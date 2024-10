C’est le rôle de la FEMA dans la préparation à l’ouragan Milton

WASHINGTON– Ouragan Milton s’apprête à attaquer la Floride mercredi soir – le deuxième ouragan à frapper en deux semaines – et l’agence fédérale chargée de répondre aux catastrophes positionne à nouveau les fournitures et le personnel là où ils sont nécessaires et se coordonne avec les responsables de l’État et locaux.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a fait face à une désinformation généralisée sur sa réponse à l’ouragan Hélène, qui a frappé la Floride le 26 septembre avant de se diriger vers le nord et de repartir une traînée de destruction dans six États.

Les critiques affirment que l’agence n’en fait pas assez pour aider les survivants, alors que fausses rumeurs Les rumeurs qui circulent avant l’élection présidentielle incluent des affirmations selon lesquelles les personnes bénéficiant de l’aide fédérale pourraient voir leurs terres saisies ou que la FEMA arrête les camions remplis de fournitures.

Parallèlement, il règne également beaucoup de confusion quant à ce que l’agence fait et ne fait pas quand une catastrophe survient.

Maintenant que Milton est prêt à amener une onde de tempête potentiellement mortelle Dans la région de Tampa Bay, de nombreuses personnes se demandent s’ils devraient voir les travailleurs de la FEMA sur le terrain immédiatement et quel impact l’agence aura s’ils ne le font pas.

Voici un aperçu plus approfondi de ce que fait l’agence en cas d’urgence :

Les gouvernements étatiques ou tribaux peuvent tendre la main à demander de l’aide fédérale. Mais la catastrophe doit dépasser leur capacité de réponse, ce qui signifie que toutes les catastrophes ne finissent pas par bénéficier d’une aide fédérale. Le président approuve les déclarations de catastrophe.

Une fois qu’une urgence est déclarée – comme dans le cas de Milton et Helene – cela peut déclencher divers types d’aide de la part de la FEMA. Une grande partie de ce que fait la FEMA consiste à distribuer de l’argent dans le immédiatement après une catastrophe et pour les années à venir.

Cela peut inclure une aide à personnes touchées par des catastrophescomme des paiements de 750 $ pour répondre à leurs besoins immédiats – comme des médicaments ou des couches – après une tempête ou un tremblement de terre. Cela peut aussi signifier de l’argent supplémentaire pour louer un appartement parce que leur maison est détruite ou pour payer un box de stockage.

Dans le suite à l’ouragan Hélènela FEMA a déjà distribué plus de 286 millions de dollars. Mais l’agence a déjà été confrontée à des plaintes selon lesquelles le processus était trop bureaucratique.

Dans Asheville, Caroline du Nord, durement touchéela maire Esther Manheimer a déclaré mercredi que les autorités locales avaient entendu parler de personnes dont les allégations avaient été rejetées par la FEMA et qu’elles travaillaient avec l’agence pour résoudre le problème.

« Nous rencontrerons nos représentants de la FEMA ici à Asheville et dans le comté de Buncombe plus tard dans la journée pour discuter du nombre de refus, trouver une solution et la mettre en place le plus rapidement possible », a-t-elle déclaré.

Une autre grande partie de l’aide en cas de catastrophe de la FEMA est destinée à l’assistance publique. Il s’agit d’argent destiné à rembourser les gouvernements locaux pour des choses comme les heures supplémentaires de la police ou des pompiers ou pour enlever les montagnes de débris laissés après les tempêtes.

L’agence donne également de l’argent à plus long terme pour reconstruire les infrastructures publiques comme les écoles, les routes ou les bibliothèques endommagées par les tremblements de terre ou les inondations.

Les experts et l’agence soulignent que la FEMA n’assume pas le contrôle de la réponse de Milton. Une grande partie de cette responsabilité incombe à l’État et aux communautés concernées.

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, qui a dirigé le département de gestion des urgences de la ville de New York avant d’accéder au poste le plus élevé de l’agence fédérale, a déclaré que le rôle de la FEMA est de soutenir le travail des gestionnaires locaux des urgences.

« Nous n’intervenons pas et ne prenons en charge aucune réponse. J’ai été un responsable local des urgences. Je connais les mesures qu’ils prennent actuellement pour se préparer à cette tempête », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse mercredi, alors qu’elle se dirigeait de la Caroline du Nord vers la Floride.

« Notre rôle est d’augmenter le travail incroyable que nos responsables locaux des urgences, nos premiers intervenants et nos partenaires étatiques accomplissent chaque jour… et de nous assurer qu’ils disposent des ressources dont ils ont besoin », a déclaré Criswell.

Craig Fugate, qui était administrateur de la FEMA sous l’administration Obama et avant cela directeur de la gestion des urgences de Floride, a déclaré que la FEMA jouait réellement un rôle de soutien dans la réponse initiale.

« La réponse aux catastrophes appartient aux États et non au gouvernement fédéral », a déclaré Fugate. Dans ces situations d’urgence, ce sont généralement les gouverneurs qui sont aux commandes, a-t-il déclaré.

L’agence envoie de l’eau, des bâches, de la nourriture et du personnel. Lors d’un événement comme un ouragan – lorsqu’il est temps de se préparer – l’agence se coordonne avec les autorités nationales et locales pour déterminer où placer ces fournitures avant l’arrivée de la tempête.

Pour Milton, l’agence affirme disposer de cinq bases de transit où elle a stocké à l’avance de la nourriture et de l’eau, dont 20 millions de repas et 40 millions de litres d’eau.

La FEMA a également envoyé des équipes de recherche et de sauvetage et contribue à faire appel à l’expertise de dans l’ensemble du gouvernement fédéral au besoin. Par exemple, deux équipes temporaires du génie de l’armée américaine sont en Floride pour contribuer à l’intervention de Milton. D’autres fournitures ont été apportées, comme des véhicules de haute mer du ministère de la Défense ainsi que des ambulances et des hélicoptères.

Avant que Milton n’atteigne terre, l’agence a déclaré qu’elle disposait déjà de 1 000 intervenants sur le terrain. Beaucoup d’entre eux travaillaient sur place lors de catastrophes précédentes et se tournent vers Milton.

Interrogé sur les plaintes selon lesquelles la FEMA n’avait pas pu se rendre dans certaines régions de Caroline du Nord touchées par Helene, Criswell a déclaré mercredi que ce n’est pas parce que les résidents ne voient pas quelqu’un portant une chemise de la FEMA que l’agence ne les soutient pas.

Par exemple, elle a déclaré qu’une grande partie de l’eau et de la nourriture livrées par la Garde nationale et d’autres agences provenaient des stocks de la FEMA.

___

La journaliste de l’AP Sarah Brumfield a contribué depuis Washington.