C’est le plus grand obstacle au démarrage d’une agitation secondaire

Quand il s’agit d’agitations secondaires, millionnaire autodidacte et auteur du best-seller du New York Times “Je vais t’apprendre à être riche” Ramit Sethi est fan.

“Amour côté bousculades!” a-t-il déclaré à Frank Holland de CNBC lors de l’événement virtuel CNBC Make It’s Your Money le 13 décembre. faire cela, c’est commencer une agitation secondaire.”

Cependant, lorsqu’il s’agit d’en démarrer un, Sethi trouve que les gens ont une grande barrière à l’entrée : ils n’ont aucune idée de quel côté se bousculer pour commencer. “Ils attendent 20 ans comme si ça allait tomber du ciel”, dit-il. “Ce n’est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver l’idée.”

Pour ceux qui se trouvent dans cette position, Sethi suggère d’envoyer un SMS à vos amis et à votre famille aujourd’hui et de leur demander simplement de dire trois choses pour lesquelles vous êtes doué.

“Souvent, vos amis et votre famille vous diront quelque chose dont vous n’aviez même pas conscience”, dit-il, “Wow, tu gardes toujours ton appartement organisé. Tu es tellement stylé. Tu sais dresser des chiens. ‘ Et c’est là que se trouve la genèse de ce qui peut se transformer en une agitation secondaire.”

Pour tous ceux qui souhaitent démarrer leur propre activité secondaire, Michelle Schroeder-Gardner, créatrice et rédactrice en chef du blog lifestyle Donner un sens aux centimes, a elle-même plusieurs conseils. Schroeder-Gardner a lancé le site en 2011 et il rapporte maintenant en moyenne 760 000 $ par an en revenus passifs.

Tout d’abord, considérez combien de temps vous devez y consacrer. “Certaines activités secondaires peuvent être un travail presque à temps plein, tandis que d’autres, comme la promenade de chiens, vous pouvez en faire autant d’heures ou moins que vous le souhaitez”, a-t-elle déclaré à Kristina Partsinevelos de CNBC lors de l’événement.

Deuxièmement, elle recommande de vous demander quelles sont vos compétences et vos passions. S’appuyer sur ceux-ci peut faciliter l’investissement de temps dans l’agitation latérale et vous garder motivé pour continuer à le faire.

Enfin, dit-elle, considérez quels sont vos objectifs pour le démarrer en premier lieu. “Par exemple, voulez-vous que ce soit juste un revenu à temps partiel, cherchez-vous simplement à gagner de l’argent supplémentaire ?” elle dit. “Ou voulez-vous transformer votre activité secondaire en un travail à plein temps ?”

Si le premier, une fois que vous avez compris comment vous voulez gagner ce revenu supplémentaire, vous pouvez simplement plonger dedans. Mais, si vous êtes intéressé à développer votre agitation pour que ce soit une entreprise à l’avenir, vous voudrez peut-être prendre un peu de temps pour planifier quels sont vos meilleurs premiers pas et commencer à comprendre comment d’autres personnes ont réussi à construire elles-mêmes leurs activités secondaires de cette manière.

