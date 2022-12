C’est le souvenir de la Coupe du monde que tout le monde veut. En obtenir un est la partie la plus difficile.

DOHA, Qatar – Il y a quelque chose dans l’idée d’obtenir l’un des maillots de Lionel Messi qui fait que même les adversaires les plus expérimentés et les plus sobres reviennent à un fandom sincère et enthousiaste. Ils le poursuivent à la mi-temps, l’entourent au coup de sifflet final. Les coéquipiers se disputent le droit de réclamer un précieux souvenir de leur contact avec la grandeur.

Hormis une médaille de vainqueur de la Coupe du monde, il n’y aura pas de prix plus recherché lorsque la France affrontera l’Argentine de Messi au Lusail Iconic Stadium dimanche que le maillot de Messi, âgé de 35 ans. Il est, après tout, susceptible d’être l’ultime objet de collection en édition limitée, l’un des quatre seuls – au plus – existants : un maillot porté par le meilleur joueur du monde dans le plus grand match du monde.

La mauvaise nouvelle est qu’il est peu probable qu’il soit indisponible pour quiconque.

Le nombre de maillots Messi authentiques et portés en match est difficile à déterminer. La victoire de l’Argentine contre la Croatie en demi-finale de mardi était, officiellement, la 1 002e apparition, pour le club et le pays, de la carrière senior de Messi. Cela ne signifie pas pour autant qu’il existe 1 002 maillots Messi. Le vrai chiffre, en fait, est plus susceptible d’être plus proche du double.

De nombreux joueurs, après tout, choisissent d’utiliser deux maillots pendant les matchs, passant à un nouveau numéro à la mi-temps. Que Messi fasse cela à chaque match n’est pas clair, mais il l’a certainement fait à l’occasion. En 2012, par exemple, les dirigeants de l’équipe allemande Bayer Leverkusen ont dû réprimander deux joueurs pour s’être disputés pour savoir qui obtiendrait le maillot de Messi à la mi-temps.