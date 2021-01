Permettez-moi de régler ce problème avant de passer aux choses sérieuses. Pour une raison quelconque, j’appelle les Apple AirPods Max les Apple AirPods Pro Max de temps en temps, avant de me corriger. Pour une raison quelconque, Apple AirPods Pro Max roule mieux que Apple AirPods Max, et il y a quelque chose de distinctement «Pro» à leur sujet. Néanmoins, maintenant nous avons cela de côté, nous continuons. Il n’est pas du tout surprenant qu’Apple ait créé les AirPods Max. le succès continu des deux générations d’écouteurs sans fil AirPods suivis des écouteurs sans fil AirPods Pro signifiait qu’il était logique de passer à l’étape suivante. Des écouteurs, des écouteurs à part entière, avec annulation du bruit et un ensemble de fonctionnalités plus large qui a particulièrement défini les écouteurs sans fil AirPods Pro.

Les AirPods Max sont au prix de Rs 59 900 et peuvent être proposés en cinq couleurs: gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose, le tout en finition bicolore. Le fait est que les AirPods Max d’Apple ont un prix nettement plus élevé que la plupart des écouteurs antibruit populaires. Le Sennheiser Momentum 3 Wireless coûte environ Rs 34,990 tandis que le Sony WH-1000XM4 a un prix autocollant de Rs 29,990 et Bose a le Noise Cancelling Headphones 700 qui vous coûtera environ 34 500 Rs. Rappelez-vous, nous soulignons les écouteurs à réduction de bruit grand public, mais il y en a très certainement dont le prix est similaire à celui des AirPods Max d’Apple. Il y a le Dali IO-6 qui coûte environ Rs 40000 tandis que vous pouvez également avoir le Bang & Olufsen BeoPlay H9i au prix d’environ Rs 45000 tandis que vous avez le Master & Dynamic MW65 qui coûte environ Rs 90000 et le Bowers & Wilkins P9 qui coûte environ Rs. 75 000. Apple n’est pas le premier à fabriquer des écouteurs très chers, et ils ne seront certainement pas les derniers.

La magie des AirPods Max d’Apple commence une fois que vous avez géré le choc de prix perçu. L’AirPods Max est un mélange d’acier inoxydable, d’aluminium anodisé et de maille tricotée respirante, avec un savoir-faire exquis. Ils sont lourds, remarquez, et vous prendrez du temps pour vous habituer à la façon dont ils s’adaptent à vos oreilles et s’asseyent autour de votre tête. L’utilisation de métal signifie que les AirPods Max pèsent jusqu’à 384 grammes. En comparaison, le Sennheiser Momentum 3 Wireless, qui utilise également un mélange de métal et de cuir dans la composition, fait pencher la balance à 304 grammes. À mon avis, cela rend les AirPods Max parfaits pour de nombreux environnements d’écoute, y compris à la maison, au bureau et en voyage. Mais vous n’aimerez peut-être pas exactement le poids si vous courez, sur le tapis roulant ou à vélo.

Remarquez que le poids de l’AirPods Max est autour de vos oreilles et ne repose pas sur la tête. Ce sont les oreillettes, avec le boîtier méta, qui sont où se trouve la majeure partie du volume. Vous ne voudriez peut-être pas trop secouer la tête en les portant, du moins au début, jusqu’à ce que vous vous habituiez au double centre de gravité.

Les oreillettes ont de la mousse à mémoire de forme qui devrait commencer à s’installer sur les contours de votre oreille dans quelques semaines d’utilisation régulière des AirPods Max. Tester ces derniers en plein hiver ici, il est si difficile de commenter comment ils seront pendant les étés en ce qui concerne la ventilation, le confort et la transpiration, mais je dois dire que les oreilles ne se sentent pas ourlées et qu’il n’y a aucune envie de les prendre pour laisser vos oreilles respirer après un certain temps. Les extensions de bras vous permettent de définir la hauteur idéale qui permet au serre-tête de s’asseoir confortablement autour de la tête et les oreillettes ont l’option d’inclinaison et de rotation afin de ne pas appuyer vers l’intérieur sur votre tête. Lorsque je les ai portés pour les premières fois, il y avait définitivement un sentiment supplémentaire que ceux-ci s’adaptaient mieux autour des oreilles et complètement sans appuyer sur aucune partie spécifique de l’oreille, et qu’ils ne sont pas non plus du tout inconfortables lorsqu’ils sont portés pendant de longues périodes. de temps.

