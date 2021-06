C’est le moment où Matt Hancock embrasse son assistant marié dans des images de vidéosurveillance récemment publiées

Une séquence de vidéosurveillance d’une minute de Matt Hancock embrassant son amant marié présumé a été publiée.

La vidéo prise en mai au Département de la santé et des affaires sociales (DHSC) montre le secrétaire à la Santé ouvrant une porte et vérifiant s’il y a quelqu’un dans les parages avant de faire signe à Gina Coladangelo.

L’assistant de 43 ans se dirige vers M. Hancock avant qu’ils ne s’entrelacent dans une étreinte passionnée dans les couloirs du pouvoir à Whitehall.

La vidéo, diffusée vendredi soir par Le soleil, intervient alors que M. Hancock subit une pression croissante pour démissionner.

M. Hancock a déclaré qu’il était « très désolé » d’avoir laissé tomber les gens et d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale, mais a clairement indiqué dans sa déclaration qu’il ne démissionnerait pas et a reçu le soutien de Boris Johnson.

Malgré le soutien du Premier ministre, les travaillistes et les libéraux-démocrates ont appelé à son départ, tout comme le groupe Covid-19 Bereved Families For Justice, qui représente ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la pandémie.

Et dans un autre coup porté à M. Hancock, le conservateur Duncan Baker a ouvertement appelé M. Hancock à partir aujourd’hui.

Il a déclaré à son journal local, le Presse quotidienne de l’Est: « À mon avis, les personnes occupant de hautes fonctions publiques et des postes de haute responsabilité devraient agir avec la morale et l’éthique appropriées qui accompagnent ce rôle.

« Matt Hancock, sur un certain nombre de mesures, n’a pas réussi à atteindre cet objectif. En tant que député qui est un père de famille dévoué, marié depuis 12 ans avec une femme et des enfants merveilleux, les normes et l’intégrité sont importantes pour moi.

« Je ne cautionnerai en aucun cas ce comportement et j’ai dans les termes les plus forts possible dit au gouvernement ce que je pense. »