main sur le dernier Samsung. Jusque-là, nous pouvons faire cette chose semestrielle où nous en réservons un à l’avance pour nous donner les meilleures chances d’en acheter un une fois que Samsung les aura mis en pré-commande. Le portail Samsung Galaxy Fold 5 Reserve est ouvert (ici) et il y a au moins un avantage.

Si vous «réservez» un Galaxy Fold 5 ou Galaxy Flip 5 – ce qui signifie simplement que vous montrez à Samsung que vous êtes intéressé mais que vous ne voulez absolument aucun engagement – vous obtiendrez un crédit bonus (ou une remise) de 50 $ au moment de acheter. Encore une fois, ce n’est pas une question d’engagement, c’est un mouvement où vous dites: « Hey Samsung, oui, je pourrais vouloir votre prochain pliable et accepterai cette offre spéciale qui est la meilleure des meilleures. »

Le Galaxy Fold 5 dans les premières fuites et rendus semble certainement apporter des améliorations mineures à la conception globale. Le plus grand changement pourrait être dans un système de charnière amélioré. Le Galaxy Flip 5, d’autre part, devrait au moins avoir un écran de couverture beaucoup plus grand pour vous aider à faire plus sans ouvrir le téléphone. C’est une grande année pour le Flip.

Chaque téléphone devrait également arborer les spécifications de nouvelle génération dont nous avons tous besoin de nos téléphones ridiculement chers. Nous parlons de puces Snapdragon 8 Gen 2, d’au moins 8 Go de RAM, de grosses batteries et de systèmes de caméra améliorés. N’oubliez pas que les pliables de Samsung incluent un stylet, contrairement à ceux de Google.

Samsung va se dérouler ses nouveaux pliables le 27 juillet à 7h00 heure de l’Est (4h00 du Pacifique). Une fois que cela se produira et que les précommandes seront mises en ligne, ce bonus de réservation pourrait disparaître.

Réserver un Galaxy Fold 5 ou Galaxy Flip 5