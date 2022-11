C’est le moment d’équiper votre véhicule d’une trousse d’urgence

De Blair Qualey

Alors que la température commence à baisser et que la saison hivernale imminente commence à prendre forme, c’est le moment de l’année où beaucoup d’entre nous commencent à penser à rendre visite à leur famille et à leurs proches.

Cependant, les conditions météorologiques imprévisibles que nous avons connues ces dernières années et leurs effets dévastateurs sur le réseau routier et autoroutier dans certaines régions de la province soulignent la nécessité de se préparer avant de prendre la route.

Si vous envisagez un voyage en voiture, vos premières visites devraient être à DriveBC.ca et TranBC.ca pour accéder à la source la plus récente des conditions routières et météorologiques.

Les pneus d’hiver sont un élément clé pour assurer votre sécurité et celle des autres sur les routes verglacées et enneigées. Leur importance ne peut être surestimée, car ils sont obligatoires sur la plupart des itinéraires en Colombie-Britannique entre le 1er octobre et le 30 avril.

Les pneus neige avec un symbole de flocon de neige sont le choix préféré par rapport aux pneus tout terrain ou toutes saisons (symbole M&S), car ces derniers sont plus susceptibles de glisser sur la route car ils perdent leur élasticité et leur adhérence à des températures inférieures à 7°C, selon Transport Canada.

Et bien que vous n’ayez peut-être jamais besoin d’utiliser une trousse d’urgence, le fait de disposer de tous les composants clés qui vous aident à assurer votre sécurité et celle de votre famille en cas d’accident ne peut être surestimé.

La plupart des chauffeurs sont probablement au courant des fournitures de base que l’on devrait avoir sous la main en cas d’urgence, mais malheureusement, beaucoup ne le savent pas.

Certains des éléments de base comprennent les éléments essentiels de premiers soins, des fusées éclairantes, une petite trousse à outils, des barres d’eau et de granola, une petite pelle, ainsi que du liquide lave-glace, des dégivreurs et de l’antigel pour conduite d’essence – mais ce n’est qu’un point de départ.

N’oubliez pas que la capacité de communiquer peut être vitale en cas d’urgence en conduite hivernale. La plupart d’entre nous ont un téléphone portable, mais si vous manquez de batterie, une unité de charge externe peut être vitale.

Et prenez le temps de vous familiariser avec votre pneu de secours pour vérifier qu’il est bien gonflé et que vous savez changer un pneu en cas de crevaison.

Les agences d’urgence suggèrent également un sac de litière pour chat, du sable ou du sel pour aider à créer une traction sous les pneus dans les roues du véhicule qui patinent – et même du papier et un crayon pour écrire les instructions, car les stylos sont notoirement peu fiables dans le froid.

Et ne soyez pas ce conducteur qui essaie de se débrouiller en cas d’urgence en tenue de travail. Avoir une paire de bottes, des gants et une veste appropriée est également très important.

En suivant ces quelques étapes simples, vous pouvez contribuer à assurer la sécurité de tous sur les routes hivernales cette année.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à bqualey@newcardealers.ca