Ces coussinets d’oreille sont également remplaçables par l’utilisateur. Bientôt, vous pourrez les commander sur la boutique en ligne Apple India et un ensemble coûtera 6500 Rs. Ce n’est pas une mauvaise affaire du tout, étant donné que nous avons vu de nombreux écouteurs sacrifiés à l’autel de coussinets d’oreille endommagés ou usés après une utilisation prolongée – les remplacements ne sont pas facilement disponibles ou il est tout simplement trop d’effort de faire des courses à un centre de service.

Les AirPods Max s’inspirent de l’Apple Watch et disposent d’un contrôle numérique intégré pour des changements de volume plus fins, ainsi que de la possibilité de lire et de mettre en pause la musique, de sauter des pistes et de gérer les appels téléphoniques. Vous pouvez configurer le sens de rotation depuis votre iPhone. Vous avez peut-être remarqué que je n’ai mentionné aucun autre bouton physique sur les AirPods Max, et cela inclut le bouton d’alimentation. C’est parce qu’il n’y en a pas. Vous pouvez être un peu perplexe, mais vous n’avez qu’une seule option, et c’est de faire confiance à la technologie pour garder les batteries chargées et ne pas se vider lorsque vous n’utilisez pas les écouteurs.

Le fonctionnement des AirPods Max sans bouton d’alimentation d’Apple est qu’ils s’allument lorsque vous les placez sur votre tête. Le même ensemble de capteurs met également en pause la lecture multimédia lorsque vous les supprimez, peut-être pour effectuer un travail ou pour parler à quelqu’un.

Et que faire lorsque vous n’écoutez pas de musique et que vous avez éloigné les AirPods Max en toute sécurité? Aucune intervention de l’utilisateur n’est requise pour les mettre hors tension. En fait, laissez vos AirPods Max immobiles et inutilisés pendant 5 minutes et ils passent en mode basse consommation, pour économiser la batterie. Et puis ce n’est plus qu’une question de temps à partir de là. Laissez vos AirPods Max inutilisés pendant 72 heures et ils passent dans ce qui est un mode ultra-faible consommation qui désactive Bluetooth et la fonctionnalité Find My. Et cela sans la Smart Case.

Si vous utilisez l’étui Smart Case, le fait de placer les AirPods Max dans l’étui les envoie immédiatement en mode basse consommation. Et après 18 heures passées dans le Smart Case, ils passent en mode ultra-faible consommation. Dans mon scénario d’utilisation, j’ai laissé les AirPods Max pendant la nuit sans le Smart Case et avec le Smart Case, et la décharge de la batterie a semblé être très similaire et très minuscule – jamais supérieure à 1% du pourcentage de charge de la batterie que je les ai laissés avec.

En parlant de la Smart Case. Disons simplement que c’est un design très unique. Et il ferait très bien son travail avec la gestion de la batterie sur les AirPods Max également. Cependant, ils mettront beaucoup de temps à grandir sur vous, en ce qui concerne l’apparence. Deuxièmement, ils ne protègent pas vraiment vos écouteurs comme vous vous en doutez. Ce n’est pas un étui complètement scellé, même pour les écouteurs qu’il est censé protéger, ce qui signifie que quelque chose dans votre sac pourrait facilement pénétrer à l’intérieur et rayer les oreillettes. D’une certaine manière, il vous incombe de garder ces AirPods Max en sécurité lors de vos déplacements ou de leur stockage – éloignez les objets pointus. Le bon côté est que vous pouvez brancher les AirPods Max pour les charger même lorsqu’ils sont dans le Smart Case.

Les AirPods Max ont la puce H1, la même que les écouteurs sans fil AirPods Pro. Cette puce H1 possède 10 cœurs audio et peut effectuer jusqu’à 9 milliards de calculs de calcul par seconde. Il n’est donc pas surprenant que l’ensemble des fonctionnalités soit en grande partie le même, car la puce H1 gère toutes ces fonctionnalités. Les AirPods Max d’Apple offrent un son haute fidélité, un égaliseur adaptatif, une annulation active du bruit, un mode de transparence et un son spatial. Dans chaque oreille se trouvent des pilotes audio de 40 mm qui ont été conçus par Apple. Le moteur unique à double aimant annulaire en néodyme pour chaque pilote audio devrait contribuer à réduire davantage toute distorsion. L’AirPods Max rejoint le HomePod Mini, par exemple, où Apple a mis l’accent sur les pouvoirs de l’audio informatique.

