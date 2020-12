Donald Trump a promis de manière ambiguë «d’intervenir» dans un procès que le Texas a déposé directement auprès de la Cour suprême américaine dans le but d’invalider les résultats des élections de 2020 dans quatre États remportés par Joe Biden.

«Nous allons INTERVENIR dans le cas du Texas (et de nombreux autres États)», Trump a tweeté mercredi, notant que la motion du Texas déposée mardi avait reçu le soutien de plusieurs procureurs généraux d’autres États, notamment l’Alabama et la Louisiane.

« C’est le grand, » le président a écrit, ajoutant, «Notre pays a besoin d’une victoire!»

Nous interviendrons dans le cas du Texas (et de nombreux autres États). C’est le grand. Notre pays a besoin d’une victoire! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 décembre 2020

Le cas du Texas est largement considéré comme un grave problème. Si la motion du procureur général de l’État Ken Paxton aboutissait, elle permettrait essentiellement aux législatures contrôlées par les républicains de Pennsylvanie, de Géorgie, du Wisconsin et du Michigan d’annuler les résultats de la course à la présidentielle dans ces États. Cela enlèverait à son tour à Biden une victoire présumée et entraînerait probablement une réélection de Trump.

Malgré la déclaration audacieuse de Trump, il n’a fourni aucun autre détail sur son prochain « intervention, » laissant beaucoup sur les réseaux sociaux deviner ce qu’il voulait dire.

Comment envisagez-vous exactement «d’intervenir» dans une affaire portée par le Texas contre d’autres États devant la Cour suprême? – Ryan Leonard (@ ryanleo92881) 9 décembre 2020

Comme on pouvait s’y attendre, le tweet semblait ébouriffer quelques plumes parmi les détracteurs toujours actifs de Trump sur Twitter, qui ont envahi les commentaires pour lui rappeler que toutes les voies légales étaient vaines.

« Il sera rejeté demain, » a tweeté le spécialiste de la « résistance » Scott Dworkin, tandis que Lawrence O’Donnell de MSNBC a plaisanté en disant que Trump insufflait de faux espoirs à ses partisans simplement pour obtenir leurs contributions « Pour financer son style de vie golfique l’année prochaine. »

Il sera rejeté demain. Arrêtez d’arnaquer vos partisans à court d’argent. – Scott Dworkin (@funder) 9 décembre 2020

Hier, Trump et cie. des affaires perdues devant la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême de l’Arizona, la Cour suprême du Nevada et la Cour suprême de Pennsylvanie. Et ce n’est pas tout, ils ont perdu chaque cas * à l’unanimité ou sans dissidence notée *. C’est fini. https://t.co/ElVAkbxBqP – Salle de guerre DNC (@DNCWarRoom) 9 décembre 2020

Trump a un nouveau mensonge pour les personnes qu’il appelle en privé des ventouses qui lui envoient des dollars pour annuler l’élection qu’il utilisera pour financer le style de vie du golf l’année prochaine. https://t.co/akfuXBZXtu – Lawrence O’Donnell (@Lawrence) 9 décembre 2020

D’autres se sont moqués béatement de la déclaration de Trump, car la plupart de ses tentatives légales pour annuler les résultats n’ont jusqu’à présent pas abouti. «INTERVENANT en majuscules. Cela devrait faire l’affaire. Ces 51 autres affaires judiciaires étaient toutes des affaires minuscules ». a plaisanté le cinéaste Jeremy Newberger.

Vous avez besoin d’une intervention. – Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) 9 décembre 2020

Ooooooooh. INTERVENANT en majuscules. Cela devrait faire l’affaire. Ces 51 autres affaires judiciaires étaient toutes des affaires minuscules. – Untucked avec Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 9 décembre 2020

Vous avez perdu les élections comme 7 fois, abandonnez-les pic.twitter.com/XfjUrk4cxJ – 800 Hertz⚡️🎶 (à 800Hertz) 9 décembre 2020

Les partisans de Trump, en revanche, ont salué ses efforts et l’ont remercié d’avoir essayé de « Reprendre l’Amérique. »

REPRENEZ L’AMÉRIQUE !!!! – Graham Allen (@ GrahamAllen_1) 9 décembre 2020

pic.twitter.com/zu5pS7I7K5 – TRUMP A GAGNÉ DONNA WARREN ⭐️🌟⭐️ (@ DonnaWR8) 9 décembre 2020

SCOTUS doit faire ce qu’il faut sur le plan constitutionnel https://t.co/44UWKkmdqy – Josh Barnett pour le Congrès (AZ-07) (@BarnettforAZ) 9 décembre 2020

Aussi sur rt.com L’Arkansas, l’Alabama et la Louisiane soutiennent le Texas devant la Cour suprême des États-Unis, alléguant des élections « inconstitutionnelles » dans quatre États

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!