C’est le moment le plus merveilleux de l’année – Shaw Local

Bonjour à tous, c’est encore cette période de l’année. Bien sûr, je veux dire les éliminatoires de football universitaire et tous les matchs de bowling. De quoi d’autre parlerais-je ce mois-ci ?

C’est la période la plus merveilleuse de l’année… J’ai l’impression d’avoir déjà entendu parler de décembre.

La saison des matchs de football universitaire est fantastique pour deux raisons. L’un étant que c’est le football, et l’autre étant que ces jeux de bol aident aux projections du repêchage de la NFL.

Les éliminatoires de football s’étendent à un format de 12 équipes en 2024, cependant, pour l’instant, le CFP est de quatre équipes comme d’habitude. Je n’ai pas envie d’ébouriffer des plumes ici, même si je sais que je le ferai parce que je crois qu’au sein des quatre équipes, une équipe ne méritait pas de se qualifier pour le CFP. C’est l’État de l’Ohio au n ° 4 sur l’Alabama, qui a atterri au n ° 5, et le Tennessee, qui s’est retrouvé au n ° 6. Pourtant, je suis enthousiasmé par cela, mais probablement pas comme vous le pensez, car le Michigan est l’équipe n ° 2 du CFP et le potentiel d’un championnat national Big Ten est tout simplement une chance trop excitante pour la laisser passer.

N’oubliez pas que je dis potentiel parce que l’État de l’Ohio doit encore passer par la Géorgie, beurk.

Cependant, en parlant des Big Ten, les Illinois Fighting Illini ont accepté une invitation à un match de bowling pour la première fois depuis 2019. Bien sûr, cette année-là, les Illini sont allés 6-7, se sont à peine faufilés dans un match de bowling et ils ont en fait perdu ce match contre la Californie.

Cette année était différente, cependant, parce que les Illini sont allés 8-4, ont fait leur match de bol à la semaine 7 lors du retour à la maison, puis ils ont ajouté deux autres victoires juste pour être en sécurité. L’Illini jouera dans le nouveau ReliaQuest Bowl, à Tampa, le 2 janvier. De 1996 à 2022, ce bol particulier était l’Outback Bowl, et avant cela le Hall of Fame Bowl de 1986 à 1995.

Le non classé, mais recevant 11 votes, Fighting Illini affrontera le n ° 22 Mississippi State, de la SEC, qui a un dossier de 8-4 égalant le record d’Illini. La défense de Fighting Illini a renoncé à 14 touchés avant ce match de bowling, a une défense parmi les trois meilleures du football universitaire et, en plus, a le meilleur arrière défensif du pays à Devon Witherspoon. Donc, je ne suis pas inquiet pour l’équipe universitaire de Dak Prescott, et aucun autre fan de l’Illinois ne devrait le faire non plus.

Donc, décembre/janvier est vraiment la période la plus merveilleuse de l’année… en ce qui concerne le football universitaire, bien sûr. Surtout cette année, voyant les Fighting Illini jouer cette saison de bol. Je sais ce que je fais pour le Nouvel An, la question est qui va regarder avec moi ?