C’est le téléphone que j’achèterais pour commencer 2023

Nouvelle année, nouveau téléphone ? Si vous voulez que ce soit ainsi que vous démarrez 2023, vous serez heureux de noter qu’Amazon a le Pixel 7 de Google et Pixel 7 Pro actuellement disponible à des prix réduits. Le Pixel 7 est en baisse de 100 $ à seulement 499 $, tandis que le Pixel 7 Pro est en baisse de 150 $ à 749 $ très raisonnable.

Ces téléphones valent-ils la peine d’être achetés au cours de la nouvelle année? Oui absolument. Ces téléphones ont remporté notre prix POTY (téléphone de l’année) il y a quelques semaines à peine, grâce à ce qui pourrait être les meilleurs appareils photo sur un téléphone Android, un excellent logiciel et un matériel magnifique. Ce sont des packages complets et nous leur avons envoyé de nombreux éloges en 2022. Je pense que nous en enverrons un peu plus en 2023 avant l’arrivée de la gamme Pixel 8 également.

Au moins pour moi, Amazon les a répertoriés comme livraison gratuite le lendemain pour les membres Prime, ce qui est également très agréable. Si vous êtes intéressé, suivez les liens ci-dessous.