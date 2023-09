C’est le moment où l’humanité a failli disparaître

L’humanité ancienne a été presque anéantie il y a environ 900 000 ans lorsque la population mondiale est tombée à environ 1 280 individus reproducteurs, selon une nouvelle étude. De plus, la population des premiers ancêtres humains est restée aussi petite pendant environ 117 000 ans.

L’analyse, publiée le 31 août dans la revue Science, est basée sur un nouveau modèle informatique développé par un groupe de scientifiques basés en Chine, en Italie et aux États-Unis.

La méthode statistique a utilisé des informations génétiques provenant de 3 154 génomes humains actuels.

Environ 98,7 % des ancêtres humains ont été perdus, selon l’étude. Les chercheurs soutiennent que l’effondrement de la population est en corrélation avec une lacune dans les archives fossiles, conduisant peut-être à l’émergence d’une nouvelle espèce d’hominidés qui était un ancêtre commun des humains modernes, ou Homo sapiens, et des Néandertaliens.

« Cette nouvelle découverte ouvre un nouveau champ dans l’évolution humaine car elle évoque de nombreuses questions, telles que les endroits où ces individus ont vécu, comment ils ont surmonté les changements climatiques catastrophiques et si la sélection naturelle pendant le goulot d’étranglement a accéléré l’évolution du cerveau humain. » a déclaré l’auteur principal Yi-Hsuan Pan, génomiciste évolutionniste et fonctionnel à l’Université normale de Chine orientale, dans un communiqué.

Le goulot d’étranglement démographique a coïncidé avec des changements climatiques spectaculaires au cours de ce que l’on appelle la transition du milieu du Pléistocène, a suggéré l’équipe de recherche. Les périodes glaciaires sont devenues plus longues et plus intenses, entraînant une baisse des températures et des conditions climatiques très sèches.

De plus, les scientifiques ont suggéré que le contrôle des incendies, ainsi que le changement climatique pour devenir plus hospitalier pour la vie humaine, auraient pu contribuer à une augmentation rapide de la population il y a environ 813 000 ans.

Les premières preuves de l’utilisation du feu pour cuire des aliments datent d’il y a 780 000 ans dans ce qui est aujourd’hui l’Israël moderne, notent les auteurs.

Alors que l’ADN ancien a révolutionné notre compréhension des populations passées, l’ADN le plus ancien d’une espèce humaine date d’il y a environ 400 000 ans.

Le modèle informatique utilise la grande quantité d’informations contenues dans les génomes humains modernes sur la variation génétique au fil du temps pour déduire la taille des populations à des moments précis du passé. L’équipe a utilisé des séquences génétiques provenant de 10 populations africaines et de 40 populations non africaines.



ÉTUDE « PROVOCATIVE »

Dans un commentaire sur l’analyse publié dans la même revue, Nick Ashton, conservateur des collections paléolithiques du British Museum, et Chris Stringer, responsable de la recherche sur l’évolution humaine au Natural History Museum de Londres, ont qualifié l’étude de « provocatrice ».

Les deux chercheurs, qui n’ont pas participé à l’étude, ont déclaré qu’elle avait mis « en lumière la vulnérabilité des premières populations humaines ».

Cependant, Ashton et Stringer ont déclaré que les archives fossiles, bien que rares, montraient que les premières espèces humaines vivaient en Afrique et en dehors il y a environ 813 000 à 930 000 ans – pendant la période d’effondrement de la population proposée, des fossiles de cette époque ayant été trouvés dans ce qui est aujourd’hui la Chine. , Kenya, Éthiopie, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

« Quelle que soit la cause du goulot d’étranglement proposé, il se peut que ses effets sur les populations humaines en dehors de la lignée Homo sapiens aient été limités ou que ses effets aient été de courte durée », ont déclaré les deux chercheurs dans le commentaire.

« Le goulot d’étranglement proposé doit être testé par rapport aux preuves humaines et archéologiques », ont-ils ajouté.