L’audio spatial a été introduit sur les AirPods Pro avec la mise à jour iOS 14 pour les iPhones, permettant aux utilisateurs de profiter de 5.1 canaux, 7.1 canaux et Dolby Audio – il suit également le mouvement de la tête de l’utilisateur pour remapper la livraison des canaux audio afin que l’expérience reste constante. C’est quelque chose que vous apprécierez pour la plupart avec les émissions Apple TV, par exemple. La quantité de cet effet dont vous bénéficierez dépendra également du contenu et de la qualité d’entrée. Vous pouvez le configurer lorsque vous associez les AirPods Max à votre iPhone ou iPad pour la première fois. Vous pouvez le désactiver, mais pourquoi le feriez-vous? Les AirPods Max seront également compatibles avec le partage audio entre deux ensembles d’AirPod couplés à un iPhone, iPad, iPod Touch et Apple TV 4K. Il existe également une commutation transparente entre les appareils informatiques iPhone, iPad et Mac pour la lecture de musique et les appels.

Il faut un peu de temps pour écouter les AirPods Max pour comprendre qu’ils sont un plaisir à écouter. Ce n’est qu’un de ces rares casques bien équilibrés qui ne s’adresse pas au public lourd en basses ni qui se penche vers l’autre côté pour tenter de sonner plus fort. Il y a jusqu’à 9 microphones sur les AirPods Max, et chacun d’entre eux comprend constamment l’ajustement et l’étanchéité du casque contre vos oreilles. Ce sont des écouteurs au son très neutre, ce qui signifie que les AirPods Max sont en bonne position pour renvoyer ce que les utilisateurs qui achètent des écouteurs haut de gamme voudraient: un son raffiné, une scène sonore large et pas besoin de modifier manuellement les paramètres audio. À aucun moment, les AirPods Max ne donnent un son grave ou les fréquences plus élevées sonnent bien. Ce n’est pas une signature sonore chaleureuse comme les écouteurs Bose, ni le son énergique comme la nouvelle gamme de canettes Sony (la basse est l’une des raisons pour lesquelles les écouteurs Sony WH-XM sont très populaires). Le cas échéant, cela ressemble beaucoup au son neutre de Sennheiser, qui est accueillant et sophistiqué.

En ce qui concerne la suppression du bruit, les AirPods Max font beaucoup ce que Sony a réussi avec le WH-1000XM4, qui, selon nous, est la meilleure suppression de bruit dans les écouteurs autour du prix de Rs 30000. Si c’est le cas, les AirPods Max font peut-être même un meilleur travail, mais en restant en phase avec le temps et ma santé, je ne suis pas entré dans des endroits vraiment bruyants pour les tester.

Il est un peu déroutant que les AirPods Max n’aient pas de prise casque 3,5 mm. Il n’y a que le connecteur Lightning, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un adaptateur si vous voulez les brancher dans un avion, par exemple. L’adaptateur Lightning vers Jack 3,5 mm coûte Rs 900. Deuxièmement, il n’y a pas non plus de câble dans la boîte, ce qui signifie que vous devez également commander un câble audio si vous souhaitez connecter les AirPods Max pour l’audio filaire. À ce prix, c’est un peu déroutant.

Les AirPods Max peuvent également inaugurer, à un moment donné, une mise à niveau sérieuse pour Apple Music. Apple n’offre toujours pas d’option audio sans perte ni de niveau d’abonnement pour la musique de meilleure qualité. Avec encore plus de concentration sur l’audio et les AirPods Max étant le dernier né de la gamme de matériel audio d’Apple, c’est peut-être le moment d’offrir l’option audio haute résolution sur Apple Music.

Le dernier mot: vous ne pourrez peut-être pas vous le permettre, mais vous savez que vous les voulez

Les AirPods Max d’Apple, contrairement aux premières réactions mal pensées, ne sont pas exactement les premiers écouteurs qui coûtent autant. Et ils ne seront certainement pas les derniers non plus. Et les AirPods Max font bien ce qu’ils sont censés faire. La qualité audio est sophistiquée et raffinée. La durée de vie de la batterie est robuste et l’intelligence de la batterie fonctionne de manière transparente (et sans faute jusqu’à présent). De plus, ajoutez tous les avantages de la suppression du bruit, de l’audio spatial et de la commutation transparente si vous avez plusieurs appareils Apple dans votre flux de travail quotidien, cela rend tout très pratique.

Cela étant dit, ils coûtent beaucoup plus cher que des écouteurs très performants dont nous avons déjà parlé, et c’est quelque chose qui se cache constamment dans le fond de l’esprit. Mais là encore, rien ne correspond aux AirPods Max en termes de style et de quotient de luxe pur. Et pour ceux qui dépensent beaucoup d’argent pour cela, ils ne voudraient pas faire de compromis sur l’aspect du style. C’est génial alors, que c’est vraiment bien avec l’audio aussi.