Les familles ont regardé avec horreur un singe en voie de disparition mutilé à mort par une fierté de lions dans l’un des principaux parcs de safari du Royaume-Uni.

Une enquête a été lancée après que le macaque de Barbarie s’est échappé de sa propre réserve et est monté dans la fosse aux lions.

Ses cris pouvaient être entendus à travers le Blair Drummond Safari Park alors que les grands félins lui déchiraient le cou et les membres à la vue des clients payants.

L’un des gardiens du parc a tenté de protéger le singe gravement blessé en garant sa camionnette sur son corps frappé, mais un lion l’a arraché sous le véhicule et s’est enfui avec lui dans ses mâchoires.

Le corps du macaque a ensuite été récupéré par le personnel du parc safari, qui compte parmi les attractions touristiques les plus fréquentées d’Écosse.

Des images de l’attaque capturées sur le téléphone d’un visiteur et transmises plus tard au Mail dimanche montrent l’animal piégé dans les mâchoires d’une lionne.

Un témoin oculaire a déclaré: « Nous sommes partis assez traumatisés. Bien sûr, vous avez affaire à des animaux sauvages qui agissent par instinct, mais il est sûrement de la responsabilité du parc de protéger les animaux en voie de disparition et de ne pas leur permettre de sauter directement dans la fosse aux lions?

C’était un grand singe et étonnamment rapide – mais il n’avait aucune chance. C’était effrayant de voir le cercle des lions puis de les chasser. Nous avons réalisé que peu de choses pouvaient être faites pour le sauver.

«Le son affreux du singe hurlant pour sa vie restera avec nous.

« Nous avions espéré une journée heureuse avec notre jeune enfant, mais nous avons fini par devoir expliquer à un tout-petit ce qui s’était passé. »

Le singe qui est mort était l’un des 30 qui ont été amenés à la réserve de singes de cinq acres de Blair Drummond depuis Gibraltar en 2014 pour la conservation et la reproduction. L’espèce est classée en voie de disparition en raison de la chasse, de la destruction de son habitat et du commerce illégal d’animaux de compagnie, avec un nombre dans la nature désormais estimé à seulement 8000.

Sam Threadgill, de l’organisation caritative Freedom For Animals, a déclaré: « Cet incident déchirant et totalement évitable est un autre exemple de la raison pour laquelle les zoos et les parcs de safari doivent être progressivement supprimés.

«De tels lieux de divertissement publics désuets n’ont pas leur place dans une société moderne et bienveillante, encore moins dans tout travail de conservation vraiment significatif et compatissant.

Les patrons du parc ont informé l’organisme local de délivrance des licences et l’Association britannique et irlandaise des zoos et aquariums, qui peuvent émettre des sanctions si les normes appropriées ne sont pas respectées.

Un porte-parole de Blair Drummond, près de Stirling, a déclaré que de nouvelles procédures avaient déjà été mises en œuvre et que le personnel impliqué avait offert son soutien.

«Nous sommes désolés que nos visiteurs aient été témoins de ce qui a dû être un spectacle angoissant. Cet événement tragique est profondément ressenti par les équipes impliquées. Nous prenons cela très au sérieux. La sécurité de nos visiteurs et le soin de nos animaux sont notre priorité absolue.

« L’incident dans l’enceinte du lion ne s’est jamais produit auparavant et nous partageons le choc et l’inquiétude que cela ait eu lieu. »